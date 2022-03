Jorma on kihloissa yhdeksättä kertaa, Taina tapasi miehensä enneunessa – tässä ovat uudet Unelmahäät-parit

Suosikkisarjan uudella kaudella kurkistetaan kymmenen parin rakkaustarinaan.

Suureen suosioon noussut Unelmahäät-sarja jatkuu jälleen huhtikuussa. Uudella tuotantokaudella tutustutaan kymmenen suomalaisparin rakkaustarinaan ja todistetaan sitä, miten he sanovat toisilleen tahdon.

Tässä ovat sarjan viidennen kauden pariskunnat:

Kirsi ja Jorma, Lapua

Kirsi Koivun, 51, ja Jorma Portin, 57, rakkaustarina on edennyt vauhdilla. Pariskunta astelee avioon Ylistaron kirkossa vasta kolme kuukauden yhteiselon jälkeen.

Vaikka kaksikon romanssi on varsin tuore, molemmille on kertynyt vuosien varrella runsaasti kokemuksia parisuhteista. Jorma on ollut elämänsä aikana kihloissa yhdeksän kertaa. Kirsikin on solminut kihlat omien muistikuviensa mukaan joko neljään tai viiteen otteeseen.

Häitä pariskunta suunnittelee muuttokaaoksen keskellä. Vaikka juhla järjestetään varsin nopealla aikataululla, suunnitteluaikaa on riittämiin, sillä Kirsi ja Jorma ovat molemmat tällä hetkellä työttöminä.

Pinja & Andrij, Helsinki

Paljasjalkainen helsinkiläinen Pinja Salo, 24, ja ukrainalaissyntyinen Andrij Zuev, 24, tutustuivat toisiinsa Tinderissä vuonna 2016. He ryhtyivät seurustelemaan jo kolmen kuukauden tapailun jälkeen. Yhteiseen asuntoon muuttamisen ja lapsen saamisen jälkeen on viimein häiden aika.

Pariskunta astelee alttarille Helsingin Puotilassa. Ortodoksiksi kastettu Andrij on kääntynyt ennen häitä luterilaiseksi päästäkseen Pinjan kanssa kirkossa naimisiin.

Miehen rippikoulutehtävät ovat aiheuttaneet päänvaivaa kesän mittaa. Suurimmaksi sydämentykytykset koetaan kuitenkin vasta hääpäivänä, kun vihkiminen on alkamassa ja sulhasta ei näy.

Taina ja Mika, Tervo

Pohjoissavolaisten Taina Penttisen, 37, ja Mika Karhusen, 47, ensikohtaaminen oli varsin erikoinen. He nimittäin tapasivat toisensa Tainan unessa, jota hän alkoi nähdä toistuvasti maaliskuussa 2020.

Taina ei muistanut tavanneensa Mikaa koskaan tosielämässä. Hän onnistui kuitenkin saamaan selville miehen nimen, minkä jälkeen hän lähetti tälle viestin kertoakseen mystisestä unestaan.

Kaksikko päätti tavata kasvotusten, ja loppu on historiaa. Pariskunta elää vauhdikasta uusperhearkea viiden lapsen, koirakatraan ja kissan kanssa.

Eijariina ja Aki, Helsinki

Eijariina Vartiainen, 54, ja Aki Luhtanen, 55, ovat suuria elokuvataiteen ystäviä. Se näkyy myös parin häissä, joita vietetään Helsingin Roihuvuoren japanilaistyylisessä puutarhassa.

Kaksikon hääjuhla noudattaa tarkkaa elokuvakäsikirjoitusta, eivätkä vieraat välty odottamilta juonenkäänteiltä. Myös juhlan reksiviitta on suunniteltu ja koottu tarkoin.

Katja ja Matti, Konnevesi

Juha-Pekka Ristmeri

Katja Järvikylä, 45, ja Matti Siiki, 34, löysivät rakkauden varsin läheltä. He tutustuivat toisiinsa Katjan pojan syntymäpäivillä, joihin Matin tytär oli saanut kutsun. Tyttö ei suostunut jäämään juhliin ilman isäänsä.

Juhlahumussa tulevan parin kohtasivat ensi kertaa. Kiinnostus syveni ajan saatossa rakkaudeksi, ja pariskunta muutti yhteen.

