Suomalaisohjaaja teki Yhdysvalloissa roisin elokuvan – yksi shokeeraava kohtaus oli paikallisille liikaa

Supercool-komedia kuvattiin Alabamassa Tuntemattoman sotilaan kaltaisella budjetilla. Ohjaaja Teppo Airaksinen luonnehtii kepeän teinileffan kuvauksia Yhdysvalloissa raskaiksi. Itseluottamuksen kanssa käytiin monta kertaa rajoilla.

Valkokankailla parhaillaan pyörivä roisi teinikomedia Supercool näyttää ja kuulostaa täysin Hollywood-elokuvalta. Ei uskoisi, että kaiken takana on ollut kaksi suomalaista, tuottaja-käsikirjoittaja Olli Haikka ja ohjaaja Teppo Airaksinen.

Tarina kertoo kömpelöistä teinipojista, joista toinen muuttuu vuorokauden ajaksi supercooliksi versioksi itsestään. Idea on tuttu esimerkiksi Tom Hanksin komediasta Big – isoksi yhdessä yössä (1988).

Uuden Tuntemattoman sotilaan (2017) budjettia vastaava rahoitus tuli Suomen lisäksi Kanadasta ja Yhdysvalloista. Supercool kuvattiin Alabamassa, Mobilen pikkukaupungissa keväällä 2019 amerikkalaisten näyttelijöiden ja sikäläisen kuvausryhmän kera.

Ohjaaja summaa kokemuksen jännäksi ja mielenkiintoiseksi, mutta myös todella raskaaksi.

Yhdysvalloissa ohjatessa Airaksiselle tuli vastaan myös yllätyksiä. Yksi niistä oli hetki, jolloin hänen piti vakuutella nuorille tähdilleen, että on aivan ok poiketa käsikirjoituksesta, eikä se tuo näyttelijöille kenkää.

” He eivät oikein uskaltaneet ja kyselivät, että mitä jos he saavat muutosten takia potkut.

Kyse oli repliikkien hiomisesta ja jumppauksesta, johon hän oli tottunut Suomessakin. Teinipoikia esittävät Disneyn entinen lapsitähti Jake Short ja Miles J. Harvey.

– Minun piti monta kertaa vaatia, että meidän pitää muuttaa tätä ja tätä käsikirjoituksesta. He eivät oikein uskaltaneet ja kyselivät, että mitä jos he saavat muutosten takia potkut, Airaksinen kertoo Ilta-Sanomille.

– Siinä piti sanoa, että ette te tule saamaan potkuja. Kun he ymmärsivät sen ja uskalsivat luottaa minuun, hekin rentoutuivat.

Kokenut Airaksinen tunnetaan Suomessa muun muassa Juice-elokuvan (2018), Napapiirin sankarit 2 -komedian ja Kimmo-sarjan tekijänä – maailmalla myös Cannesin elokuvajuhlilla palkitusta lyhytelokuvastaan Katto.

Supercool on ohjaaja Teppo Airaksisen ensimmäinen englanninkielinen elokuva.

Hauskanpito välittyy myös elokuvasta. Supercoolin tyyli yhdistelee lämmintä teinikuvausta ja noloilevaa komiikkaa, johon kuuluvat oleellisesti alapäähuumori ja erinäiset eritteet.

Taustalla väreilevät paitsi Airaksisen ihailema Superbad (2011), joka kuvasi Michael Ceran ja Jonah Hillin esittämien teinipoikien viinanhankkimisreissua, myös ohjaaja John Hughesin lempeät kasariklassikot, kuten Breakfast Club (1985) ja Vaihdetaan vapaalle Ferris (1986).

Supercoolin huumori syntyy absurdin käsittämättömistä tilanteista, joihin kaveruskaksikko taianomaisen vuorokauden aikana päätyy. Silti elokuvassa sivutaan myös yhdysvaltalaisen yhteiskunnan kipupisteitä.

Neil (Jake Short) on ihastunut Summeriin (Madison Davenport), mutta miten olla ihastuksen edessä cool?

Sävyjä piti miettiä Supercoolia tehdessä tarkkaan: mitä Yhdysvaltoihin sijoittuvassa teinikomediassa voi olla ja miten asioita voi kuvata.

” Se on niin nuorallakävelemistä, tehdäänkö kouluampumisista pilkkaa vai onko se provokaatiota.

