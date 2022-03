Netflixin hittisarjassa möläytyksillään kohauttanut sulhanen löysi välittömästi uuden rakkaan – esitteli tyttöystävänsä Instagramissa

Netflixin suosikkisarjassa nähty Shake on löytänyt rakkauden.

Eläinlääkärinä työskentelevä Shake on löytänyt uuden rakkaan.

Netflixin hittisarja Love Is Blindin toisella tuotantokaudella nähtiin, miten Abishek ”Shake” Chatterjee kosi Deeptiä vain muutaman päivän tutustumisen jälkeen tapaamatta tätä lainkaan.

Pari tutustui suljetuissa ”kopeissa”, joissa he pystyivät ainoastaan kuulemaan toistensa äänet. Silti heidän välilleen syntyi niin syvä yhteys, että Shake päätti pyytää Deeptiä vaimokseen ja he tapasivat kasvotusten ensi kertaa kihlaparina.

Rakkaus ei kuitenkaan kestänyt oikeassa maailmassa, vaan Deepti jätti Shaken tylysti alttarille heidän hääpäivänään. Shake ei lopulta ollutkaan Deeptille ”se oikea” ja hän koki ansaitsevansa parempaa.

Shaken ja Deeptin rakkaus ei kestänyt oikeassa maailmassa.

Nyt Shake kertoo Instagramissa löytäneensä rinnalleen unelmiensa naisen. Tosi-tv-tähti julkaisi tilillään kuvia kotikaupungistaan Chicagosta yhdessä vaalean naisen kanssa.

– Hyviä asioita tapahtuu niille, jotka eivät tyydy, Shake toteaa kuvatekstissä sydämen kera.

33-vuotias Shake on merkinnyt kuviinsa Emily-nimisen naisen, joka on kotoisin Miamista. Yhdessä kuvista Emily suukottaa häntä hellästi poskelle.

Peoplen mukaan Shake kertoi aiemmin lehdelle olevansa nyt onnellisempi kuin koskaan aiemmin. Hän myönsi myös keskittyvänsä itseensä ja omaan hyvinvointiinsa, sillä siitä on pidemmän päälle hyötyä myös parisuhteissa.

Eläinlääkärinä työskentelevän Shaken käytös Love Is Blind -sarjassa on herättänyt paljon huomiota, sillä hän kertoi hyvin suoraan etsivänsä pienikokoista naista, vaikka ohjelman ideana on tavata potentiaalinen kumppani ilman ennakko-odotuksia tai tietoa tämän fyysisistä piirteistä. Shake myös avautui kameroille siitä, miten hän ei löytänyt Deeptin kanssa syvää, ”eläimellistä” fyysistä yhteyttä, kuten aiempien kumppaniensa kanssa.

Sarjan viimeisessä jaksossa Shaken mielipiteet hämmästyttivät muita osallistujia, sillä hän kyseenalaisti koko ohjelman idean. Muiden mielestä sarjassa oli tarkoituksena löytää puoliso, mutta Shake oli eri mieltä.

– Ohjelmassa on tarkoitus löytää vaimo? En usko niin. Ohjelmassa on tarkoitus löytää rakkaus, Shake täräytti.

– Se on koko show’n idea, muut osallistujat totesivat myöhemmin ihmeissään.

– Ehkä se oli idea, mutta itse en siitä sellaista kuvaa saanut. Ja sain aika selkeän kuvan… Shake puolustautui.