Katjan ja Matin hääjuhlaa vietetään 50-luvun ja rock ’n’ roll -tunnelmissa Viron Pärnussa. Matkaan on lähtenyt mukaan noin 50 vierasta, joista monet päätyvät illan tullen tanssilattialle.

Sanna ja Matti, Kouvola ja Luumäki

Sanna Sipiläinen, 46, ja Matti Nurmiainen, 52, olivat jo kertaalleen vannoneet elävänsä loppuelämänsä yksin, kunnes he kohtasivat Facebook-ryhmän sinkkuristeilyllä.

Hääjärjestelyjen aikaan pari elää kahdessa osoitteessa: arkiviikot Sannan luona Kouvolassa ja viikonloput Matin kotitalolla Luumäellä. Kaksikon häitä vietetään Matin kodin idyllisessä pihapiirissä.

Katariina ja Joonas, Vantaa

Katariina Hakkaraisen, 28, ja Joonas Tenhusen, 28, rakkaustarina alkoi Tinderistä. Ennen Joonaksen kohtaamista Katariinalla oli periaate, ettei hän koskaan tapaisi treffikumppania ensimmäistä kertaa kummankaan kotona.

Joonaksen kohdalla periaatteesta joustettiin. Pariskunta päätyi puhumaan tuntikausia taukoamatta ensitreffeillä Katariinan asunnossa.

Pari vihitään syyskuisena lauantaina Helsingin Tuomiokirkossa. Häistä lapsesta asti unelmoineella Katariinalla on monia toiveita juhlapäivän suhteen.

Kaisa ja Mika, Lappeenranta

Myös kolmen lapsen yksinhuoltaja Kaisa Pölönen, 34, ja rallia harrastava Mika Ruohio, 33, tutustuivat toisiinsa Tinderissä. Kevyen jutustelun jälkeen kaksikko suuntasi ensitreffeille ABC-huoltoasemalle, jossa juttua riitti.

Pariskunnan häävalmisteluja varjostaa Kaisan välirikko kaasonsa Niinan kanssa. Vaikka Nina päätetään jättää kokonaan pois häistä, Mika yrittää vielä kertaalleen korjata ystävysten rikkoutuneet välit.

Minna ja Marko, Pertunmaa

Minna Laitinen, 51, ja Marko Hänninen, 49, tapasivat toisensa heinolalaisessa yökerhossa joulukuussa 2015, kun Minna asui vielä ex-miehensä kanssa.

Kaksikko päätyi kuitenkin viettämään iltaa samaan osoitteeseen ja vaihtamaan numeroita aamun tullen. Viime vuosien aikana parin elämään on mahtunut uusperhearkea, yllättävä kosinta ja parisuhteen hiipuminen, joka pystyttiin elvyttämään takaisin liekkiin asumuseron avulla.

Pariskunnan häitä tanssitaan Koirakiven Nuorisoseurantalolla, johon pari saapuu Markon silmäterällä, limusiinimallisella amerikanraudalla.

Marjut ja Ron, Ylöjärvi

34-vuotiaat Marjut ja Ron Hartikainen seurustelivat ensi kertaa jo yläasteella. Nuoren parin suhde kuitenkin kuihtui kasaan, kun Ron joutui muuttamaan toisella paikkakunnalle.

Kymmenisen vuotta myöhemmin kaksikko tapasi ystävän tupaantuliaisissa ja löysi toisensa uudestaan. Ron otti ilolla elämäänsä myös Marjutin pojan. Pian pari meni naimisiin ja sai yhteisen lapsen.

Vuonna 2014 perhettä kohtasi suuri suru, kun parin toinen yhteinen lapsi, Lumi-Lilja, menehtyi kolme viikkoa ennen laskettua aikaa. Marjut ja Ron selvisivät vaikeasta ajasta puhumalla.

Nyt pari vahvistaa rakkautensa Ylöjärven kirkossa, jossa heidät siunataan avioliittoon.

Unelmahäiden uudet jaksot TV5:lla ja discovery+-palvelussa maanantaina 4. huhtikuuta alkaen.

Juttua korjattu klo 14:57. Tainan sukunimi on Penttinen, ei Penttilä.