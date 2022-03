Julkkisravintoloitsija retkahti mysteerimieheen, joka lupasi ikuisen elämän jopa koiralle – lopulta kaikki romahti

Tätä tarinaa on vaikea uskoa todeksi – joten Netflix teki siitä dokumenttisarjan. Kysymyksessä on erikoinen rakkaushuijaus, jossa Sarma Melngailis menetti koko omaisuuteensa.

Dokumenttisarja Bad Vegan – Tuhoon tuomittu tähti kuuluu niihin katsomiskokemuksiin, joiden aikana tekee mieli neuvoa päähenkilöä joka käänteessä.

Älä usko tuota ihmistä, älä tee niin kuin hän neuvoo. Älä ainakaan anna hänelle rahaa! Tällaiset ajatukset pyörivät päässä, vaikka tarina on tunnettu, ja lopputuloskin on selvillä.

Sarjan päähenkilö on julkkisten suosiman arvostetun Pure Food and Wine -vegaaniravintolan sekä sen sivuputiikin One Lucky Duckin New Yorkiin perustanut Sarma Melngailis. Hän pyöritti terveitä elämäntapoja hehkuttanutta ravintolaa menestyksekkäästi vuosia, mutta katosi yhtäkkiä 2015 maksamatta palkkoja työntekijöilleen. Ravintolan kassasta oli hävinnyt noin kaksi miljoonaa dollaria, ja sijoittajat raivostuivat.

Melngailis tutustui Anthony Strangisiin Twitterin kautta.

Mukana pakomatkalla oli aviomies Anthony Strangis, joka oli uskotellut Melngailikselle pystyvänsä toteuttamaan tämän kaikki toiveet. Strangis tuli Melngailisin elämään, kun tämä oli eronnut entisestä kokkipoikaystävästään, oli lunastanut ravintolan omiin nimiinsä ja oli haavoittuvainen sekä valtavan paineinen ja stressaantunut.

Strangis esitteli itsensä nimellä Shane Fox ja uskotteli Melngailisille olevansa salainen agentti, joka matkustelee huipputehtävissä ympäri maailmaa. Hän lupasi suojella myös Melngailisia ja halusi olla mukana vegaaniravintolabisneksen laajentamisessa.

Mikä sai menestyneen bisnesnaisen uskomaan miestä, joka jäin nopeasti kiinni jo siitä, että oli keksinyt nimensä?

Käsittämättömät valheet seurasivat toinen toistaan. Strangisin mukaan hän ja Melngailis olivat vuosisatoja etsineet toisiaan läpi erilaisten universumien, ja tarinassa mukana oli myös Melngailisin rakas lemmikkipitbull, jonka Strangis lupasi muuttaa kuolemattomaksi.

Melngailisin lemmikkikoiralla oli tärkeä rooli Strangisin huijaustarinassa.

Pian Strangis hallitsi Melngailisin elämää ja pyrki vähitellen hallitsemaan myös bisneksiä. Hän alkoi pyytää rahaa erilaisiin kriisitilanteisiin, jotka johtuivat hänen työstään salaisissa tehtävissä. Rahat piti aina antaa ehdoitta ja nopeasti. Summat kasvoivat. Melngailis totteli ja luovutti miehelle lopulta kaikki salasanansa, joilla tämä pääsi hänen sähköpostiinsa ja pankkitileille.

Rahojen luovuttaminen miehelle oli osa eräänlaisen kultin "kosmista kestävyyskoetta", jonka tämä itse oli läpäissyt jo vuosia aiemmin. Läpäisy tarkoittaisi kaikkien unelmien toteutumista, ikuista elämää ja suojelua. Kuvaan kuului myös monenlaisia alistavia tehtäviä, jotka murensivat Melngailisin itsetuntoa entisestään.

Sarma Melngailis neliosaisen dokumentin haastattelussa.

Melngailis kertoo tarinaansa ilmeettömästi, käsittämättä jälkeenpäin ilmeisesti itsekään, miksi suostui kaikkeen. Dokumentissa on haastateltu myös ravintolan työntekijöitä, Melngailisin perheenjäseniä ja jopa Anthony Strangisin entistä vaimoa.

Ex-vaimo luonnehti Strangisia vastustamattoman vetovoimaiseksi ihmiseksi, joka kietoi ihmiset rakkauteensa ja valheisiinsa ja hallitsi näin läheisiään. Tarina noudatti aina samaa kaavaa, jonka lopuksi puoliso menetti kaikki varansa.

Rahat menivät uhkapeleihin. Strangis ei missään vaiheessa ollut mikään agentti, vaan rikollinen, joka tuhlasi esimerkiksi Connecticutissa Foxwoods Resort Casinolla miljoona dollaria. 200 000 meni toisella kasinolla, 80 00 luksuskelloihin, 70 000 loisteliaisiin Euroopan-matkoihin ja niin edelleen.

Pari jäi lopulta kiinni ja joutui oikeuden eteen. Poliisit pääsivät heidän jäljilleen, kun he olivat tilanneet hotellihuoneeseensa Stragisin nimellä roskaruokaa – eli pizzaa. Tämä aiheutti isot otsikot: olihan Melngailis hehkuttanut puhdasta raakaruokaa ja terveellistä, vegaanista elämäntapaa vuosikaudet.

Melngailisin yritysidea keskittyi kasvisravintolaan ja terveellisiin elämäntapoihin.

Neliosaisen sarjan on ohjannut Chris Smith, jonka aiempiin töihin kuuluu dokumentti Fyre: Luksusfestivaali, joka lässähti. Smith tunnetaan myös Tiger King -dokumenttisarjan tuottajana.

Bad Vegan – Tuhoon tuomittu tähti, Netflix