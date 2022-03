Näyttelijälegenda Al Pacino eli uransa alkuaikoina kodittomana – nukkui kadulla ja teatterien takahuoneissa

Torstai-iltana tv:ssä esitettävä kulttielokuva Scarface – arpinaama sinetöi Al Pacinon maineen gangstereiden näyttelijänä. Uran alku ei kuitenkaan ollut helppo. Helppoa hänellä ei ole ollut rakkaudessakaan.

Al Pacino tunnetaan nykyään näyttelijälegendana, mutta aivan uransa alussa hän nukkui toisinaan myös kaduilla ja väliaikaisissa majoituksissa. Pikkukuva on vuoden 1973 elokuvasta Variksenpelätin.

Kaikki tietävät Al Pacinon, elävän legendan. Mutta on seikkoja, joita kaikki eivät hänestä tiedä – kuten sen, että 81-vuotias tähtinäyttelijä on ujo.

Tai sen, että stand upilla näyttelijänuransa aloittanut Pacino työskenteli myös kenkäkauppiaana, kaupan kassalla, hedelmien kiillottajana ja lähettinä. Hän sai potkut teatterin vahtimestarin pestistä tepasteltuaan portaikossa ihailemassa itseään seinäpeileistä.

Nuori mies eli kodittomana uransa alkuaikoina ja nukkui kadulla ja teatterien takahuoneissa. Hän joutui anelemaan tutuilta rahaa bussilippuihin, jotta pääsi koe-esiintymisiin. Ennen kuin näytteleminen imaisi mukaansa Al unelmoi baseball-pelaajan ammatista.

Al Pacino osallistui marraskuussa 2021 House of Gucci -elokuvan ensi-iltanäytökseen New Yorkissa.

New Yorkissa vuonna 1940 syntyneen Alfredo Pacinon sukujuuret johtavat Sisiliaan. Vanhemmat erosivat, kun Pacino oli vain 2-vuotias. Hän itse ei ole koskaan mennyt naimisiin, ja onkin sanottu, että Pacino nai mieluummin näyttelemisen kuin naisen.

Hän kävi esittävään taiteeseen painottuvaa koulua New Yorkissa mutta oli surkea opinnoissa. Tappeluihin taipuvainen poika jätti koulun 17-vuotiaana. Tupakkaa hän alkoi sauhutella 9-vuotiaana ja eteni peräti neljään askiin päivässä.

New Yorkin ruohonjuuritason teatteri vei mennessään. HB Studion kautta ovet avautuivat The Actors Studiolle, ja Pacino alkoi opetella metodinäyttelemistä Lee Strasbergin ohjauksessa. Hän antautui näyttelemiselle kokonaan.

Al Pacinon ensimmäinen elokuvarooli oli pikkuosa brooklyniläisestä nuoresta naisesta kertovassa kepeässä draamassa Natalie (1969).

Ensimmäiset valkokangasroolit olivat elokuvissa Natalie (1969) ja Paniikki piikkipuistossa (1971). Jälkimmäisestä Pacinon bongasi Francis Ford Coppola, joka ohjasi mafiaelokuvaa. Muu tiimi tosin ei missään nimessä tahtonut rooliin Pacinoa.

– 1970-lukua kuvailtiin nättien poikien aikakaudeksi – no, sitten tulin minä! Pacino on sanonut.

Kummisetä-elokuvaa (1972) roolitettaessa Pacino päihitti sellaiset nimet ja tulevat ystävänsä kuin Robert Redford, Warren Beatty ja Robert De Niro. Ensimmäinen Kummisetä sai heti kulttifilmin aseman.

Gangsterin viitta oli levitetty Pacinon selkään – ja Brian de Palman ohjaama Scarface – arpinaama (1983) sinetöi sen. Kriitikot tosin inhosivat elokuvaa, mutta lippukassat räjähtivät. Tästä huolimatta ura notkahti vuosiksi, sillä sotaelokuvan Vapauden voitto (1985) kanssa kaikki meni pieleen.

Kuvauspaikka oli kuin kirottu: laitteistoa tuhoutui, sää oli kammottava ja Pacino sairastui keuhkokuumeeseen. Käsikirjoitusta muunneltiin, ja lopulta sotaelokuvasta tuli kaikkien aikojen huonoimpiin kuuluva. Al Pacinon ura katkesi useaksi vuodeksi.

Scarface – arpinaama sinetöi Al Pacinon maineen gangstereiden tulkkina. Naispääosassa olleesta Michelle Pfeifferista gangsterielokuva teki tähden.

Epäonni oli ohimenevää. Naisen tuoksu (1992) toi Oscar-pystin parhaasta miespääosasta seitsemän aiemman ehdokkuuden jälkeen.

Pacino muistetaan myös elokuvista Carlito’s Way (1993), Heat – ajojahti (1995), Paholaisen asianajaja (1997), Insider – sisäpiirissä (1999), Insomnia (2002) ja Ocean’s Thirteen (2007). Tuorein elokuva on House of Gucci (2021).

Lisäksi näyttelijä on astellut teatterien lavoilla vuosikymmeniä ja saanut lukuisia palkintoja. Hän on kuvaillut teatteria ensirakkaudekseen.

Naisen tuoksun tähtirooli sokeana armeijan ex-upseerina toi Al Pacinolle hänen toistaiseksi ainoan Oscar-palkintonsa.

Miehen rakkauselämää leimaa paitsi se, etteivät aviokaupat ole kiinnostaneet, myös vuosien suhdejojoilu näyttelijä Diane Keatonin kanssa. Keaton on tunnustanut ihastuneensa Pacinoon jo Kummisedän aikoina, vaikka suhde alkoi myöhemmin.

Kummisedän kuvauksissa tavanneet Pacino ja Keaton ovat olleet pitkin vuosikymmeniä vuoroin yhdessä, vuoroin erossa.

– Olin hulluna häneen! Charmantti, hauska, valtavan puhelias. Olin kotiin löytänyt orpolapsi hänen seurassaan, Keaton on kuvaillut.

Michael Corleone (Al Pacino) ja Kay (Diane Keaton) vuonna 1972 ilmestyneessä ensimmäisessä Kummisetä-elokuvassa...

...ja vuonna 1990 ilmestyneessä kolmannessa ja viimeisessä Kummisetä-elokuvassa.

Suhdetta häiritsi Al Pacinon sitoutumiskammo. Diane Keaton tahtoi enemmän kuin Pacino oli valmis antamaan. Pacino ei koskaan sitoutunut tarpeeksi.

– Voi minua raukkaa, aina yrittämässä, Keaton on vitsaillut.

Ystävyys on kuitenkin säilynyt.

Seuraa Pacinolla on riittänyt. Tuorein eroon päättynyt suhde oli 40 vuotta nuoremman israelilaisen näyttelijän Meital Dohanin kanssa.

Lapsia Pacinolla on kolme näyttelijäkouluttaja Jan Tarrantin sekä näyttelijä Beverly D’Angelon kanssa. Pacino tuli ensimmäistä kertaa isäksi 49-vuotiaana. Kaksoset hän sai 60-vuotiaana.

Al Pacino näyttelee muotisukuun kuuluvaa Aldo Guccia tositapahtumiin perustuvassa juonitteludraamassa House of Gucci.

Scarface – arpinaama, torstaina 10.3. Sub klo 21.00 sekä suoratoistopalvelu Netflix. Naisen tuoksu, maanantaina 14.3. TV5 klo 21.00.