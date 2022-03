Lehtikeisari Urpo Lahtisen poika antoi uskomattoman graniittilinnansa kuvausryhmän käyttöön – tältä tarkoin varjellussa miljoonakodissa näyttää

Uutta Hymyä!-sarjaa kuvattiin valtavassa Villa Urpo -linnassa Ylöjärvellä. Urpo Lahtista näyttelevä Aku Hirviniemi ja Monsieur Mossea esittävä Janne Kataja kiittelevät Urpo ja Hymy Lahtisen pojan Jeppe Lahtisen anteliaisuutta.

Suomalaisen lehtikeisarin Urpo Lahtisen (1931–1994) ja hänen Hymy-vaimonsa (1930–2017) tarinaa kertova draamasarja Hymyä! alkaa torstaina 17. maaliskuuta C More -suoratoistopalvelussa.

Viime vuonna kuvattu sarja on tehty Urpo ja Hymy Lahtisen pojan Jeppe Lahtisen siunauksella.

Villa Urpo on massiivinen graniittilinna, jonka Urpo Lahtinen rakennutti 1976.

Hänen perheensä päästi Aku Hirviniemen (Urpo Lahtinen), Elsa Saision (Hymy Lahtinen), Janne Katajan (Monsieur Mosse) ja Ilari Johanssonin (Veikko Ennala) johtaman kuvausryhmän kuvaamaan muun muassa Villa Urpoon, joka on massiivinen graniittilinna Ylöjärvellä.

Jeppe Lahtinen osti isänsä rakennuttaman Villa Urpon vuonna 2008. Hän maksoi talosta kolme miljoonaa euroa ja sen taidekokoelmasta 1,2 miljoonaa euroa.

Hymyä!-sarjan lehdistötilaisuus järjestettiin tiistaina Villa Urpon komeissa edustustiloissa, jonne harvalla on asiaa.

Suvun valokuvat ovat esillä edustustiloissa.

Janne Kataja kiittelee Lahtisten perheen osuutta sarjan onnistumisessa. Jepen tyttäret näyttelevät sarjassa ja myös perheen vanhemmat vilahtelevat mukana.

Janne Kataja ja Aku Hirviniemi pääsivät polskimaan altaaseen.

– Mulla on sellainen olo, että oltaisiin samaa sukua. He ovat ottaneet perheeseensä ja olemme päässeet tekemään tänne. Suomalaisessa tv-draamahistoriassa on poikkeuksellista, että kuvataan näin autenttisessa paikassa. Tämä on kuitenkin yksityiskoti.

Villa Urpon edustustiloissa uima-altaan äärellä on äärimmäisen arvokkaat taidekokoelmat. Taidekeräilijänä Kataja ei ollut uskoa silmiään.

– Mä kun itse harrastan kuvataiteidenkeräilyä, aika monet näistä teoksista on, että vau tuotakin on täällä ja vau tuota. Corneillen työ on tuolla, enpä ole nähnyt tuollaista versiota livenä. Kotona minulla on häneltä grafiikkaa.

– Mulla oli enemmän kieli keskellä suuta kuin muilla kuvausryhmäläisillä, jotka kävelivät aika lähellä veistoksia. En kyllä ryhtynyt työpaikkapoliisiksi.

Erikoiset yksityiskohdat varastavat huomion.

Allas on 16 metriä pitkä.

Hän itse kerää taidetta taiteen eikä sen arvon vuoksi.

– En ikinä ajattele, että yhtäkään teosta koskaan enää myisin. Vaan toivon, että ne jäisivät jälkipolville. Toimisivat siinä tehtävässä, johon ne on luotu. Herättämään tunteita, ihastuttamaan, vihastuttamaan, lumoamaan ja herättämään kysymyksiä.

1970-luvulle sijoittuvassa sarjassa Aku Hirviniemi esittää Urpo Lahtista. Hän kertoo, että he saivat kuvata pihalla sekä alakerrassa. Perheen yksityiskäytössä olevaan yläkertaan he eivät päässeet.

Janne Kataja himoitsi erityisesti Corneillen ryijyä.

Graniittilinna pitää sisällään huiman määrän taide-esineitä.

– Pari päivää saatiin kuvata muun muassa täällä rannassa, kun Urpo löytää tontin. Villa Urpoa ei vielä ollut vielä olemassa ja hän keksi idean, että tämä on hänen linnansa. Vaikka tämä on sisustukseltaan elänyt, suurin osa on alkuperäistä. Tämä on aika hyvin jäänyt siihen aikaan. Nostalgiaan ja epookkiin.

Myös Hirviniemi kehuu Lahtisten perhettä.

Villa Urposta löytyvät myös Mike Tysonin nyrkkeilyhanskat.

– Mä olin tosi ilahtunut, että Jeppe lopulta lähti mukaan. Jeppe oli järkeillyt niin, että niin paljon kuin Hymy-lehti on kirjoittanut kaikenlaista ihmisistä aikojen saatossa, hän ymmärtää myös sen, että kun tehdään dramatisointia, tiettyjä vapauksia pitää antaa tekijöille. Mieluummin hän on siinä on mukana tekemässä kuin sitä vastaan.

Hirviniemen mieleen on jäänyt kerta, kun he istuskelivat juttelemassa historiasta ja tuli puheeksi Urpon kellot ja korut. Jeppe antoi siltä istumalta ne Hirviniemen käyttöön kuvauksia varten.

Urpo Lahtisesta kertova sarja alkaa 17. maaliskuuta.

Talosta löytyy muun muassa biljardipöytä.

Aku Hirviniemi, Elsa Saisio, Ilari Johansson ja Janne Kataja näyttelevät pääosia uudessa Hymyä!-sarjassa.

– Mulla on ollut Urpon aito kaulakoru ja Rolex. Kuvauksissa oli sellainen fiilis työpäivän päätyttyä, että laitetaan nämä kassakaappiin sen sijaan, että olisin lähtenyt Riksuun ajelemaan Urpo Lahtisen kultakoruissa ja Rolexissa.

