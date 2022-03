Elsa Saisio oli runnella lehtikeisari Urpo Lahtisen äärimmäisen arvokkaan auton – ”En tajunnut ollenkaan”

C Moren Hymyä!-sarja kertoo lehtikeisari Urpo Lahtisen (1931–1994) ja hänen Hymy-vaimonsa (1930–2017) elämästä.

Hymy Lahtista esittävä Elsa Saisio sai poikkeuksellisen edun, kun käsikirjoittaja selitti ennen kuvauksia, mitä hän ajatteli kirjoittaessaan Hymyä. Hän kiittelee saaneensa Hymyn tunteneilta ihmisiltä neuvoja rooliin. Roolihenkilöään Saisio kuvailee ilmeisen temperamenttiseksi ja hyvin jämäkäksi. Tämä vastasi talousasioista ja oli niissä hyvin pätevä.

– Vaikka Urpo Lahtinen oli se joka sitä rahaa takoi, Hymy ja Jeppe (heidän poikansa) hoitivat omaisuutta hyvin eron jälkeen.

Ihmisenä Hymy oli tietyllä tapaa hyvin liberaali ja samaan aikaan hyvin konservatiivi.

– Hymy ei lähtenyt pukeutumisessaan mukaan 1970-luvun aatteeseen, mikä näkyy sarjan puvustuksessakin. Olihan se poikkeuksellisen liberaali ratkaisu, että Hymy ja Urpo eroavat, mutta jäävät naimisiin. Hoitamaan yhteistä bisnestä, mutta jatkavat omilla tahoillaan. Olen nähnyt monta sarjaa ja elokuvaa, joissa jännite on se, saavatko nuoret ihmiset toisensa. Tällaista en ole nähnyt, että nelikymppinen pariskunta on ollut parikymmentä vuotta naimisissa, ja sitten he eroavat – ja lähdetään seuraamaan, saavatko he silti toisensa tai pääsevätkö eroon toisistaan.

– Jeppe on kuvannut, että he olivat toistensa suuret rakkaudet, mutta Urpo oli niin mahdoton siinä arjessa, ettei Hymy enää jaksanut sitä. Oli vain pakko lopettaa suhde.

Saisio pääsi Hymy Lahtisena istumaan Urpo Lahtisen äärimmäisen harvinaiseen ja kalliiseen Mercedes-Benz Waxenbergeriin Kangasalan Mobilia-museossa. Nykyään Lahtiset Yhtymän omistuksessa oleva kilpa-auto on ainoa historialtaan tunnettu ja säilynyt Waxenberger.

Kangasalla on esillä erittäin arvokas ja harvinainen Mercedes-Benz, joka kuului Urpo Lahtiselle.

– En tajunnut ollenkaan auton arvoa, kun mentiin Kangasalle museoon. Siihen ei todellakaan laitettu kameraa konepellille ja lähdetty huhtikuisille loskakeleille ajelemaan. Ajokuvat kuvattiin green screenia vasten, hän kertoo.

– Jossakin vaiheessa kuvauksia yksi äänimies tuli laittamaan mikkiä minun jalkoihini ja sanoin, että anteeksi, minä vähän väistän, mistähän tätä penkkiä saa taakse.

Samalla joku huusi kovalla äänellä ”älä koske” ja pyysi museontyöntekijää hoitamaan asian.

Kuvaaja kuiskasi Saisiolle, että käsittäähän tämä auton maksavan kymmenen miljoonaa.

– En todellakaan ymmärtänyt istuvani automuseossa kymmenen miljoonan autossa. Ei sitä tajua, auto kuin auto, hän sanoo ja nauraa.

Vuonna 1969 Urpo Lahtinen tilasi Waxenbergeriltä yhden Mersun itselleen. Auto oli rakennettu katulailliseksi, ja Lahtisen versiossa oli 320 hevosvoimaa.

Lahtinen kilpaili Waxenbergerillä Suomessa muutaman vuoden, jonka jälkeen auto rekisteröitiin tieliikennekäyttöön.

Autoharvinaisuus on normaalisti esillä Mobilia-automuseossa Kangasalla.

Museomestari Tommi Aromaa kertoo, ettei auton hintaa pysty tarkasti määrittämään.

– Auto on varmasti todella arvokas ja harvinainen. Ei niitä ole tehty kuin kolme kappaletta ja tämä on ainoa jäljellä oleva, hän sanoo.

