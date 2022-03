Mikko Kuustonen paljastaa kuumottavimmat hetket SuomiLOVEn kulisseissa: ”Monella menee kasetti jumiin”

Juontaja Mikko Kuustonen saa juontajaparikseen Jannika B:n SuomiLOVE-ohjelmaan. Isoja muutoksia kokevassa suosikkisarjassa mennään nyt ilon kautta.

Ikuinen jännitysmomentti Ylen suosikkisarjan SuomiLOVEn tuotannossa on, saadaanko yllätettävä jekutettua paikalle peitetarinan voimin. Sarjaa jälleen juontava Mikko Kuustonen vertaa etukäteen tehtyjä inserttejä salapoliisityöhön. Silloin pitää improvisoida nopeasti ja olla supervalppaana.

– Kyllä ne kuvaushetket ovat usein tosi kuumottavia monta kertaa ja vaativat koko tuotantoryhmältä tarkkuutta. Käytämme piilotettuja kameroita ja peitetarinoita. Lopulta yllätettävät ovat olleet aina kiitollisia ja antaneet luvan tarinoiden esittämiseen, hän paljastaa.

Tosin studiossa on vielä kuumottavampaa.

– Mun mielestäni hämmentävimmät tilanteet ovat tapahtuneet studiossa siinä vaiheessa, kun ihminen yllätetään penkistä. Monella menee kasetti jumiin. Näkee, että ei ole todellakaan tullut ajatelleeksi, että spotti syttyy ja osuu heihin.

Kuustonen nauttii siitä, että niinkin laskelmoidussa ja sekunnilleen ajastetussa välineessä kuin televisiossa tulee suorissa lähetyksissä eteen tilanteita, joista ei voi tietää lopputulosta.

– Voihan olla, että puolison kehittämä sydämellinen yllätys osuu huonoon päivään. Se ei välttämättä olekaan niin hehkeä hetki. Sitä ei koskaan voi tietää, millä tuulella ihminen on ja miten ottaa. Mutta juuri tämä arvaamattomuus tekee omasta työstäni mielenkiintoisen ja pakottaa reagoimaan nopeasti.

Juontaja muistuttaa, että SuomiLOVE on kuitenkin hyväntahtoinen ohjelma, ja yllätykset hyviä kokemuksia. Hänellä itsellään lähtee neljäs kausi käyntiin. Ensimmäiset kaudet Kuustonen teki ohjelmaa yhdessä Jenni Pääskysaaren kanssa, sitten hän sai rinnalleen Susanna Laineen ja nyt laulaja Jannika B:n.

Ennen juontopestiään Jannika B. on noussut SuomiLOVEn lavalle artistina. Kuvan esitys on kaudelta kuusi.

– Hämmästelen, etteivät ole tajunneet vaihtaa miesjuontajaa. Tuotanto ei ole vaan oivaltanut sitä, hän vitsailee.

Hän kuvailee kunnianhimoisen musiikkiohjelman tekemistä etuoikeudeksi.

– On ollut todella innostavaa olla mukana, ja hauskaahan on se, että meitä on nyt kaksi lauluntekijää etsimässä tarinoita musiikin takaa, mies kiittelee.

Jannika B puolestaan odottaa kiinnostuneena tulevaa ja on mielissään uudesta työstä.

– Välillä kauhistuttaa ja välillä naurattaa, mihin olen laittanut itseni likoon. Oma artistityö on aina sellaista yksinäistä puurtamista. Tv-proggiksissa on kiva olla, kun mukana on työryhmä ja joku kertoo mulle, missä olla ja mitä tehdä, hän sanoo.

Jannika B on esiintynyt useampaan otteeseen SuomiLOVEssa.

-Kun minulle ehdotettiin juontajanpestiä, ajattelin ensin, että apua, en minä mikään juontaja ole. Mutta sitten ajattelin, että jos minä juontaja olisin, tämä ohjelma olisi se, missä haluaisin olla. Musiikki on hirveän hienossa asemassa, ei kilpailla, ei ole listasijoituksia eikä suorituksia. Musiikki on yhdistävä tekijä, ja tässä pääsee vielä näkemään kollegoitakin.

Musiikin merkitystä SuomiLOVEssa painottava Kuustonen sanoo ihmettelevänsä lauluntekijänä, miten erilaiset biisit voivat merkitä mielettömän isoja asioita ihmisille.

