Ella Kanninen ja Tuula-äiti murtuvat kyyneliin, kun he näkevät upouuden mökkiparatiisinsa – kuvat ennen ja jälkeen paljastavat järisyttävän muutoksen

Ella Kannisen ja hänen Tuula-äitinsä hankkiman pienen mökin ympärille rakentuu Huvila ja huussi -sarjassa kesäparatiisi, jossa voi viettää aikaa isommallakin porukalla.

Toimittaja ja juontaja Ella Kanninen ja hänen Tuula-äitinsä hankkivat hiljattain pienen kesämökin järven rannalta. Äiti ja tytär ostivat mökin alueelta, jolla he olivat viettäneet aikaa ystäviltään vuokraamallaan mökillä ja viihtyneet hyvin. Alue tuntui omalta ja kun sopiva mökki tuli myyntiin, syntyi ostopäätös ihka ensimmäisestä kesäpaikasta helposti.

Nelosen Huvila ja huussi -ohjelmassa Ellan ja Tuulan mökin ympärille toteutetaan mittava piharemontti, jonka avulla pienen rakennuksen ulkotiloihin saadaan lisää kipeästi kaivattua oleskelutilaa.

– En ole mikään mökkeilijä ollut koskaan ja mökki ei ole varsinaisesti ollut sellainen haave. Ei ole ollut siihen aikaa, Tuula myöntää ohjelmassa.

– Minulla ei ole koskaan ollut mökkiä, mutta olen ollut tosi paljon Pohjois-Ruotsissa äidin vanhempien luona kesiä viettämässä. Se paratiisi, mikä se lapselle oli eli järvi ja rantasauna, on piirtynyt muistiini. Haluan nyt tällä mökillä ikään kuin omille lapsilleni antaa mahdollisuuden, että heille tulee vahvasti tulevaisuudessa mieleen tämä lapsuuden mökkiympäristö, Ella puolestaan kertoo.

Ellalla on 10- ja 13-vuotiaat pojat ja italialainen aviomies. Myös Tuula on kiinteä osa heidän perhettään, ja äiti ja tytär ovat hyvin läheisiä.

Ella haaveilee siitä, että mökki olisi jatkossa perheelle rentoutumispaikka, jossa voisi kestitä vieraita ja nauttia kesästä. Energinen Tuula puolestaan toivoo mökistä ”puuhamaata” eli paikkaa, missä voi puuhastella vaikka marjapensaiden ja kukkien parissa.

Lisäksi hänellä on yksi erityinen toive pihaa varten: hän haaveilee kuusikulmaisesta huvimajasta, jossa voisi tehdä ruokaa. Tärkeää olisi myös se, että pihalla komeileva suuri tammi säästyisi, sillä se muistuttaa Ellaa hänen Italian-kodistaan, jonka pihamaalla Toscanassa kasvaa samanlainen puu.

Ellan ja Tuulan mökkitontti jatkuu järvenrantaan saakka, jossa on pieni poukama. Aiemmin paikalla oli hiekkaranta, mutta nyt se on peittynyt vesikasvien ja heinikon alle. Ellan ja Tuulan toiveissa olisi, että ranta olisi remontin jälkeen jälleen uimakunnossa. Metsittyneelle pihalle he toivovat tasaista nurmikenttää, jolla voisi pelata palloa tai sulkapalloa.

Huvilan ja huussin piharemontti alkaa puiden kaatamisella, terassin suunnittelulla ja puutavaran hankkimisella. Piha tehdään remontissa kolmeen tasoon: ylimpänä olevaan terassiin, keskeltä löytyvään pelikenttään ja alhaalla sijaitsevaan ranta-alueeseen. Rantaan tuodaan uutta hiekkaa ja siitä kitketään pois kaislat ja muut vesikasvit. Lopputuloksena on kaunis hiekkaranta, jota tervalepät kehystävät upeasti.

Lopputuloksen paljastuspäivänä jännitys nousee pintaan. Tuula on pysytellyt vaiti ja se tarkoittaa Ellan mukaan sitä, että tätä jännittää toden teolla.

– Hän on ollut sellainen tuppisuu, joka on erittäin epäluonnollista hänen luonteelleen, niin sanoisin, että häntä jännittää enemmän kuin minua, Ella arvioi tv:ssä.

Ella itse on pelännyt, että pihalla odottaisikin keskeneräinen työmaa.

– Olen nähnyt painajaisia, että olen tullut tuohon pihaan ja siellä ei ole tapahtunut mitään, hän sanoo.

Ella ja Tuula kokevat elämänsä yllätyksen Huvila ja huussi -ohjelmassa. – On aivan varmasti yksi elämäni huippuhetkiä, kun näin mitä siinä jalkojen alla ja ympärillä on, Ella kertoo ohjelmassa.

Kun lopputulos paljastetaan Ellalle ja Tuulalle, osoittautuu pelko turhaksi. Heidän leukansa loksahtavat ja he tuijottavat uutta pihaansa suut auki, silmät selällään ja henkeään haukkoen.

– Ihan paras reaktio, maisemasuunnittelija Kati Jukarainen nauraa.

– Mulla menee kylmät väreet, Ella parkaisee.

– Ei voi olla totta, Tuula jatkaa.

Ellaan tekee suuren vaikutuksen se, että suuri tammi on saatu säästettyä ja se kaartuu kaunisti upouuden terassin ylle. Terassilla on runsaasti oleskelutilaa, ruokapöytä ja savustuspiste.

– Siis tämä terassi on täydellinen, Ella hihkuu ja liikuttuu kyyneliin.

Kun pihaa paljastetaan lisää, syvenee liikutus entisestään ja myös Tuulan silmät kostuvat. Metsittynyt tontti on muuttunut nurmikeitaaksi, jossa mahtuu leikkimään ja pelaamaan isommallakin porukalla. Nurmen takaa pilkottaa ihka oikea hiekkaranta ja sen luota löytyy Tuulan oma keidas: kuusikulmainen huvimaja.

– Mä en kestä, Ella henkäisee.

– Uskomatonta! Onks tää hei sama tontti? Tuula hämmästelee.

Tuulan hartaasti toivoma huvimaja saa hänet lähes sanattomaksi. Hän peittää suunsa käsillään ja istuu majan penkille häkeltyneenä.

– Pakko istua, muuten ei kestä enää, hän voihkaisee.

Tuulan toivoma huvimaja oli unelmien täyttymys.

Viimeisenä yllätyksenä on nuotiopaikka, jota Ella ja Tuula eivät osanneet edes toivoa. Tunnelmallinen tulipaikka hiekkarannan vieressä kruunaa viihtyisän ja huolitellun pihan.

– Mä en pysy nahoissani, Ella sanoo.

– Tämä on kuin sadusta, Tuula kiteyttää muutoksen.

Huvila ja Huussi Nelosella maanantaisin kello 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.