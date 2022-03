Sari Havas osti arvoalueelta omakotitalon, jota ei voinut sietää – näin huikea muutos saatiin remontissa aikaan

Näyttelijä Sari Havas osti vastahakoisesti miehensä innoittamana omakotitalon Espoon Westendistä. Talo oli alkuperäiskunnossa, eikä Sari aluksi lämmennyt talokaupoille lainkaan. Kotoisa-ohjelman avulla talo sai lopulta täysin uuden ilmeen.

Tällä kaudella Kotoisa-ohjelmassa nähdään jälleen mitä upeampia remontteja, sillä tiedossa on inspiroivia kohteita ja suuria ja näyttäviä muutoksia.

Yhdessätoista jaksossa on mukana monenlaisia koteja isoista omakotitaloista yksiöihin, ja näistä kaikista kohteista katsojat voivat poimia omat suosikkinsa ja samaistumiskohteensa.

Viidennen kauden avausjaksossa astellaan näyttelijä Sari Havaksen ja tämän aviomiehen Risto Saikon omakotitaloon Espoon Westendiin.

Vuonna 1982 rakennetun talon 125-neliöinen yläkerta kokee täydellisen uudistuksen, kun sisustussuunnittelija Niina Ahonen ja korjausrakentaja Rickard Carlsson toteuttavat kohteeseen näyttäviä ja kekseliäitä muutoksia.

Pariskuntaa auttamaan saapuu Kotoisa-tiimi Rickard Carlsson ja Niina Aaltonen.

Talo oli alkuperäiskunnossa, kun pariskunta osti sen. Sari ei innostunut talosta aluksi lainkaan, mutta Risto näki talossa potentiaalia.

– Olimme vaihtamassa kotia, sillä halusin päästä lähelle merenrantaa. Onneksi Risto lähti projektiin ilolla mukaan. Kun tulimme katsomaan tätä taloa, tuntui siltä kuin olisin palannut menneeseen, Sari muistelee IS TV-lehdelle viime kesän tunnelmiaan.

– En nähnyt talossa mitään potentiaalia ja halusin vaan äkkiä pois. Risto kuitenkin näki siinä erilaisia visioita ja toi minut kuitenkin uudelleen paikan päälle.

Risto kertoo ohjelmassa, että heitä molempia yhdistää yksi hieno ominaisuus, jonka ansioista talokaupat lopulta tehtiin.

– Näemme enemmän mahdollisuuksia kuin ongelmia, Risto toteaa.

Sari oli kuitenkin heti alkuun päättänyt, että hän aikoo kysyä Kotoisa-ohjelman taitavilta tekijöiltä näiden halukkuutta lähteä remonttiin.

– Onneksi he suostuivat ottamaan tämän projektin, vaikka he näkivätkin, että talossa on paljon töitä.

Töitä todella onkin riittänyt.

Alkujaksossa nähdään, että paikan kattolämmitys on pikkuhiljaa hiipunut ja koko 250-neliöisen talon lämpö on yhden ilmalämpöpumpun varassa.

Kaikki pinnat ovat erilaisia, ja jopa talon jokaisen huoneen puukatto on keskenään erilainen.

ENNEN. Tältä olohuone näytti ennen remonttia. Katossa oli puinen paneeli, joka pimensi huonetta valtavasti.

JÄLKEEN. Olohuoneen lattia, katto, seinät ja valaistus laitettiin kaikki uusiksi.

Eteisen kaakelilattia on laikukkaan punaruskea, keittiön kaakelilattia puolestaan on musta-valkoruudullinen ja keittiön 1980-luvun puisten keittiökaappien välissä on punaiset kaakelit. Valaistuksena on paljon loisteputkia.

Yläkerran vessaa Sari kutsuu eräänlaiseksi elämysmatkaksi, sillä se on sisustettu sinisen eri sävyillä kaakeleita ja wc-pönttöä myöten.

– Kaakeleita katsoessa ihan silmiin sattui, ja keittiöön en halunnut edes astua, Sari muistelee.

– Nyt näyttää siltä, että rakentajalla ei ole rohkeus loppunut kesken, kommentoi puolestaan Niina Ahonen taloa tutkiessaan.

ENNEN. 1980-luvun puinen alkuperäiskeittiö monivärisine laattoineen revittiin kokonaan auki.

JÄLKEEN. Keittiöstä tuli Sarin toiveiden mukaisesti ranskalaistyylinen.

Keittiön ja olohuoneen välissä on väliseinä ja eteinen on ahdas. Valoa halutaan lisää.

Lopulta koko talo laitetaan ihan uuteen uskoon.

– Remontti oli iso ja kaikki pinnat menivät uusiksi: lattiat, kalusteet, katot, sähköt, vedet, viemärit! Tekniikka oli tosi vanhaa, työnjohtaja Rickard Carlsson selvittää.

Niina suunnittelee taloon ranskalaistyylisen keittiön, sillä Ranska on Sarin lempimaa, jossa hänellä on ollut kakkoskoti jo 20 vuoden ajan.

– Se on minun sielunmaisemani, jonne aina halajan, ja siksi toivon, että se näkyy myös jokapäiväisessä arjessani, Sari sanoo.

Sarin toiveina on, että keittiössä ei saa olla mustaa, valkoista, metallia eikä kiveä. Ranska-teema näkyykin nyt keittiössä vihreiden eri sävyinä.

– Tämä on aivan ihana! Ihanampi kuin ihana! Sari huudahtaa keittiön nähdessään.

– Kodikas, lämmin, mutta kuitenkin nykyaikainen, Risto jatkaa.

Sininen vessa muuttuu ylelliseksi wc- ja suihkutilaksi tummine marmorilaattoineen.

ENNEN. Sari ei olisi halunnut käydä sinisessä vessassa lainkaan.

Wc-tila sai täysin uuden ilmeen harmonisista värisävyistä.

Kodin sisustuksen lopputuloksessa on kunnioitettu myös vanhaa, ja esimerkiksi pariskunnan taulut ja koriste-esineet jäävät taloon.

Lopputulos ei kuitenkaan ole tässä, sillä myöhemmässä jaksossa myös talon 125-neliöinen alakerta remontoidaan paratiisimaiseksi kylpyläosastoksi.

– Olemme olleet yhdessä viisi vuotta, ja nyt tämä nuori rakkaus sai oman lemmenpesän, Sari hihkuu.

Alakerrasta löytyy muun muassa uima-allas ja sauna.

– Meidän oma spa on aivan helmi! Ei täältä halua poistua mihinkään. Vieläkin mietin, voiko tämä oikeasti olla meidän koti, Sari ihmettelee.

– Meidät yllätettiin todella positiivisesti. Minullakin pitäisi näyttelijänä olla hyvä mielikuvitus, mutta en olisi mitenkään kuvitellut tällaista lopputulosta, Sari naurahtaa.

Remontti kesti elokuusta joulukuuhun, jonka aikana pariskunta asui jonkin aikaa myös Ranskassa.

– Jos talo olisi jäänyt meidän remontoitavaksemme, emme olisi saaneet sitä ikinä valmiiksi.

Uudistuksen kulutkin nousivat korkeiksi, sillä kaikki tarvikkeet ovat kallistuneet rutkasti pandemian aikana.

– Budjetti yllätti, mutta myös kannatti. Nyt kun makaan omassa sängyssä ja katselen ikkunasta ulos ihanaa puustoa ja lumimaisemia, olen todella onnellinen.

Kotoisa keskiviikkoisin 9.3. alkaen MTV3 klo 20.00.