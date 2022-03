Supertähden tytär loisti kaikessa hiljaisuudessa Netflix-sarjan pääroolissa – näin kuuluisten vanhempien lapset ovat luoneet uransa Hollywoodissa

Hollywood-vanhemmat varoittelivat lapsiaan ryhtymästä näyttelijöiksi, mutta joutuivat lopulta antamaan periksi. Olisitko tiennyt näiden suoratoistopalveluista tuttujen kasvojen perhetaustaa?

Eve Hewson

Irlantilainen Eve Hewson, 30, teki varsinaisen läpimurtoroolinsa Netflixin jännityssarjassa Behind Her Eyes. Näyttelijä on nähty myös The Luminaries -minisarjassa, joka sijoittuu Uuteen-Seelantiin 1860-luvun kultaryntäyksen aikoihin. Harva tietää näyttelijän syntyperää.

Psykologisessa jännityssarjassa Behind Her Eyes Eve Hewson esittää epävakaata Adelea.

Hän ei ole koskaan korostanut olevansa maailmankuulun U2-laulajan ja hyväntekijän Bonon tytär.

– Kukaan ei tiedä sukunimeäni. Kukaan ei tiedä, kuka olen, mikä on oikeastaan ihan hauskaa. Onneksi sukunimeni ei ole mikään Jagger tai McCartney, Hewson sanoi Kelly Clarkson Show'ssa.

Hewson naureskelee oikean nimensä kuuluvan People-lehden tyhmimpien julkkislasten nimilistalle. Se kuuluu kokonaisuudessaan näin: Memphis Eve Sunny Day Hewson.

Margaret Qualley

Margaret Qualley nousi tähdeksi Netflixin Maid-sarjasta, jossa hän näytteli äitinsä Andie MacDowellin kanssa. 27-vuotias Qualley oli kerännyt sitä ennen jo kiitosta rooleistaan Fosse/Verdon-minisarjassa ja HBO:n Leftovers-sarjassa.

Ennen näyttelijän uraa Qualley tanssi balettia ja esiintyi muun muassa Chanelin sekä Valentinon muotinäytöksissä.

Margaret Qualleyn suoritusta Maidissa ylistettiin.

Qualley ehdotti itse äitiään Andie MacDowellia Maid-hahmonsa äidin rooliin. Se sopi tuotantotiimille ja MacDowellille. Oman äidin läsnäolo kuvauksissa rauhoitti nuorta näyttelijää. Hän ihailee äitinsä kykyä heittäytyä rooliin.

Äiti Andie MacDowell nähtiin myös sarjassa.

-Hän on paras. Tuntuu, että näytteleminen on hänelle maailman helpoin asia, Qualley kehui Collider-lehdelle.

Scott Eastwood

Välttääkseen suosimista Scott Eastwood, 35, käytti uransa alussa äidiltään tulevaa Reeves-sukunimeä. Hän on kertonut joutuneensa käymään koekuvauksissa isänsä Clint Eastwoodin elokuviin eikä esimerkiksi päässyt American Sniperiin. Vuonna 2008 hän päätti ottaa isänsä nimen takaisin kunnioittaakseen elokuvalegendaa.

– Isäni oli aina halunnut niin. Halusin vain osoittaa itselleni, että pystyn kantamaan hänen nimeään, Scott kertoi Interview-lehdelle.

Isän ja pojan välit ovat lämpimät. Esquire-lehdelle Clint kertoi Scottin olleen pienestä asti hyvä poika.

– Hän peri arvonsa äidiltään, joka on hyvä ihminen.

Scott Eastwood ei ensin halunnut käyttää isänsä Clint Eastwoodin sukunimeä.

