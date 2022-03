Farmi Suomi sortui kieroiluun ja menetti hurmansa! Tässä ovat tv-viikon topit ja flopit

Tv-lehden toimitus listasi jälleen viimeaikaisia tv:n suosikkejaan ja inhokkejaan. Synkkien uutisten keskellä kaksi sarjaa lohduttaa.

Kaikenkarvaiset ystäväni, TV1

Uusi versio James Herriotin eläinlääkäriseikkailuista on lähes yhtä hyvä kuin 1970-luvulla alkanut alkuperäinen sarja.

Nyt kannattaa heittäytyä Kaikenkarvaiset ystäväni -sarjan pauloihin.

Yorkshiren nummet kaunistavat maisemia, miesten villaliivit ja naisten 1930-luvun mekot ihastuttavat, samoin kauniit kattaukset, ihanat sisustukset, kodikas pubitunnelma ja lämmin suhtautuminen niin ihmisiin kuin eläimiin. Kannattaa katsoa tämä uusi kakkoskausi, varsinkin, kun pääosassa on sympaattinen Nicholas Ralph.

Onko rakkaus sokea? 2, Netflix

Synkkien uutisten keskellä Netflixin erilainen rakkausreality lohduttaa ja koukuttaa. Toinen kausi on jopa parempi kuin ylistetty ykköskausi. Uuden kauden suuria sekä puhuttavia hahmoja ovat Shayne, Shayna ja Shake. Loppua kohden selviää, pääsivätkö he alttarille asti juuri tapaamansa ”elämänsä rakkauden” kanssa. Ja aivan viimeisessä jaksossa puidaan osallistujien kesken, mitä heille tapahtui kuvausten jälkeen.

Lue lisää: Netflixin hittisarjan tähti päästi suustaan lauseen, joka sai kaikki pyörittelemään silmiään – alttarille tylysti jätetty täräyttää julki todelliset ajatuksensa

Kyle (vas.) ja Shayne (oik.) eivät voi uskoa, mitä Shaken suusta tulee.

Kettu, Yle

Saksalaisen Kettu-rikossarjan pääosan esittäjä on vaihtunut jo neljä kertaa. Ikävää on kuulla, että taas on vaihto edessä. Suomalaisia vakuuttanut ja lukijoitakin Tv-lehden 15-vuotisjuhlissa hurmannut Jan-Gregor Kremp aikoo jättää roolin 10 vuoden jälkeen. Onko Thomas Heinze tarpeeksi karismaattinen hänen tilalleen?

Jan-Gregor Kemp vieraili vaimonsa Johanna Gastdorfin kanssa Suomessa Tv-lehden kutsumana 2019.

Farmi Suomi, Nelonen

Jo on juonittelu kummasti huipussaan, vaikka Farmi Suomi on edennyt vasta viidenteen jaksoon. Pakkaa hämmentävät taka-alalla virnuileva Teemu Packalén, suoraviivaisempi Atte Kaleva ja tosi-tv-kisojen konkarit Kristian Heiskari sekä mukaan hypännyt Juhana Helmenkalastaja.

Lue lisää: Farmilta pudonnut Henny Harjusola paljastaa, mitä Tauskin kanssa todella tapahtui kulissien takana

Lue lisää: ”Ihastuitko Pauliinaan?” – Farmi Suomesta pudonnut Tauski napauttaa tiukan vastauksen suoraan kysymykseen

Mutta tarvitsemmeko toista Selviytyjät-tyylistä kieroon pelaamiseen perustuvaa kisaa telkkuun? Farmin viehätyshän perustunut muihin asioihin, kuten nostalgiaan ja kiinnostaviin tehtäviin.