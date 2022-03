Hanna Sumari paljastaa, millainen Suomen kaunein kesämökki voi olla – pandemian aikana esiin nousi seikka, joka vaikuttaa sisustukseen

Suomen kaunein kesämökki on jälleen haussa. Ohjelman tuomari Hanna Sumari korostaa maisemien ja persoonallisuuden merkitystä.

Millainen on Suomen kaunein kesämökki?

Tätä selvitetään jo toistamiseen ohjelmassa Suomen kaunein koti: Kesämökit, jossa nähdään tälläkin kertaa kolmekymmentä persoonallisen upeaa ja yllättävää kesänviettopaikkaa.

Tuomaristoon kuuluvat toimittaja Hanna Sumari, arkkitehti Sini Rainio ja sisustusarkkitehti Tero Pennanen kiertävät jälleen halki kesäisen Suomen ihastelemassa ja arvioimassa vapaa-ajan asuntoja Hangosta Lappiin ja Järvi-Suomesta länsirannikon merimaisemiin.

– Aina mökeistä löytyy jotain uutta, sillä aika menee eteenpäin ja uusia ideoita tulee koko ajan, Hanna Sumari sanoo.

Tällä kaudella mökeissä välittyy erityisesti se, että niissä vietetään selvästi aiempaa enemmän aikaa pandemian vuoksi.

– Se tarkoittaa usein vähän parempia fasiliteetteja, kuten pyykinpesukonetta ja astianpesukonetta ja ruuanlaittoa sekä sisällä että ulkona. Etätöiden lisääntyminen saattaa näkyä maltillisina ergonomisina ratkaisuina, Sumari sanoo.

Kauneimman kesäpaikan etsintä alkaa tällä kertaa varsin modernien skandinaavisten mökkien parista Paraisilta, Hämeenlinnasta ja Leppävirralta.

Paraisille rakennetussa hirsihuvilassa on paljon suuria ikkunoita.

Lauttamatkan päässä Paraisilla mökkeillään vastavalmistuneessa hirsihuvilassa, jossa erikoisuutena on kelluva sisäkatto.

Mökin parasta antia ovat upeat merinäkymät isoine lasi-ikkunoineen ja terasseineen.

Paraisten mökistä avautuvat upeat merimaisemat.

Näkymistä nautitaan myös Hämeenlinnan avarassa, isoin lasi-ikkunoin varustetussa mökissä, missä tontti on siististi porrastettu järvelle.

Hämeenlinnassa sijaitsevan mökin parasta antia on esteetön näkymä järvimaisemiin.

Sumari korostaakin maiseman merkitystä mökkien kokonaisarviossa.

– Saamme joskus ihmettelevää palautetta siitä, kun kommentoimme ohjelmassa mökkimaisemia, mutta se vaikuttaa kokonaiskuvaan, Sumari sanoo.

– Asuminen on muutakin kuin seinät ja sisustus. Siihen vaikuttaa koko mökin tunnelma ja maisemat ja esimerkiksi mökkimatka. Kaikki vaikuttavat.

Hämeenlinnan mökissä on lasiseinät kahteen eri suuntaan.

Maisema on Sumarin mukaan luontoa rakastaville suomalaisille erityisen tärkeä juuri mökillä.

– Jos mökillä on upeat maisemat, kannattaa näyttää se. Luonto muuttuu suomalaisille koko ajan tärkeämmäksi, Sumari muistuttaa.

Leppävirralla vieraillaan laavumaisella saarimökillä, joka on rakennettu kauniisti luontoa kunnioittaen.

Leppävirran mökki on laavumainen ja suuri tontti on Saimaan rannalla.

Tässäkin paikassa erityismaininnan saa juuri Saimaalle avautuva järvimaisema, joka pääsee oikeuksiinsa lasi-ikkunoiden avulla.

– Moni asuu esimerkiksi kaupunkikodissa, jossa on harvemmin hyviä maisemia, joten mökillä kaivataan paljon valoa ja luontoa myös ikkunoista, Sumari sanoo.

Myös Leppävirran mökin ikkunat ovat valtavat.

Suomalaiset ovat mökkikansaa ja rakastavat viettää kesänsä mökkeillen kesänviettopaikoillaan – jokainen omalla tyylillään.

Sumari muistuttaakin, ettei ole olemassa vain yhtä tyyliä ja tapaa mökkeillä, eikä Suomen kaunein mökki välttämättä ole se kaikkein modernein tai uusin.

Tälläkin kertaa mukana on niin perinteisiä ja upeasti entisöityjä mummonmökkejä kuin näyttäviä ja kauniisti sisustettuja uudiskokonaisuuksia.

Joukossa on sekä sähköttömiä pikkumökkejä metsän keskellä että modernin loma-asumisen vaatimukset täyttäviä vapaa-ajan huviloita veden äärellä.

Leppävirran mökin herkullinen yksityiskohta on niemenkärjessä sijaitseva joogapaikka.

– Mökkeilijöitä on usein kahta sorttia: on niitä, jotka haluavat kaikki fasiliteetit ja sen, että mökillä on helppo olla. Sitten on niitä, jotka haluavat ekokäymälät ja kantovedet, jotta mökillä saa vähän raataakin. Se on monille meditatiivista ja suurta vastapainoa normiarjelle, Sumari toteaa.

Sumari itse toivoo mökeiltä ennen kaikkea toimivuutta sekä persoonallisuutta.

– Minua itseäni häiritsee se, jos mökki on persoonaton, koska siitä puuttuu kodikkuus ja lämpö. Itselleni viihtyisä paikka on sellainen, jossa en koe itseäni ylimääräiseksi.

Uusi mökki jää helposti kolkoksi, jos kaikki on uutta.

– Monilla ei ole rohkeutta tehdä mökistä omannäköistään, koska ei luoteta siihen, että omannäköinen kelpaisi, Sumari sanoo.

Hän vinkkaakin tulevan kauden hakijoille, että tuomaristo on hyvin kaikkiruokainen. Tuomaristo kiertää jo tulevana kesänä etsimässä niin koteja kuin kesämökkejä.

Tero Pennanen, Hanna Sumari ja Sini Rainio etsivät jälleen Suomen kauneinta mökkiä.

– Kaikenlaiset rohkeastikin omannäköiset mökit voivat olla myös tuomariston mielestä kauniita, joten rohkeasti hakemuksia laittamaan, hän kannustaa.

Tämän kauden kaunein mökki valitaan yleisöäänestyksellä, ja kisaamassa ovat jokaisesta kymmenestä jaksosta tuomariäänin valitut voittajamökit.

Voittaja saa palkinnoksi 10 000 euroa omien mökki- ja sisustushaaveiden toteuttamiseen.

Lue lisää: Tällainen oli ensimmäinen Suomen kaunein kesämökki

Tämän kauden erikoisjaksossa kurkistetaan myös julkisuudesta tuttujen ihmisten kesäpaikkoihin.

Suomen kaunein koti: Kesämökit maanantaisin 21.3. alkaen MTV3-kanavalla.