Sukuni salat -ohjelmassa suomalaisjulkkikset ottavat selvää sukujuuristaan juontaja Marja Hintikan johdolla.

Vuosi takaperin startannut suosikkiohjelma Sukuni salat palaa tv-ruutuihin huhtikuun alussa kymmenen uskomattoman ja koskettavan jakson voimin. Ohjelman juontaja Marja Hintikan johdolla tunnetut henkilöt matkaavat omien sukujensa menneisyyteen. Ohjelma pohjautuu brittiläiseen menestysformaattiin Who Do You Think You Are?

Sarjan toisella kaudella ihmetellään muun muassa elämää keskiaikaisessa linnassa, selvitetään murhamysteeri, tutustutaan tuntemattomaksi jääneeseen sukulaiseen ja matkustetaan Euroopan laidalle.

Ohjelma tarjoaa jälleen liikuttavia, ilahduttavia ja kaihoisiakin hetkiä, kun ovet menneeseen aukeavat päähenkilöille ja tapahtumat heräävät henkiin. Jaksojen henkilöiden tarinat kietoutuvat toisellakin kaudella historian tapahtumiin. Heti ensimmäisessä jaksossa tutustutaan Lapin sodan vaiheisiin.

Ohjelman juontajana nähdään Marja Hintikka.

Suomalaisen tv-kansan valloittanut ohjelma jatkuu toisen tuotantokauden jaksoilla 3. huhtikuuta. Toisen kauden tähtiloistosta vastaavat muusikko Michael Monroe, näyttelijä Miitta Sorvali, ex-jääkiekkoilija Lasse Kukkonen, muusikko Martti Syrjä, julkkiskokki Sikke Sumari, viulisti Linda Lampenius, poptähti Antti Tuisku, laulaja Erin, juontaja ja näyttelijä Roope Salminen sekä kirjailija ja mediapersoona Paula Noronen.

Uusi kausi käynnistyy popin suurnimi Antti Tuiskun jaksolla. Jaksossaan rovaniemeläiselle selviää, mistä Tuiskun nimi on alunperin lähtöisin ja miten erikoisten sattumusten kautta nimi on kulkeutunut 1700-luvulta tähän päivään ja hänelle.

Viime kaudella ohjelmaan osallistuivat muun muassa laulaja Pete Parkkonen, näyttelijä Krista Kosonen, muusikko Suvi Teräsniska sekä Duudsonit-tähti Jukka Hildén.

Sukuni salat alkaa MTV3-kanavalla ja maksuttomassa mtv-palvelussa sunnuntaina 3.4. klo 20.