Toisin kuin Yhdysvalloissa vaihto-oppilaana aikoinaan olleelle Haikalle, Airaksiselle maa oli tuttu lähinnä muutaman lomareissun ja elokuvien kautta.

– Kävimme amerikkalaisten tuottajien kanssa tuntikausia keskusteluja siitä, voiko elokuva alkaa sillä, että koulubussia ammutaan. He olivat aluksi sitä mieltä, että ei missään nimessä. Siellähän on kouluampumisia tosi paljon.

Supercool alkaa vauhdikkaalla toimintakohtauksella, joka sivuaa Yhdysvaltojen kouluampumisia.

Kohtauksen ideana on kuvittaa päähenkilö Neilin piirtämiä supersankarisarjakuvia. Alkujakso sai jäädä elokuvaan.

– Se on niin nuorallakävelemistä, tehdäänkö kouluampumisista pilkkaa vai onko se provokaatiota. Sehän on kulttuuri, jossa kouluun mennään metallinpaljastimien läpi. Meidänkin työryhmän väellä oli aseita auton hansikaslokerossa.

– En missään nimessä halua tehdä viihdettä näin vakavasta asiasta pelkän shokkiarvon takia, mutta siellä se on totisinta totta, jota nuoret pelkäävät ja mikseivät siis myös käsittelisi sitä piirroksissaan ja puheissaan, Airaksinen sanoo.

Kohtausta testattiin myös koeyleisön kanssa. Fantasiakohtaus toimi ja sai katsojat nauramaan.

Supercoolin Neil piirtää sarjakuvia, joissa hän itse saa olla sankari.

Toinen iso ylläys tuli vastaan roolituksessa. Airaksinen sanoo vaikuttuneensa siitä, miten paljon elokuvan amerikkalainen roolittaja panosti sopivien näyttelijöiden löytämiseen. Ero Suomeen oli kun yö ja päivä.

– Itselleni roolitus oli silmiäavaavin ja hienoin asia koko prosessissa, Airaksinen sanoo.

– Los Angelesin koe-esiintymisiin tullessaan näyttelijät olivat tehneet jo todella paljon töitä, ja roolittaja toimi jokaisen vastanäyttelijänä täysillä, vaikka heitä olisi ollut 50 päivässä.

Ohjaaja Teppo Airaksinen Supercool-komedian kuvauksissa Alabamassa.

Supercoolin ensi-ilta viivästyi koronapandemian takia reilusti yli vuoden. Sitä odotellessa Airaksiselta on tullut ensi-iltaan muita ohjauksia: draamasarja Pohjolan laki ilmestyi Elisan suoratoistopalvelussa loppuvuodesta 2020 ja rikossarja Karkurit seuraavan vuoden alussa C Morella. Talvisotaan sijoittuva lyhytelokuva Lakana tuli Teema & Femiltä helmikuussa, ja on katsottavissa Yle Areenasta.

Helmikuussa Supercool sai vihdoin ensi-iltansa Suomen elokuvateattereiden lisäksi myös Yhdysvalloissa parillakymmenellä kankaalla.

”Supercool ei ole sellainen elokuva, joka voittaa palkintoja omaperäisyydestä”, kirjoitti Variety-lehti, amerikkalaisen elokuva-alan kuuluisin julkaisu ensi-ilta-arviossaan. Samalla lehden kriitikko kehui suomalaiselokuvaa kuitenkin energiseksi, värikkääksi ja viihdyttäväksi.

” Ei ole sellaista universumia, jossa muuttaisin Yhdysvaltoihin.

Hollywoodiin Airaksinen ei tähtää, vaikka Supercool toimisi käyntikorttina myös Hollywood-studioiden suuntaan.

– Ei ole sellaista universumia, jossa muuttaisin Yhdysvaltoihin. Ikinä ei pidä sanoa ei koskaan, mutta on elämässä muitakin velvoitteita kuin elokuva, Airaksinen tiivistää.

– Tämä oli raskas projekti ja itseluottamuksen kanssa kävin monta kertaa rajoilla. Vaikka sekä Olli että amerikkalainen tuottaja Scott Einbinder olivat koko ajan puolellani ja uskoivat elokuvaan, en ole varma, jaksaisinko esimerkiksi sitä studiomankelia, josta Dome Karukoski on puhunut Tolkien-elokuvan kohdalla.

