Suvi Teräsniskan mökkiprojektissa koettiin kauhunhetkiä: rakennus oli romahtaa – katso kuvat huikeasta remontista

Mökkikuume puraisi monien muiden suomalaisten tavoin myös laulaja Suvi Teräsniskaa ja tämän aviomiestä Simoa, kun koronapandemia iski voimalla Suomeen maaliskuussa 2020.

Sitä ennen pariskunta oli pohtinut, että mökki on ajankohtainen vasta, kun perheen kolme alle kouluikäistä poikaa ovat vähän isompia.

Nyt heidän ostamansa loma-asunto nähdään Huvila & huussi -ohjelman kolmannellatoista tuotantokaudella.

Rakennus oli täysin alkuperäiskunnossa ja kaipasi isoa remonttia.

– Lähtötilanne oli se, että meillä oli yhtäkkiä hyvin perinteinen 1960-luvun mökki mäntypaneeleineen, Suvi Teräsniska muistelee nyt.

– Emme ole niitä ihmisiä mieheni kanssa, joilla hermot kestäisivät kokonaan uuden mökin rakentamisen, mutta remontoimaan me kykenemme. Totesin kyllä nopeasti, että nyt kyllä laitan hakemuksen Huvila & huussin tekijöille, että jospa he antaisivat meille mahdollisuuden päästä mukaan ohjelmaan, Suvi kertoo IS Tv-lehdelle.

Suvia tuotantoyhtiön vastaus jännitti, sillä mökki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, kaukana Helsingistä.

– Mietin, että ohjelmaa ei ole koskaan kuvattu näin pohjoisessa, että eivät he ehkä tule nytkään. Mutta onneksi tulivat! Suvi iloitsee.

Tältä mökki näyttää Huvila & huussi -ohjelman remontin jäljiltä.

Mökin sijainti oli ratkaiseva tekijä siinä, miksi perhe valitsi itselleen juuri kyseisen, joenvarressa sijaitsevan tontin. Mökille ajaa perheen pihasta noin tunnin.

– Parasta oli tunnelma ja hiljaisuus, vain vesi lorisi joessa. Sanoin heti, että jos emme tätä saa, niin minulle tulee itku! Suvi muistelee.

– Paikka vastasi kaikkia haaveita ja odotuksia, sillä se on omassa rauhassa luonnon helmassa. Se on kaukana naapureista, mutta kuitenkin tarpeeksi lähellä meidän kotia, jotta lähtemisestä ei tule kynnystä.

Mökissä itsessään sen sijaan vikoja riitti, sillä sitä oli vuosien varrella laajennettu milloin mihinkin suuntaan.

ENNEN. Kylpyhuone ja sauna olivat erittäin ahtaita, ja Suvi halusi koko sisäsaunan pois, sillä perhe saunoo mieluummin mökin rantasaunassa.

JÄLKEEN. Kylpyhuone sai täysin uudenlaisen ilmeen ja nykyaikaiset fasiliteetit.

Rakennus ei ollut edes kovin käytännöllinen viisihenkiselle lapsiperheelle, sillä tilat olivat ahtaat ja hankalat.

– Otimme ison riskin. Mietimme, että jos mökkiä ei saada remontoimalla kuntoon, niin sitten se vedetään maan tasalle ja rakennetaan samalle paikalle uusi, Suvi sanoo.

Ulko-ovet olivat väärissä paikoissa, sauna oli erittäin pieni, keittiö oli liian kapea ja lattiat olivat aivan vinossa, sillä mökin keskellä ollut iso muuri painoi lattiaa alaspäin.

Saunan Suvi halusi poistaa kokonaan, joten myös muuri takkoineen sai lähteä.

– Ehkä kaikkein pahin ongelma remonttivaiheessa oli se, että kun se iso muuri poistettiin keskeltä mökkiä, koko rakennus meinasi kaatua, Suvi kertoo.

– Työmiehet joutuivat sitten vahvistamaan rakenteita kaikenlaisin konstein. Kuulin lopputarkastuksen jälkeen, että kyseessä on ollut kaiken kaikkiaan ihan uskomaton projekti.

ENNEN. Tupa ja keittiö olivat ahtaita ja epäkäytännöllisiä, ja mökin keskellä ollut muuri piti poistaa kokonaan.

JÄLKEEN. Tältä mökin tupa näytti remontin jäljiltä. Koko keittiön suunta on vaihtunut ja se on siirretty aiemman takan tilalle. Ikkunoita on suurennettu ja tehty lisää.

Suvi ei edelleenkään tiedä, mitä kaikkea kuuden viikon mittaisessa remontointivaiheessa tapahtui, sillä Huvila & huussi -ohjelman luonteen mukaisesti he pysyivät mökiltä pois koko uudistuksen ajan.

Lopputulos oli heille täydellinen yllätys, ja kaikki remontointiin liittyvät vaiheet hekin näkevät vasta tv:stä.

– Olemme niin kiitollisia siitä, että kaikki oli ohi kuudessa viikossa. Me pääsimme suoraan nauttimaan valmiista kohteesta.

Remontoitu mökki oli juuri sellainen kuin Suvi toivoikin: valoisa, avara, vaaleansävyinen.

Joelle avautuva kaunis maisemanäkymä saatiin paremmin esiin, kun laajennettuun tupakeittiöön rakennettiin uusi sisäänkäynti lasiovineen.

Suvi nauttii nykyään mökillä myös omasta ajasta.

