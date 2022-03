Yhden naisen käytös sai muut näkemään punaista Bachelor-villalla – jälleen yksi naisista kotimatkalle

Naiset puivat edellisen illan tapahtumia Bachelor-ohjelmassa.

Draamalta ei vältytä Bachelor-ohjelmassa, jossa 32-vuotias Timo yrittää löytää elämänsä rakkauden.

Tiistain jaksossa talolla puitiin ensimmäisenä päivänä syntyneitä naisten välisiä ristiriitoja. Erityisesti itsevarman Katjan, 27, käytös on puhuttanut naisten keskuudessa.

Ensimmäisessä cocktail-tilaisuudessa Timo oli vienyt Sofian, 23, juttelemaan sivummalle. Ei mennyt aikaakaan, kun Katja keskeytti kaksikon jutustelun ja pyysi Timon mukaansa. Sanni ja Sonja lohduttivat Sofiaa tilanteen jälkeen ja moittivat Katjan toimintaa.

– He tulivat siihen taakse vielä naureskelemaa ennen sitä. Se pieni hetki, jonka saimme olla kahdestaan, ei sekään ollut sellainen meidän välinen hetki, Sofia kommentoi kameroille.

Katja kertoi kuulleensa Sofian loukkaantuneen hänen toiminnastaan.

– Minulle on tullut vähän outo fiilis siitä. Mun mielestä varsinkin, kun ollaan vielä niin alussa, on ihan turhaa meidän lähteä kilpailemaan. Vähän on lähtenyt meidän yhteishenki karistumaan, Katja sanoi.

– Jos musta ei tykätä, niin musta ei tykätä. Yritetään nyt kaikki viihtyä samassa villassa, että kenelläkään ei tule pahaa mieltä.

Ammattitanssijana työskennellyt Katja (oik.)työskentelee tällä hetkellä alusvaatemyyjänä. Hänet tunnetaan sanavalmiina ja itsenäisenä naisena.

Päiväkodissa työskentelevä Sofia sai Timolta lopulta ensivaikutelmaruusun, jolla Sofia voi halutessaan varastaa toiselta naiselta yksilötreffit. Tiistain jaksossa Timo pääsi juttelemaan Sofian kanssa uudestaan.

– Olen odotellutkin, että koska ajattelit ruusun käyttää, Timo uteli.

– Olen odottanut vähän sellaista intuitiota. Mutta varmasti pian, Sofia hymyili.

Sofia sai Timolta ensivaikutelmaruusun.

Tälläkin kertaa keskustelu keskeytyi, kun Milana, 25, pyysi Timoa mukaansa.

– Sofiaa saattoi hieman harmittaa, että hyökkäsin väliin, mutta ehkä hän leppyy, Milana naurahti.

Rovaniemeläislähtöinen ja brittijuuret omaava Timo joutui jälleen hyvästelemään yhden naisista. Ohjelman toinen lähtijä on 33-vuotias sisustusarkkitehti Niina. Lähtö ei tullut hänelle yllätyksenä.

– Totta kai harmittaa, etten saanut tilaisuutta tutustua häneen kunnolla, mutta oikeastaan mulla oli aika varma fiilis siitä, että on mun aika tänään lähteä, hän summasi.

Timo pitää päätöstään oikeana.

– Hän ei ollut ehkä samalla tavalla aktiivinen kuin muut naiset. Emme saaneet kauheasti juteltua, ja hän jäi vähän vaisuksi.

Niina joutui lähtemään kotiin.

Bachelor 2022 MTV3-kanavalla ja maksuttomassa mtv-palvelussa tiistaisin klo 21.