Kolmekymppiset Juha ja Atlas ajavat ammatikseen rekkaa kuuluisilla Amerikan valtateillä – tällaista arki tien päällä todellisuudessa on

Uusi Ylen tv-sarja Rahdinmetsästäjät kertoo Yhdysvalloissa työskentelevistä suomalaisista rekkakuskeista.

Yhdysvaltojen valtateillä kulkee miljoonia rekkoja. Yksi niistä on turkulaisen Atlaksen, 37, joka ajaa kuopiolaisen kaverinsa Juhan, 32, kanssa parhaimmillaan 6400 kilometriä viikossa kuljettamassa rahtia.

Molemmat miehet nähdään Ylen uudessa Rahdinmetsästäjät-sarjassa, joka kertoo suomalaisista rekkakuskeista Yhdysvalloissa.

Green Card -lotossa pysyvän oleskeluluvan voittanut Atlas sekä Juha tutustuivat toisiinsa kymmenen vuotta sitten yhteisen kaverin kautta Floridassa. Omaa firmaansa pyörittävä Atlas asuu Floridan Palm Beachilla. Kun ajoneuvoasentaja Juha on Yhdysvalloissa, hän hyppää vapaa-ajallaan Atlaksen avuksi.

Työnjako menee niin, että Juha kyttää tietokoneelta sopivia rahteja, jonka jälkeen he Atlaksen kanssa neuvottelevat niistä ja päättävät yhdessä, minkä ottavat. Jos on tarjolla vain huonoja rahteja, he jäävät odottamaan parempia. Kärsivällisyys on tärkeää, koska etäisyydet ovat valtavat. Atlas hoitaa ajamisen, Juha puolestaan korjaa ajoneuvoyhdistelmää eli niin sanottua rekkaa.

– Me mennään sinne, minne muut rekkakuskit eivät mene. Kuljetaan omia polkujamme. Ei olla jouduttu mihinkään vaaroihin tämän takia, mitä nyt rekkoja särkyy sinne tänne. Särkyminen on ihan inhimillistä, Juha valaisee.

Ensimmäisessä jaksossa nähdään, kuinka kaverukset nappaavat särkyvän lastin Salt Lake Citysta Albuquerqueen ja päättävät ottaa riskin lähteä vuoristoreitille. Toisessa jaksossa heiltä hajoaa rengas.

Elämyksiä kaipaavat Atlas ja Juha päätyvät suorastaan vaaralliselle reitille.

– Me ollaan aika seikkailunhaluisia, energisiä ja vikkeliä. Meillä on aina ideoita, ja halutaan kokeilla uusia juttuja, Atlas kuvailee heitä.

– Hyvällä tahdilla tulee 4000 mailia (6400 kilometriä) viikossa, jos polkaistaan. Kun on hyvä kaveri, ei sitä muuten jaksaisi. Me ollaan molemmat tosi vilkkaita ja tykätään tehdä tuollaista, Juha kertoo.

He ovat myös erilaisia, sillä Juha on aamuihminen, kun taas Atlas valvoo myöhään.

– Mä oon aina niin kiukkuinen aamuisin. Minkäs teet, mutta nyt on suihku käyty ja olen ihan eri poika, Atlas tuumaa sarjassa aamiaispöydässä.

Molemmat kehuvat Amerikan valtateitä, jotka ovat kuin rakennettu ja suunniteltu rekkakuskeille.

– Bensa-asemat ovat melkein puolen tunnin, tunnin välein. On lepopaikkoja ja suihkuja. Leveät isot tiet, jotka ovat harvemmin yksisuuntaisia. Jos lähden Floridasta Kaliforniaan ja otan kymppitien (I-10), se on 4000 kilometriä yhtä suoraa pötköä, länttä itää kiehtovampana pitävä Atlas sanoo.

Samaa mieltä on Juha.

– Amerikassa on tosi hyvät tiet, varsinkin lännessä ja Floridassa. New Yorkissa on reikäisiä teitä, tulleja ja ruuhkaa. Keskustaan ei mennä edes henkilöautolla, saatikka rekalla, Juha toteaa.

Atlaksen mukaan Yhdysvalloissa saa ajaa rekalla suhteellisen kovaa eli 110-120 kilometriä tunnissa. Päivän aikana tulee paljon kilometrejä niillä tunneilla, joita voi lain mukaan tehdä. Siinä ei paljon pysähdellä muuta kuin tankkaamaan ja syömään.

Hän ei ole koskaan nähnyt ylinopeuskameroita paikallisilla valtateillä. Liikennepoliisejakaan ei näy.

– Jos on jokin tilanne päällä, ei siinä mene kuin minuutti, niin on sata poliisia. Ei tuolla tien päällä niitä paljon ole. Toki rekalla ei saa kaahata missään nimessä. Mutta eivät poliisit ole sellaisia kuin elokuvissa kerrotaan, aika rentoja ne täällä loppupeleissä ovat.

Kuskien välistä kilpailua ei juurikaan ole. Varsinkin korona-aikana on ollut pulaa kuskeista ja tilaa kaikille.

Juha muistuttaa heidän tekevän matkoillaan silloin tällöin hauskoja asioitakin. On paljon muutakin kuin ajamista.

– On meillä vapaapäiviä. Joku rahti otetaan esimeriksi Utahista Los Angelesiin ja pidetään kaksi päivää vapaata. Me laitetaan traileri pois perästä ja käydään sillä nupilla Vegasissa tai Los Angelesin Venice Beachilla.

Kuopiolaismiehen mukaan Amerikka ei ole sama kuin kymmenen vuotta sitten.

– Bensa alkaa olla neljä taalaa gallona. Euron litra. Kaikki kallistuu: trailereiden hinnat, rekkojen osien saatavuus, polttoaine...

Uudessa sarjassa ovat mukana Jussi (vas.), Heikki Elina-vaimoineen, Sami, Juuso, Juha (edessä vas.) ja Atlas.

Hänen omat suosikkikaupunkinsa ovat New York ympäri maailmaa tulleiden ihmisten takia sekä Texasin Austin kantrimusiikin vuoksi.

Juhan ja Atlaksen lisäksi Rahdinmetsästäjät-sarjassa seurataan alan piireissä legendan maineeseen noussutta Juusoa, Atlaksen tavoin Green Card -lotossa pysyvän oleskeluluvan voittanutta Samia, Jussia sekä pitkään Amerikassa asunutta Heikkiä, joka reissaa vaimonsa Elinan kanssa.