Keittiöstä tuli Suvin lempipaikka, vaikka hän lisääkin, että Simo kokkailee heillä yleensä.

Keittiön suunta vaihtui täysin, ja se avattiin osaksi olohuonetta, kattoa nostettiin, kylpyhuone uudistettiin, makuuhuoneet maalattiin ja terassi laitettiin kokonaan uusiksi.

– Meidän mökki on ihan unelma, todellinen kultakimpale! Olimme juuri laskiaissunnuntaina koko perheen kanssa laskemassa mökin takapihassa pulkkamäkeä, aurinko paistoi ja meillä oli hauskaa porukalla, Suvi iloitsee.

Suvi Teräsniska ja aviomies Simo (oik.) yllättyivät todella positiivisesti nähdessään, mitä mökille oli kuuden viikon remontin aikana tapahtunut. Muutoksesta vastasivat remonttikoordinaattori Vilja Schepel ja sisustussuunnittelija Mikko Vesanen.

Myös ympäristö ja lähistöllä asuvat naapurit alkavat tulla tutuiksi.

– Naapuritkin kävivät jutulla, ja sain kysyttyä naapurin rouvalta alueen marja- ja sienestysmetsistä. Hänen ilmeensä oikein kirkastui, kun hän pääsi kertomaan, miten paljon hillaa, vadelmia, mustikoita ja puolukoita alueelta löytyy, Suvi naurahtaa.

Tänä talvena perhe on viihtynyt myös avannossa ja jokijäälle kolaamallaan luistinradalla.

– Ja mökin takana ovat kunnon pulkka- ja hyppyrimäet. Olemmekin nauraneet, että meillä on täällä oikea talviurheilukeskus.

Suvi rakastaa mökkeillä nyt myös talvisaikaan.

Kesälle Suvi puolestaan on suunnitellut jo melontaretkiä jokea pitkin.

Alkukesästä 2020 ostettu mökki on ollut kunnolla käytössä vasta viime syksystä lähtien. Suvi toivoo, että sitä tullaan käyttämään monenlaiseen eri tarpeeseen.

Yksi niistä on se, että Suvi voi vetäytyä sinne hetkeksi omaan rauhaan.

– Elämme hyvin hektistä ja juuretonta elämää, ja olen kaivannut aikuisiällä tilaa, josta löydän rauhan. Nuorempana lähdin pohjoiseen mummolaan, ja nyt halusin sellaisen paikan läheltä kotia, Suvi kertoo.

– Voin lähteä hakemaan mökiltä vähän omaa aikaa. Tunnen oloni siellä hyvin aikuiseksi, kun sytytän takan, katselen A-studiota ja teen itselleni iltapalaa, Suvi nauraa.

Takkapuiden kantaminen ja kaikenlainen touhuaminen kuuluvat Suvin mökkipuuhasteluun.

Mökki on yhdistänyt myös Suvia ja tämän aviomiestä.

– Siellä puuhailu on tuonut mielekästä tekemistä, ja meidän molempien yhteiset haaveet liittyvät tähän.

Pariskunta on myös remontoinut itse paikan pihasta löytyvän lisärakennuksen, johon he aikovat majoittaa mökkivieraitaan.

Lisärakennuksen vierashuoneesta onkin tullut Suville varsin rakas projekti. Päämökki oli remontin jälkeen muuttovalmis ja sisustettu sisustusarkkitehti Mikko Vesasen ideoin – lisärakennuksen Suvi sen sijaan on sisustanut itse.

– Tykkään sisustamisesta ja selailen usein netistä ideoita. Simo onkin välillä pulassa ideoideni kanssa, sillä minä olen se, jolta pursuaa visioita toisensa perään, Suvi nauraa.

– Onneksi Simo komppaa ideoitani, ja sitä projektia on ollut kiva tehdä yhdessä.

Suvi rakastaa kestitä isompaakin kaveri- ja sukulaisporukkaa, joten yksi ehdoton edellytys oli saada terassille iso oleskelu- ja ruokailutila.

Terassi avattiin ja siitä tehtiin katettu ulkokeittiö.

Vierashuoneeseen hankittiin jopa neljä isoa kerrossänkyä vierekkäin.

– Haaveena olisi, että saisimme välillä mukaan molempien vanhemmat, oman pikkuveljeni ja setäni. Suunnittelen tulevaksi kesäksi myös isoja mökkijuhlia, sillä Simo täyttää 40 vuotta, äitini 60 vuotta ja Simon isä 70 vuotta.

Juhlien järjestäminen onkin Suvin lempipuuhia, sillä kekkereiden keskipisteeksi hän ei halua, mutta niiden organisoijaksi mieluusti.

– Toivottavasti saamme juhlia mökillä ensi kesänä suurella porukalla, sillä jo pelkästään minun sukuni on todella iso.

Pariskunta onkin päässyt jo vitsailemaan keskenään synttärijuhlien teemalla.

– Kun saavuimme ensi kertaa mökille, totesimmekin heti alkuun, että piha näyttää valtavalta jalkapallokentältä. Mietimme, että siihen saa juhlijoille hyvän leirintäalueen, ja joessa voi sitten käydä uimassa ja rantasaunassa pesulla. Mökkipihaan tulee sellainen Suvin ja Simon camping-palvelu, Suvi nauraa.

Suvin ja Simon mökkiremontti nähdään Huvila & huussi -kauden viimeisessä jaksossa.

