Radiotähdet Viki ja Köpi saivat tv-kanavalta ehdotuksen, josta oli mahdoton kieltäytyä: Tällainen on uutuusohjelma True Story Suomi

Radiosta tuttu suosikkikaksikko Viki ja Köpi nähdään pian aisaparina myös tv-viihteen puolella.

Siitä on jo vuosia, kun radiosta tuttu aisapari Ville ”Viki” Eerikkilä, 36, ja Juuso ”Köpi” Kallio, 31, törmäsivät ensimmäistä kertaa kansainväliseen menestysohjelmaan, joka oli kuin kaikkien aikojen hillittömin illanvietto tv-viihteen muodossa. Kun kaksikko sai kuulla sarjan rantautuvan viimein Suomeen, heidän täytyi päästä mukaan sen tekemiseen.

– Muutamien keskusteluiden jälkeen saimme puhelun, että vieläkö kyseinen ohjelma kiinnostaa. Saman tien löimme kättä päälle, Viki kertoo sopimuksen synnystä.

HBO Maxin uusi ohjelma kantaa nimeä True Story Suomi ja se on ensimmäinen suomalainen viihdeohjelma koko kansainvälisen kanavajätin tuotannossa. Luvassa on kuusi 20 minuutin mittaista toinen toistaan hauskempaa jaksoa, jotka Viki ja Köpi juontavat.

Ohjelma kertoo kaikessa lyhykäisyydessään siitä, kuinka juontajat tapaavat joka jaksossa tavallisia ihmisiä ja kuulevat heidän kertomiaan tositarinoita. Siitä kapula siirtyy tutuille suomalaisnäyttelijöille, jotka herättävät tarinat henkiin.

– Tässä yhdistyvät kavereiden kesken käyty tarinankerronta sekä näyttelijöiden luoma draamallinen puoli. Katsojat pääsevät uppoutumaan molempiin, Köpi selittää.

– On ihan mahtavaa antaa ihmisille tilaisuus olla stara ja kertoa hauska juttunsa kaikille. Meidän kaikkien elämässä on ollut niitä hyviä stooreja, jotka ansaitsevat tulla kerrotuksi, hän jatkaa.

Viki ja Köpi kiinnostuivat kyseisestä ohjelmasta nimenomaan sen takia, että tarinankerronnan parissa he kokevat olevansa radiojuontajina tutulla maaperällä. Juontajien ja kuuntelijoiden välinen vuoropuhelu on molempien mielestä heidän nykyisen radiotyönsä suola.

– Me olemme jo pidemmän aikaa olleet tietynlaisia tositarinoiden sanansaattajia ja kuulijoiden tarinat ovat yksi parhaista asioista työssämme, Köpi sanoo.

Viki ja KöpiN rento ote viihteen tekemiseen on johtanut siihen, että fanien ja kuulijoiden on helppo lähestyä ronskista huumoristaan tunnettuja juontajia.

– Meidän faneilla on aika kaverillinen suhde meihin ja se näkyy ihan viestintätyylissä. He tietävät, että meille voi heittää vähän jopa piikittelevää viestiä, jota he normaalisti heittäisivät vain omille kavereilleen, Köpi kertoo.

Viki nyökyttelee mukana.

– Niiden viestien perusteella, joita saamme aamuisin lähetykseen ja omiin some-kanaviimme, meidän fanimme ovat aivan huipputyyppejä.

Vikille ja Köpille oli itsestäänselvää, että uutta ohjelmaa lähdetään tekemään yhdessä. – Olemme molemmat sellaisia pukuhuoneiden kapellimestareita ja parhaat tarinat syntyvät usein yhdessä, Köpi sanoo.

Juontajat kertovat olevansa paksunahkaisia kavereita ja sulattavansa mustaakin huumoria, mutta joskus kuuntelijoidenkin jutut lähtevät lapasesta. Se tapahtuu kaksikon mukaan lähes poikkeuksetta viikonloppuöisin. Seuraavana aamuna samaan kanavaan saattaa kilahtaa pahoitteleva morkkisviesti.

– Samaan aikaan se on ihan imartelevaa, että he laittavat viestiä juuri meille, mutta samalla siinä on jotain surullista. Yleensä näissä tilanteissa ohjeistan, että alkoholi ja puhelimenkäyttö eivät ole se kaikkein fiksuin yhdistelmä, Köpi sanoo.

Viime päivinä huumoria on ollut tavallista vaikeampi pitää yllä, vaikka sen merkitys on saattanut kasvaa entisestään. Viki ja Köpi muistavat radiouransa varrelta lukuisia kovia uutisaamuja, mutta Ukrainan sodan syttyminen menee helposti kolmen kärkeen.

– 11 vuoteen on mahtunut hämmentäviä, sekavia ja surullisia aamuja maailman ja kotimaankin uutisten muodossa. Eihän se ole helppoa alkaa tehdä kansalle viihdettä, kun ilmapiiri on kaikkea muuta kuin viihdyttävä, Köpi sanoo.

Mikäli kuuntelijoita on uskominen, aamujuontajat ovat siinä kuitenkin onnistuneet. Vikille ja Köpille on viimeisen viikon ajan satanut kiitosta siitä, että he ovat onnistuneet antamaan ihmisille jotain muuta ajateltavaa.

– Se on varmaan se meidän suurin voimavaramme nyt, että pääsemme sillä tavalla auttamaan ihmisiä, Köpi summaa.

Ville Eerikkilä ja Juuso Kallio tunnetaan parhaiten palkitusta YleX:n aamuohjelmasta YleX Aamu, jota he ovat luotsanneet jo vuodesta 2015. Välissä he pyörähtivät radiokanava NRJ:llä, mutta palasivat siiten yhdessä YleX:n taajuksille.

Eerikkilä muistetaan myös tv-reality Selviytyjät Suomen kuudennelta kaudelta, josta hän putosi noin kilpailun puolivälissä. Porilaissyntyinen Juuso Kallio on puolestaan tavattu tv:n puolella muun muassa MTV3:n ohjelmassa Lauma.

True Story Suomi alkaa HBO Maxilla lähiaikoina.