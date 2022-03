Suomalaiset rakentavat uskomattomia legorakennelmia uudessa sarjassa – pystyisitkö samaan?

Maailmalla menestystä nauttinut Lego Masters -ohjelma saa suomalaisetkin kisaajat rakentamaan jaksoissa huikeita taidonnäytteitä.

Mitä sinä rakentaisit kolmella miljoonalla legopalikalla? Tämä kysymys on pyörinyt jo muutaman viikon ajan MTV3-kanavan uutuusohjelman mainoksissa.

Kyseinen sarja on mielikuvituksellinen kilpailureality Lego Masters Suomi, joka jatkaa jo maailmalla menestynyttä Lego Masters -formaattia. Ohjelmaa on esitetty muun muassa Yhdysvalloissa, Australiassa, Hollannissa ja Ruotsissa.

Jaakko Saariluoman juontamassa ohjelmassa on kilpailemassa kahdeksan erilaista rakentajaparia. He kilpailevat toisiaan vastaan näyttävissä haasteissa, ja lopullisia teoksia arvioi päätuomari Esa Nousiainen.

Esa Nousiainen on legoalan ammattilainen.

Nousiainen on pitkän linjan teollinen muotoilija ja Lego Groupin luova suunnittelija. Hän on suunnitellut Legolle yli sata erilaista elementtipalikkaa, jotka ovat tuttuja myös suomalaisperheiden leikeissä. Joukossa on niin Star Wars- kuin Minecraft-aiheisia elementtejä.

– Lähetin Legolle Tanskaan työhakemuksen vuonna 2015 ja pääsin sinne töihin vuotta myöhemmin. Työni on pääosin suunnitella uusia elementtejä erilaisiin legokokonaisuuksiin. Mietin, millaiset hahmot, grafiikat ja pakkaukset toimisivat missäkin, Nousiainen kertoo.

Nousiaista voi siis kutsua legoalan todelliseksi ammattilaiseksi, ja hänen näkemyksensä ohjelman tuomarina on aivan erityinen. Hän saa kisan aikana arvioitavakseen mitä uskomattomampia legorakennelmia huvipuistoista alkaen.

– Tärkeintä arvioinnissa on rakentajien tarinankerronta, luovuus ja tekninen osaaminen, hän sanoo.

– En halua nähdä vain staattisia teoksia, joissa ei tapahdu mitään, vaan haluan yllättyä – myös visuaalisesti. Ja sen voin luvata, että tulossa on todella inspiroivia teoksia, joista nousee todellisia vau-efektejä.

Tehtävät saattavat kestää jopa 20 tuntia.

Nousiainen painottaa, että rakentajien täytyy tuntea hyvin legopalikat ja niiden kaikki mahdollisuudet.

Tavalliselle mattimeikäläiselle legojen erilaiset mahdollisuudet eivät välttämättä edes aukea, vaikka niillä olisi leikkinyt koko ikänsä. Siksi mukaan on valittu alan parhaita rakentajia, jotka harrastavat legoja.

Joukkueita on kahdeksan, ja joukkuepareina saattavat olla esimerkiksi isä ja poika, sisarukset tai serkukset.

Kilpailuissa testataan luovuutta ja tekniikkaa.

– Nykyajan rakennelmissa on kaikenlaisia moottoreita ja ne saadaan liikkumaan ja pyörimään. Kauas on tultu niistä ajoista, jolloin olen itse leikkinyt legoilla, Jaakko Saariluoma sanoo.

Saariluoma uskoo legojen kiinnostavan kaikenikäisiä, sillä lähes kaikilla suomalaisilla on jonkinlainen suhde näihin palikoihin.

– Jokainen vanhempi on vähintään asunut niiden päälle yöllä kotona. Meilläkin on poikien jäljiltä varastossa vielä 5–6 laatikkoa legoja, mutta itse en kyllä osaa tehdä niistä juuri mitään.

Kisan vaikeusasteesta kertonee jotain jo se, että yhtä kilpailutehtävää saatetaan rakentaa 20 tuntia.

Avausjaksossa Velmeri, 15, ja Onni, 13, rakentavat unelmien kaupunkia.

– Nämä ovat aikuisille tarkoitettuja tehtäviä, joissa vain mielikuvitus on rajana. Ja koko ajan kello käy, joten kisaajat elävät jatkuvan paineen alla. Samaan aikaan rakentaminen vaatii kuitenkin kärsivällisyyttä, Saariluoma sanoo.

Hän kehuu kilpailijoiden mielikuvitusta, värien käyttöä, tarinallisuutta ja muotokielen rikkautta.

Saariluoman mielestä hienointa lämminhenkisessä kisassa on se, että kaikki tukevat toisiaan.

– Joukkueet suhtautuvat toisiinsa lämpimästi ja jeesaavat tarvittaessa myös toisen joukkueen jäseniä, vaikka jokainen toki haluaa voittaa. Myös huumori on isossa roolissa.

Saariluoma ja Nousiainen korostavatkin leikin merkitystä.

– Vaikka tässä ollaankin aikuisia, niin edelleen saa leikkiä, ja ohjelma tarjoaa siihen loistavat puitteet, Saariluoma sanoo.

– Legothan ovat tarkoitettu kaikille – eivät vain lapsille. Leikkiminen innostaa ja kehittää myös aikuisia, ja tykkään kehittää itseäni, Nousiainen jatkaa.

Pääpalkintona on 10000 euroa, ja voittaja saa myös legopalikoista tehdyn valtavan pokaalin.

Lego Masters Suomi torstaina 17. maaliskuuta MTV3 klo 20.00