Laulaja Sanni paljastaa mielipiteensä Suomen legendaarisimmasta takahuoneesta – artisteja voi odottaa karu yllätys

52-vuotias Tavastia-klubi on suomalaisille muusikoille ja rockyleisölle pyhä paikka. Sen ahdas takahuone ei ole kuitenkaan maineensa veroinen.

Suomalaisen rockin instituutio – klubi, jossa kaikki muusikot haluavat soittaa, - on Tavastia Helsingissä. Legendaarisen klubin mystisin paikka on Tavastian takahuone, jonne tavallisella tallaajalla ei ole yleensä asiaa.

Ismo Alangolla, Sannilla ja Ville Valolla on siitä omat muistonsa.

– Tavastian takahuone on ihan hirveä paikka. Se on hienonnäköinen kyllä ja varmasti erittäin legendaarinen. Onneksi enää ei saa polttaa röökiä. Se oli ennen hikinen, ahdas, tupakansavuinen ja v**unmoinen meteli. Ja sitten sinne tuppaa aina jotakin kavereita väkisin. Toisaalta mahtava, on siellä ollut hyviä bileitä, Alanko sanailee Tavastian historiasta kertovassa Antti Kuivalaisen Sitten ajat muuttuivat -dokumentissa.

– Se on yllättävän ahdas koppi. Sitä aina ajattelee, että kaikki tänne vaan. Sitten se on täynnä porukkaa, ja happi loppuu. Se on paikka, jossa on aika paljon mahdollisuuksia. Ilta voi päätyä mihin vaan, Sanni luonnehtii.

Tavastian takahuone on ahdas.

Uudenvuodenaattona 1994 Ville Valo soitti His Infernal Majesty (myöhemmin HIM) -yhtyeensä kanssa ensimmäisen keikkansa Tavastian "pikkuveljessä" Semifinalissa. Dokumentissa Valo muistelee ikimuistoista kohtaamistaan myöhemmin Andy McCoyn kanssa. Valo oli ollut vuonna 2016 seuraamassa muusikko Tumppi Varosen 60-vuotiskeikkaa, jossa olivat esiintyneet myös muut Pelle Miljoona Oy:n jäsenet, mukaan lukien Andy McCoy ja Pelle Miljoona.

Esityksen jälkeen Valo asteli takahuoneeseen kehuakseen keikkaa.

– Menin takahuoneeseen ja sanoin, että olipa hyvä meno. Sitten Andy nousi ja veti mua hirveällä avokkaalla naamaan sen takia, että musta on tullut iskelmäjätkä, Valo kertoo kameralle pilke silmäkulmassa.

Ville Valo aloitti ja päätti HIM-uransa Tavastialle.

– Mä olin tehnyt Olet mun kaikuluotain -biisistä sinkun, niin se ei pitänyt mua enää minään. Mä menin siitä hirveään shokkiin. Lämmin muisto sekä Andysta että Semifinalista.

Dokumentissa käydään haastatteluin ja arkistomateriaalein Tavastian yli 50-vuotiasta historiaa. Mukana nähdään Juhani Merimaan ohella muun muassa Jussi Raittinen, J. Karjalainen, Samuli Putro, Behm ja joulukuussa 2020 kuollut Alexi Laiho.

Koronan takia juhlavuosi muuttui selviytymistaisteluksi 2020.

– Juhlavuoden näkymät näkyvät tuossa takanani. Aika hiljaista on. Kyllä tämä nöyräksi vetää, Juhani Merimaa toteaa 2020.

Olavi Uusivirta pohtii hiljentyneellä klubilla alan tulevaisuutta viime vuonna tehdyssä haastattelussa.

– Haluaisin uskoa, että kaikkien näiden p*skavuorien keskellä, siellä jossakin ytimessä, on joku valonpilkahdus mukana. Ollaan koko ala oltu samassa ahdingossa. Mutta on tapahtunut myös paljon hyvää. Meidän ala on järjestäytynyt.