Scottin elokuvalista on pitkä. Hänet on nähty muun muassa Suicide Squadissa (2016), Snowdenissa (2016), Pacific Rim - Kapinassa (2018), Wrath of Manissa (2021) ja tuoreimpana Amazon Prime Videon uutuuskomediassa I Want You Backissa (2022) sekä Fast and Furious -elokuvasarjassa. Edesmennyt Fast and Furious -tähti Paul Walker oli hänen hyvä ystävänsä. Walker kuoli auto-onnettomuudessa 2013.

Vuotta myöhemmin Scott menetti tyttöystävänsä Jewelin auto-onnettomuudessa, kun viallinen air bag vei nuorelta naiselta hengen peräänajossa.

Maya Hawke

Näyttelijävanhemmat Ethan Hawke ja Uma Thurman yrittivät kääntää tyttärensä Maya Hawken, 23, pään ja saada hänet toiselle alalle showbisneksen sijaan. Vanhemmat pelkäsivät julkisuuden kiroja eivätkä ottaneet tytärtään mukaan elokuviensa ensi-iltoihin punaiselle matolle tai antaneet sivuosia elokuvissaan.

Maya Hawke esittää Stranger Things -sarjassa Robinia. Sarja jatkuu toukokuussa.

Kun he tajusivat Mayan haluavan jatkaa vanhempiensa jalanjäljissä, he varmistivat, että tyttärellä on tarpeeksi selkärankaa kestää tuleva, ja he ovat tukeneet häntä siitä asti. Maya paljastaa, ettei ole katsonut kaikkia vanhempiensa elokuvia, koska ei halua seurata heidän tuskaansa valkokankaalla. Hän on nähnyt vain hyvän tuulen elokuvia.

Netflix-katsojat muistavat Mayan Robinin roolista Stranger Things -sarjassa. Ennen sitä hän näytteli esimerkiksi Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywood -elokuvassa Manson-kulttilaista, Linda "Flowerchild" Kasabiania. Tyttöä on kaavailtu äitinsä Uman manttelinperijäksi mahdolliseen Kill Bill 3 -elokuvaan, mutta Maya sanoo Guardian-lehdelle kyseessä olevan huhun.

Maya on Ethan Hawken ja Uma Thurmanin tytär.

– Quentinilla on oma tiukka aikataulunsa. Hän tekee, mitä ikinä haluaakaan tehdä. Olen tuntenut hänet koko ikäni, ja jos hän haluaa tehdä töitä vielä kanssani, totta kai olen siihen valmis.

Bessie Carter

Bessie Carter on Bridgertonissa Prudence (vas.). Harriet Cains näyttelee Philippa-siskoa.

Netflixin Bridgerton-sarjassa Prudence Featheringtonia esittäneellä pitkänhuiskealla Bessie Carterilla, 28, on vanhemmat, jotka Harry Potter - ja Downton Abbey -fanit tunnistavat. Hänen äitinsä on näet Imelda "Dolores Pimento" Staunton ja isänsä Downton Abbeyn Carsonina muistettu Jim Carter. Imelda Staunton nähdään muuten seuraavana kuningatar Elisabetina syksyllä jatkuvassa The Crown -sarjassa.

Bessie Carterin vanhemmat Jim Carter ja Imelda Staunton ovat brittiläisiä tv-tähtiä.

Mason Gooding

Jos on nähnyt Booksmartin, Everything's Gonna Be Okayn tai vaikkapa I Want You Backin kaltaisia romanttisia elokuvia, on törmännyt Mason Goodingiin. Valkokankaalla hänet nähdään uudessa Scream-leffassa.

Booksmart-elokuvasta tunnettu Mason Gooding on Jerry Maguire – elämäon peliä -leffasta Oscarin voittaneen Cuba Gooding Jr.:n poika.

25-vuotiaan nuorukaisen isä on Oscar-palkittu näyttelijä Cuba Gooding Jr. Isä oli tiukka kasvatuksessa: poika ei saanut yrittää näyttelijäksi ennen kuin 18-vuotiaana. Tämä ei videopelejä ja animea harrastanutta Masonia haitannut.