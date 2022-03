Turun satamaan saapuneesta autosta tehtiin melkoinen löytö – kuriirin elimistön läpi oli kulkenut peräti 40 huumekondomia

Uudessa true crime -henkisessä realitysarjassa käydään läpi Suomen Tullin paljastamia rikostapauksia.

Turun satama, elokuu 2016. Tulli suorittaa rutiinitarkastuksia matkustajalaivasta poistuviin ajoneuvoihin. Eräässä autossa on Viron kilvet ja matkustajina kolmen miehen ja yhden naisen seurue.

– Seurueen hermostunut käytös kiinnitti tullitarkastajien huomion, kertoo tullitarkastaja Juho Kovanen.

Auto päätetään ottaa perusteelliseen syyniin. Pian löytyy parikymmentä kondomia, joihin on suljettu kirkasta nestettä sekä energiajuomapulloja ja -tölkkejä, joissa on samankaltaisia paketteja. Tullilaboratorion tutkimuksissa takavarikoitu aine vahvistuu kokaiiniksi.

– Kokaiini itsessään ei ole nestemäinen aine, mutta se on siis liuotettu johonkin nesteeseen. Neste on salakuljetusmuotona Etelä-Amerikassa vuosikymmeniä vanha keino, mutta se on nyt yleistynyt muuallakin maailmassa, sanoo tullilaboratorion kemisti Ilmari Szilvay.

Ryhmä tuomittiin huumausaineen salakuljetuksesta.

Edellä kuvailtu keissi on mukana Suomen Tulli rikosten jäljillä -realitysarjassa.

Suomen tulli tutkii erilaisia rikoksia salakuljetuksista veropetoksiin, mutta erityisesti sitä työllistävät laittomat aineet.

True crime -henkeen dramatisoidut kohtaukset ja tutkijoiden selostus pitävät jännitystä yllä. Toisinaan seikkaperäisissä tapauskertomuksissa paljastuu erikoisia yksityiskohtia rikollisten puuhista.

Kokaiinitapauksen tutkinnassa selviää, että huumeet on haettu alun perin Perusta ja kuljetettu kehonsisäisesti Eurooppaan. Kuriiri oli niellyt yhteensä neljäkymmentä, nestemäisellä kokaiinitäytteistä varmuusvälinettä. Jokaisessa paketissa oli neljä kumia päällekkäin.

Kun kuriiri aikanaan ulosti lastinsa kehostaan amsterdamilaisen hotellin vessassa, pienen pesun ja päällimmäisen kondomikerroksen poistamisen jälkeen kokaiini oli valmis vietäväksi eteenpäin.

Syyskuussa 2016 postitullissa huomion kiinnittää Hongkongista lähetetty paketti, joka on osoitettu naiselle Pohjois-Savoon. Läpivalaisussa paketin sisältä löytyy jauhetta.

Kemisti Ilmari Szilvay kertoo yleistyneistä salakuljetustavoista.

Laboratorionanalyysissä aine vahvistettiin letrotsoliksi, joka on lääkeaine, mutta sitä käytetään mm. kehonrakennuspiireissä ehkäisemään dopingaineiden aiheuttamaa rintojen kasvua.

Kaksi viikkoa myöhemmin uusi Hongkongista lähetetty, nyt mieshenkilölle osoitettu paketti jää tullin haaviin. Se sisältää samaa ainetta. Selviää, että vastaanottajien osoitteisiin on tilailtu paljon muutakin viranomaisia kiinnostavaa tarpeistoa: tyhjiä ampulleja, lääkeaineiden raaka-aineita ja dopingaineita.

Lopulta Tor-verkossa aineita kaupitelleelta pariskunnalta takavarikoitiin 65 litraa dopingaineita, joiden katukauppa-arvo oli yli 360 000 euroa. Heille napsahti tuomiot dopingrikoksista.

Suomen tulli rikosten jäljillä, maanantaina 14.3. Nelonen klo 21.00