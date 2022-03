Sanna Saarijärveä ei ole juuri nähty elokuvarooleissa – pamauttaa haastattelijan kysymykseen tyhjentävän vastauksen

Sanna Saarijärvi oli kansallisen tason huippu-urheilija, joka valitsi kuitenkin näyttelijän uran. Hän tietää olevansa tv-katsojille ikuisesti ”se Pirunpellon Piiku”.

Näyttelijä Sanna Saarijärven, 52, ura eteni 1990-luvun alussa kahdellakin rintamalla vauhdikkaasti – kirjaimellisesti. Hän oli Teatterikorkeakouluaikoinaan nuorten maajoukkuejuoksija, päämatkoinaan 400 ja 800 metriä. Hän muistaa hyvin 800 m:n ennätyksensä: 2.09,16.

Sannan päämatkat olivat 400 ja 800 metriä.

– Mutta ei Suomen urheilu minussa mitään menettänyt, hän sanoo nauraen Taavi Vartian haastattelussa AlfaTv:n Kuvia ja käännekohtia -ohjelmassa.

Viialassa ja Tampereella varttunut Saarijärvi pääsi heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen Teatterikorkeakouluun, ja sieltä valmistuttuaan hänet kiinnitettiin Helsingin Kaupunginteatteriin. Hän oli 22-vuotias, ja on ollut talossa nyt noin 30 vuotta.

Lue lisää Sanna Saarijärven elämästä tästä.

Yrittäjäperheessä kasvaneelle tytölle ura näyttelijänä ei ollut ihan odotettu valinta. Saarijärvi haki teatterioppiin isältään salaa, mutta korostaa, että kotona oli kannustava ilmapiiri, mitä hän pitää tärkeänä.

– Että sulle ei naureta, kun vedät kylpytakissa Haltin häitä!

Vaalea ja urheilullinen nuori nainen tuli pian tutuksi myös tv-katsojille. Saarijärvi on nähty muun muassa sarjoissa Mikset sä soita?, Kotikatu, Rikospoliisi Maria Kallio, Kuumia aaltoja, Helppo elämä ja Roba sekä Unelmakämppä-ohjelman juontajana, mutta parhaiten hänet muistetaan Pirunpelto-sarjasta (2009–13).

– Se oli aivan ihana. Olin juuri saanut lapsen, ja ehkä teatterissa ei ollut silloin ne parhaat vuodet menossa, niin oli ihan mahtavaa saada tuommoinen naispäärooli sarjasta, joka keräsi miljoona katsojaa. Ei niitä ihan hirveästi ole semmoisia.

Piiku Tyrjälä Sivulan (Vesa Wallgren, vas.) ja Relanderin (Turkka Mastomäki, oik.) kanssa Pirunpelto-sarjassa, jota tehtiin 4 kautta.

– Kun mä lähden tuonne kehäkolmosen ulkopuolelle, niin se mistä tunnistetaan, on kyllä Pirunpellon Piiku ikuisesti. Siitä tullaan juttelemaan, Saarijärvi muistelee Kuvia ja käännekohtia -ohjelmassa.

Saarijärvi kokee tehneensä monia parhaista rooleistaan viime vuosien aikana. Hän mainitsee esimerkiksi viime kesänä kuvatun C Moren uuden Harjunpää-sarjan.

– Minulla on siinä ihana tutkinnanjohtajan rooli, ja se on ihan minun ikäiseni naisen rooli.

Sanna Saarijärvi näyttelee uuden Harjunpää-sarjan tutkinnanjohtajaa Sari Järvelää.

Elokuvarooleissa Saarijärveä ei ole usein nähty, mutta siihenkin hän löytää myönteisen näkökulman:

– Mähän oon jopa vähän liian nuori sinne, eiks siellä ole Seela Sellat ja muut! hän pamauttaa Taavi Vartian haastattelussa.

” Mielestäni tässä on menty paljon eteenpäin. On huomattu, että keski-ikäinenkin nainen on kiinnostava.

– Mielestäni tässä on menty paljon eteenpäin. On huomattu, että keski-ikäinenkin nainen on kiinnostava.

Saarijärvi tuli äidiksi 36-vuotiaana. Nyt teini-ikäinen tytär Fanny-Amanda on seurannut vahvasti äitinsä jalanjäljissä: hänkin juoksee 400 ja 800 metrin matkoja ja suunnittelee uraa näyttelijänä.

Sanna Saarijärvi ja Hermanni Seppälä ja yhteinen tytär 2017.

Saarijärvi meni naimisiin Hermanni Seppälän kanssa kesällä 2017. Perheessä on Fanny-Amandan lisäksi Seppälän kaksi aikuista lasta.

– Ensin ajattelin, että eihän nyt tällä iällä enää ihmiset naimisiin mene!

Saarijärvi sanoo löytäneensä tasapainon perhe-elämän ja työn välillä.

– Täytyy sanoa, että työ oli jossain kohtaa elämääni ehkä myös vähän liian suuri onnellisuuden mittari. Sanoisin, että viime vuosina se suhde oman perhe-elämän ja työn välillä on tullut aika lailla täydelliseksi.

Kuvia ja käännekohtia: Sanna Saarijärvi, torstaina 3.3. AlfaTV klo 21.00

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä. Lehti on myynnissä 2.–8.3. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät tästä.

Tilaa Tv-lehti tästä.