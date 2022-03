Laitilalainen maajussitar-Victoria, 31, poseeraa näyttävissä kuvissa – ohjelman julkistuksesta seurasi häkellyttävä ilmiö: ”Olin shokissa”

Puutarhamyymälää pyörittävä Victoria on yksi Maajussille morsian -ohjelman uusista osallistujista. Nyt hän kertoo, millaista miestä hän kaipaa vierelleen.

Maajussit etsivät jälleen elämänsä rakkautta ja avaavat ovensa puolisoehdokkaille. Maajussille morsian -suosikkisarjan uuden kauden maajussit on julkistettu, ja mukana kahdeksan romantiikannälkäistä sinkkua.

Yksi heistä on 31-vuotias Victoria, joka kasvattaa kesäkukkia ja pyörittää kesäisin puutarhamyymälää Turun lähellä Laitilassa. Matkustelua ja urheilua rakastavalla laitilalaisnaisella on 11- ja 9-vuotiaat lapset, ja hän on valmis jakamaan arkensa kumppanin kanssa.

Victoria paljastaa, että todellisuudessa hänen ystävänsä ilmoitti hänet ohjelmaan. Kun tuotannolta tuli soitto, Victoria oli vähintäänkin hämmentynyt.

– Ystäväni olivat vitsailleet, että kyllä minut vielä ohjelmaan ilmoitetaan, mutta yllätyksenä se tuli, pirteän kuuloinen Victoria kertoo.

– Ei tule oikeastaan katsottua televisiota, niin piti tutustua vanhoihin jaksoihin, että tiesi, mitä tuleman pitää, hän hymähtää.

Victoria on asunut koko ikänsä Laitilassa. Hänen isänsä on kotoisin Englannista.

Maajussit julkistettiin koko kansalle tiistaina. Julkistuksen jälkeen ei mennyt aikaakaan, kun Victorian puhelin täyttyi viesteistä ja treffipyynnöistä. Instagramin inboxiin kilahti kymmeniä viestipyyntöjä.

– Suuni loksahti auki soittojen, viestien ja sähköpostien määrästä. Viestejä tulvi joka paikasta! Victoria kertoo.

Victorian mukaan viesteissä miehet muun muassa esittelivät itsensä ja ehdottivat treffejä.

– Olin aika järkyttynyt ja shokissa, kun puhelin alkoi paukkua. En todellakaan odottanut sellaista.

Victorian elämään kuuluu kahden lapsen lisäksi alle vuoden ikäinen Frank-koira.

Kolmekymppinen Victoria on ollut kolme vuotta sinkkuna, ja hänellä on takanaan kaksi vakavampaa suhdetta. Nyt hän kaipaa rinnalleen rehellistä ja kypsää miestä, jolla on aktiivinen elämäntapa ja aikaansaava asenne.

– En kaipaa sohvaperunaa. Arvostan keskustelutaitoja, puheliaisuutta ja huumorintajua. Nauran itse paljon, hän korostaa.

Victorian mukaan miehen ammatilla ei ole merkitystä, mutta plussaa on, jos mies ei pelkää liata käsiään.

– Sanotaanko näin, että jos on kovin hienostelija, voi olla vaikeaa sopeutua tilan arkeen, hän peräänkuuluttaa.

Puutarhuriksi valmistunut yrittäjä päätyi pyörittämään puutarhamyymälää sattumien kautta. Hän oli aiemmin haaveillut kirsikkatomaattien kasvattamisesta.

– Yksi kesä kokeilin kasvattaa kesäkukkia, ja hurahdin niihin aivan täysin. Nyt tilallani ei olekaan muuta kuin kukkasia.

Victorian vanhemmilla ei ole maatilaa, mutta hän pääsi pienestä pitäen viljelemään varhaisvihanneksia isovanhempiensa kanssa.

– Pääsin jo pikkutyttönä sotkemaan sormet multaan, hän toteaa.

Tilaan kuuluu seitsemän kasvihuonetta, joissa kasvatetaan useaa eri lajiketta kesän myyntiin. Sesonki on kesällä, mutta töitä riittää ympäri vuoden.

– Sesongin ulkopuolella ei tarvitse juosta pää kolmantena jalkana, mutta tekemistä riittää. Syksyllä jo tilataan uusia taimia, Victoria selvittää.

Victoria kuvailee itseään monitoiminaiseksi, jolta hoituu raskaammatkin tilan työt.

Victoria harrastaa vapaa-ajallaan mallikuvauksia, ja hänen Instagram-tilinsä on pullollaan näyttäviä kuvia. Missikisoihin osallistumista hän ei kuulemma ole koskaan harkinnut.

– Tykkään olla linssin edessä, mutta käyn kuvauksissa omaksi ilokseni, hän painottaa.

Seikkailunhaluinen nainen suuntaa usein myös ulkomaille. Viime vuonna hän matkusti ensimmäistä kertaa yksin.

– Olen aika menevä tyyppi, ja reissussakin tykkään nähdä, tehdä ja kokea. Kävin muun muassa 17 kilometrin vaelluksella rotkossa Kreetalla, hän kertoo.

Myös kuntosaliharrastus on tärkeä osa Victorian arkea, mutta hänellä ei ole erityisiä tavoitteita treenaamisen suhteen.

– Moni kysellyt kiinnostustani fitness-kilpaurheiluun, mutta minulla ei töiden puolesta riittäisi sellaiseen aikaa ja energiaa. Nyt minulla on ollut taukoa salista, kun töissä menee aamusta iltaan.

Victoria rakastaa treenaamista, mutta aina kiireisellä yrittäjällä ei jää aikaa saliharrastukselle.

Monitoiminaiseksi itseään kuvailevan Victorian mukaan voimaharjoittelusta on ollut hyötyä fyysisessä työssä.

– Haluan olla vahva, jotta jaksan yksin miestenkin hommia! itsenäinen yrittäjä tokaisee.

Puutarhataituri jää odottamaan kirjeitä. Hän toivoo, että kiinnostuneet lähettäisivät hakukirjeen tuotannolle viestipyyntöjen sijaan.

– Olen hyvin innoissani. Olen avoin sille, että loppuelämän kumppani astuu elämääni.

Maajussille morsian -ohjelman uudet maajussit esitellään maksuttomassa mtv-palvelussa torstaina 10.3. heti vuorokauden vaihtuessa ja MTV3-kanavalla klo 21 alkaen. Varsinainen sarja alkaa MTV:llä syksyllä 2022.