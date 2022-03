Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Ruotsalainen isoisä haki orvoksi jääneet lapsenlapsensa al-Holin helvetistä – ravisuttava tarina illalla tv:ssä

Children of the Enemy on ainutlaatuinen dokumentti siitä, kuinka ruotsalainen isoisä lähti pelastamaan orvoiksi jääneitä lapsenlapsiaan al-Holin leiriltä, jolla pidetään Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Patricio Galvezilla oli suurin huoli nuorimmasta, 1-vuotiaasta lapsenlapsestaan, joka vaikutti kuvien perusteella vaarallisen aliravitulta.

Alkuvuodesta 2019 Patricio Galvez sai pelätyn tiedon kotiinsa Göteborgiin. Hänen tyttärensä, Isisin kalifaattiin Syyriaan karannut Amanda Gonzales oli kuollut. Galvezin seitsemän lapsenlasta, iältään 1-8-vuotiaita, olivat todennäköisesti nälkiintyneinä al-Holin leirillä. Galvez pommitti avunpyynnöillä Ruotsin viranomaisia ja erilaisia järjestötahoja. Kukaan ei auttanut. Galvez otti lainan ja lensi huhtikuussa 2019 laukut täynnä lastenvaatteita, kenkiä ja lääkkeitä Erbiliin, Irakin Kurdistaniin, lähelle Syyrian rajaa. Mukaan hän pyysi toisen Göteborgissa asuvan chileläissyntyisen, ohjaaja Gorki Glaser-Mullerin kameroineen. Matkasta syntyi ainutlaatuinen dokumenttielokuva Children of the Enemy (2021). – Hän jätti kaiken sen, mikä teki hänestä hänet, Galvez sanoo tyttärestään, joka kääntyi nuorena muslimiksi ja radikalisoitui nopeasti yhdessä äitinsä kanssa. Galvezin mukaan Amanda naitettiin miehelle, jota ei ollut koskaan edes tavannut. Hän oli Michael Skråmo, yksi Pohjoismaiden tunnetuimmista jihadisteista, joka houkutteli muslimeja Isisiin ja yllytti terrori-iskuihin Ruotsissa. Vuonna 2014 Gonzales ja Skråmo muuttivat neljän lapsensa kanssa kesken Turkin-lomamatkan Syyriaan. Siellä syntyi kolme lasta lisää. Galvez koki pitkän matkan aikana vastoinkäymisiä ja pakahduttavia ilon hetkiä, mutta yksiselitteisen onnellista loppua tällaisessa tarinassa ei ole. Isisin kalifaatti kukistettiin vuoden 2019 alussa. Raskaana ollut Amanda Gonzales kuoli Syyrian ilmaiskussa. Michael Skråmo ammuttiin vähän myöhemmin. Al-holiin ei niin vain marssita, vaan Galvez tarvitsi Ruotsin viranomaisten apua saadakseen lasten noutamiseen tarvittavat luvat kurdihallinnolta. Ruotsin Irakin-suurlähetystö taipui auttamaan vasta, kun Galvezia haastateltiin jatkuvasti asiasta kansainvälisessä mediassa. Tilanne on Ruotsissa samanlainen kuuma peruna kuin Suomessakin. Ruotsidemokraatit ilmoittivat, etteivät Isis-lapset ole enää ruotsalaisia, ja heidän kansalaisuutensa pitäisi perua. Galvez luki nettikommenteista, että hänen pitäisi viedä lapsenlapsensa Chileen eikä tuoda heitä ruotsalaisiin päiväkoteihin. Asiat eivät edenneet Galvezin toivomalla tahdilla, mutta viikkojen kuluessa edistystä tapahtui, ja hän pääsi tapaamaan lapsia. Samalla dokumentti muuttui intiimimmäksi. Ohjaaja Glaser-Muller ei voinut poikkeuksellisessa tilanteessa olla objektiivinen tarkkailija, vaan väkisinkin Galvezin myötäeläjä. Galvez koki pitkän matkan aikana vastoinkäymisiä ja pakahduttavia ilon hetkiä, mutta yksiselitteisen onnellista loppua tällaisessa tarinassa ei ole - ainakaan vielä. Järkyttävintä dokumentissa on nähdä, kuinka selvästi traumatisoituneita lapset olivat. Herkkä tilanne uhkasi muuttua jopa vaarallisen kaoottiseksi, kun lasten isoäitikin ilmestyi paikalle Erbiliin. – Näiden lasten kasvattaminen on suuri ponnistus. Paljon suurempi kuin heidän hakemisensa Syyriasta, Galvez sanoo kotona Ruotsissa. Lapset elävät nyt Ruotsissa suojahenkilöllisyyksillä sijaiskodeissa. Galvezista tuli prosessin myötä niin tunnettu henkilö, että se vaikeuttaa yhteydenpitoa lapsenlapsiin turvallisuussyistä, mutta hän tapaa heitä kuitenkin säännöllisesti. Children of the Enemy sunnuntaina 6.3. Teema & Fem klo 22.15