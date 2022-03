Netflixin hittisarjan tähti päästi suustaan lauseen, joka sai kaikki pyörittelemään silmiään – alttarille tylysti jätetty täräyttää julki todelliset ajatuksensa

Varo juonipaljastuksia! Shake jätettiin Love Is Blind -sarjassa tylysti alttarille ja nyt hän on vakuuttunut siitä, ettei ohjelmassa edes pitänyt löytää puolisoa.

Salin, Kylen, Shaken ja Shaynen suhteet kariutuivat Love Is Blind -sarjassa.

Netflixin hittisarja Love Is Blind – Onko rakkaus sokea? huipentui perjantaina julkaistuun jälleennäkemisjaksoon. Jaksossa ohjelmassa tavanneet parit kohtasivat kaikki toisensa uudelleen ja puivat tapahtumia yhdessä.

Sarjan ideana on, että 15 toisilleen tuntematonta naista ja miestä tapaa toisensa suljetuissa ”kopeissa”, joissa he eivät näe toisiaan, vaan voivat ainoastaan kuulla viereisessä kopissa olevan äänen. Päivien edetessä sinkut deittailevat toisiaan seinän takaa, tutustuvat ja lopulta miehet saavat kosia yhtä naisista, mikäli he kokevat löytäneensä itselleen sopivan kumppanin.

Kosinnan jälkeen edessä on ensimmäinen tapaaminen kasvotusten ja kuukauden kestävä yhteiselämä, jonka päätteeksi parin on tarkoitus mennä naimisiin. Alttarilla päätetään, haluaako pari todella avioitua vai ei.

Sarjan juuri päättyneellä toisella tuotantokaudella kuusi miestä päätyi kosimaan ”unelmiensa naista”, mutta lopulta vain kaksi paria meni naimisiin.

Perjantaina julkaistussa jälleennäkemisjaksossa parit puivat sitä, mikä meni pieleen. Heti jakson aluksi morsiamensa hylkäämäksi tullut eläinlääkäri Shake haluaa nostaa kissan pöydälle ja puhua suunsa puhtaaksi siitä, mikä sarjan ideana hänen mielestään oli. Hyökkäävä keskustelunavaus ihmetyttää muun muassa Shaynea ja Shaken alttarille jättänyttä Deeptia.

Shake keskeyttää Shaynen tylysti tämän kertoessa, että hän pyrki selvittämään kaikin keinoin, kuka olisi hänelle sopivin vaimo, sillä ohjelman tarkoituksena oli nimenomaan löytää puoliso itselleen. Shakella on asiasta hyvin erilainen näkemys.

– Ohjelmassa on tarkoitus löytää vaimo? En usko niin. Ohjelmassa on tarkoitus löytää rakkaus, Shake toteaa.

Lause saa muut parit ja sinkut pyörittelemään päitään epäuskoisina.

– Kunhan rakkaasi pääsee hartioillesi, huomauttavat muut pisteliäästi.

– Se olisi kivaa, Shake myöntää.

– Ja on pienintä kokoa, Deepti kuittaa.

Shaken kertoi Love Is Blindissa etsivänsä pienikokoista naista, jonka hän voisi nostaa helposti hartioilleen. Deepti latasi Shakelle jo kopeissa suorat sanat siitä, miten pinnallisella tavalla tämä etsi potentiaalista kumppaniaan.

Lopulta Shaken mielipiteet olivat Deeptille liikaa ja hän jätti miehen tylysti alttarille sanottuaan ”en tahdo” vihkipapin kysyessä, halusiko hän mennä naimisiin Shaken kanssa.

Shaken ja Deeptin välille ei lopulta syntynyt vuosisadan rakkaustarinaa.

Shaken erikoinen purkaus siitä, ettei sarjassa ollut hänen mielestään tarkoitus löytää puolisoa saa muiden osallistujien kasvot loistamaan epäuskosta. He pyörittelevät silmiään ihmeissään ja naurahtelevat hämillään.

Tilanne muuttuu yhä kiusallisemmaksi, kun Shake selostaa, miksi hän ei etsinyt ohjelmasta ensisijaisesti vaimoa.

– Kyse ei ole kiirehtimisestä ja siitä, että olisi pakko saada pallo jatkoajalla maaliin, Shake vertaa.

Parien keskuudesta kuuluu soraääniä, ja he toteavat, että ohjelmassa on todella kyse vaimon löytämisestä.

– Se on koko show’n idea, muut osallistujat toteavat ihmeissään.

– Ehkä se oli idea, mutta itse en siitä sellaista kuvaa saanut. Ja sain aika selkeän kuvan… Shake puolustautuu.

– Luitko esittelytekstin ennen kuin lähdit mukaan? yksi naisista ihmettelee.

Eläinlääkärinä työskentelevä Shake oli ensimmäinen intialaistaustainen mies, jota Deepti deittaili. Pari rakastui toisiinsa päätä pahkaa, mutta lopulta fyysistä yhteyttä ei löytynyt.

Deepti jätti sulhasensa alttarille, sillä hän koki ansaitsevansa enemmän.

Shaken sanat hämmästyttävät erityisesti Deeptiä, jolle Shake vakuutteli ohjelman edetessä etsineensä vaimoa ja olevansa valmis avioitumaan. Deepti supattaa jälleennäkemisjaksossa vierustoverinsa korvaan epäuskoisia kommentteja siitä, mitä Shake päästää suustaan.

– Hän luulee hyötyvänsä tästä, puhukoot, naiset toteavat.

– Ohjelman ajatus on, että jos koet jonkun kanssa tarpeeksi vahvan yhteyden, menet naimisiin hänen kanssaan, ohjelmassa avioitunut Jarette yrittää epätoivoisesti valaista Shakea.

– Minua ei laiteta laatikkoon, jossa on pakko tehdä niin, Shake inttää.

Lopulta juontaja Vanessa Lachey joutuu keskeyttämään keskustelun ja siirtymään seuraavaan aiheeseen.