– Jokainen yllätys liittyy musiikkiin. Emootio niissä jutuissa vaihtelee aika paljon musiikin mukaan. Joillekin tarina voi kulminoitua Myrskyluodon Maijaan, ja toiselle rakkausbiisi olla Mokomaa. Musiikin energia on oikeastaan ratkaisevampi kuin pelkkä teksti tai biisi sinänsä.

Niin Kuustonen kuin Jannika B ovat molemmat herkkiä itkemään, joten kyynelten kanssa saa kamppailla suorissa lähetyksissä.

– Olen liikutusherkkä niin sanotusti. Nyt kun on näitä kertomuksia katsonut etukäteen, aika paljon on hienoja ystävyystarinoita, jotka varmasti herättävät ajatuksia. Vaikka puhutaan vaikeista asioista, näissä on onnellinen loppu, Jannika B kertoo.

SuomiLOVE-konsertin tunnelmaa 2019.

Kuustoselle nousee jokaisessa lähetyksessä kyyneleet silmiin.

– On paljon selviytymistarinoita, paljon ystävyystarinoita, sellaisia stooreja, joissa kiitollisuus nousee pintaan. Uppoan kertomuksiin mukaan, enkä ole koskaan kokenut tätä työ-työksi.

Mania-sinkkunsa vastikään julkaissut Jannika B on tekemässä paluuta takaisin julkisuuteen. Kaksi vuotta ehti kulua hänen edellisestä julkaisustaan.

– Tässä vuoden sisään olen synnyttänyt kappaleita ja lapsenkin, kahden pienokaisen äiti heittää.

Jannika B:n ja Toni Wirtasen kuopus "Mini" syntyi syyskuussa. Isosisko Martta syntyi vuonna 2015.

– Meillä on äärimmäisen tyytyväinen ja iloinen vauva. Hänen isosiskonsa on aivan rakastunut ja hoivaa. Martta on eskarissa ja harrastuksia riittää. Mulla lukisi käyntikortissa varmaan nyt artisti/juontaja/kuski, Jannika B sanoo nauraen.

Hän palaa takaisin keikoille suvena.

– Kesällä tulee 2,5 vuotta siitä, kun olen viimeksi noussut yleisön eteen esiintymään sattuneista syistä. On varmaan kuin ensi kertaa nousisi lavalle.

SuomiLOVEn ohella sekä Jannika B että Mikko Kuustonen nähdään Nelosen Vain elämää -unohtumaton ilta -sarjassa huhtikuussa.

SuomiLOVEn uudella, kahdeksannella kaudella moni asia on toisin. Nyt mennään ilon kautta. Kuustoselle muutos on mieleinen ja tähän aikaan ja maailmantilanteeseen sopiva.

– Kausi on iloisten tarinoiden ja musiikillisten riemujen kausi, jonka keskiössä ovat ystävyys, arjen sankarit, hyväntahtoisuus ja yllätyksellisyys - sekä tietenkin monimuotoinen, merkityksellinen musiikki, tuottaja Tiia-Tuulia Ahomäki kertoo.

Ahomäen mukaan kauden avausjaksossa yllätetään työkavereita, ystäviä ja perheenjäseniä sekä haastetaan kaduntallaajat miettimään arjen romantiikkaa. Myös esiintyjät pistävät itsensä likoon. Mukaan ovat lupautuneet Juha Tapio, Haloo Helsinki!, Tuomari Nurmio sekä JVG.

Uusi juontaja Jannika B teki ohjelman tuotantoryhmään lähtemättömän vaikutuksen aiemmilla esiintymisillään SuomiLOVEssa.

Mikko Kuustonen jututti Elastista SuomiLOVE-konsertissa 2019.

– On suuri ilo, että saamme nauttia hänen lämpimästä, empaattisesta ja hyväntuulisesta preesensistään ohjelman juontajana. Jannika tuo tilanteeseen kuin tilanteeseen hersyvyyttä. Hän on ihmisille läsnä ja esiintyjänä todellinen ammattilainen.

– Yhteistyö Mikon kanssa kirvoittaa varmasti monet rehevät naurut mutta myös lämpimät liikutuksen hetket, joissa samastutaan tarinankertojien kohtaloihin ja tunnelmiin, tuottaja kehuu.

SuomiLOVE lauantaina 5.3. alkaen TV1 klo 21.00