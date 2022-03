Tänään tv:ssä hävyttömän hauska komedia pikkupojista – kiellettiin lapsilta Amerikassa

Good Boys on ensimmäinen teinifilmi, joka Yhdysvalloissa luokiteltiin R-ikärajalla eli alle 17-vuotiailta ilman huoltajan läsnäoloa kielletyksi. Suomessa ikäraja on K12.

Ei ihme, että Seth Rogen löytyy tämän komedian taustatiimistä tuottajana. Rogenille ominaista tyyliä löytyy – hyvällä tavalla! Kaveruskomedia kolmesta kuudesluokkalaisesta on hävyttömän hauska, painotus hävyttömässä.

Elokuva on ensimmäinen teinifilmi, joka Yhdysvalloissa luokiteltiin R-ikärajalla eli alle 17-vuotiailta ilman huoltajan läsnäoloa kielletyksi, varoittamaan kiroilusta, päihteistä ja seksuaalisesta sisällöstä. Kaikkea tätä löytyy lähinnä teoriassa, paitsi v-sanaa hoetaan koko rahalla.

Se on hulvatonta, sillä lapsenomaisten päähahmojen Maxin, Thorin ja Lucasin (Jacob Tremblay, Brady Noon ja Keith L. Williams) suihin moiset sanat eivät kerta kaikkiaan sovi.

Komedia keskittyy kontrastiin, joka syntyy, kun kaverukset uskottelevat olevansa koviksia, vaikka eivät tiedä mistään mitään. Näyttelijätkään eivät aina tienneet, mitä jokin törky tarkoitti - aikuistiimi käski kysymään äidiltä.

Roisia huumoria riittää.

Roisi huumori ei sentään ole komedian ainoa anti. Vaikka elokuvia, joissa nörtit pojat pyrkivät piireihin kuten bileisiin pussailemaan tyttöjä, on nähty moneen kertaan, on nyt mukana jotakin tuoretta: nämä kolme päätähteä. He ovat kukin loistavia tapauksia.

Hupaisia nauruhetkiä löytyy runsaasti. Vauhti on ajoittain hurja, ja kiroilua on liikaakin. Gene Stupnitskyn ohjaaman ja Lee Eisenbergin käsikirjoittaman elokuvan lopulla ystävyysteema ja kasvun vaikeus yllättäen koskettavat syvältä. (89)

Good Boys (2019) sunnuntaina TV5 klo 21.00

Komedia ★★★.5