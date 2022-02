Päätähti sai karmeat oireet tv-sarjan harjoituksissa ja kuoli – sarjaa jatkettiin ja se nosti Kaley Cuocon Hollywood-menestykseen

Vieläkö muistat tämän 200-luvun alun sarjan nimeltä Teinitytön kasvatusopas?

Kun Cate-äiti lähtee kotiäidin roolista töihin, on Paul-isälle luvassa sokki, sillä hänen on nyt otettava enemmän vastuuta perheen asioista.

Ja huh, pienokaiset ovatkin kasvaneet teineiksi! Tästä käynnistyi Teinitytön kasvatusopas (2002–2005), jota Suomessa esitti Nelonen 2003 alkaen ja myöhemmin TV5. Sarjan pohjana on W. Bruce Cameronin kirja 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter (2001).

Tilannekomedia koki Amerikassa kovan kolauksen syksyllä 2003, kun pääosan esittäjä John Ritter, 55, sai sydänoireita kesken sarjan harjoitusten Los Angelesissa. Sairaalassa Ritterillä todettiin aortan repeämä, ja hän menehtyi leikkauksesta huolimatta.

Ritter muistettiin meilläkin useista rooleistaan kuten 1970-luvulla tehdystä Pesä kolmelle -sarjasta (Three’s Company), 1980-luvun Hooperman-etsiväsarjasta ja vierailuistaan muissa sarjoissa.

John Ritter Hooperman-sarjassa.

Hänen kuoltuaan Teinitytön kasvatusopas -tuotantoryhmässä pohdittiin tarkkaan, mitä komedialle voisi tehdä. Ritterin näyttelemä isähahmo oli perhetarinan keskus. Sarjaa päätettiin jatkaa, sillä näyttelijät olivat siihen valmiita. John Ritterin leski, näyttelijä Amy Yasbeck, ei myöskään vastustanut ajatusta.

Äitiä esittänyt, Pulmusista ja Sons of Anarchy -sarjoista parhaiten tunnettu Katey Sagal kiteytti Los Angelesissa vuonna 2005 työryhmän tuntemukset:

– Vaikka me kerromme perheen isän kuolemasta, huumori palaa tarinaan mitä kummallisimmissa ja surullisimmissa tilanteissa. Me ja katsojat saimme käydä Johnin menetyksen läpi sarjassa. Ihmisiltä tuli kiitoskirjeitä, joissa sanottiin: ”Näytitte, että elämä jatkuu!”

Siskoksia esittivät Kaley Cuoco ja Amy Davidson ja Rory-poikaa näytteli Martin Spanjers.

Jim Parsons (Sheldon, vas.), Kaley Cuoco (Penny) ja Johnny Galecki ( Leonard) Rillit huurussa -sarjassa.

Cuocon suosio räjähti sarjan jälkeen. Hän pokkasi Teen Choise -palkinnon ja sai Pennyn roolin Rillit huurussa -sarjasta (2007–2019).

Tv-lehdelle hän tilitti 2005 näin:

– Urani vuoksi olen menettänyt ystäviä ja saanut uusia. Kaikki eivät ymmärrä Hollywoodin elämäntapaa. Läheiset ystävät ovat silti erittäin tärkeitä. Amyn (Davidson) kanssa tapaamme töiden lisäksi vapaa-ajalla joka päivä.

Sittemmin Kaly Cuoco on nähty muun muassa HBO Maxin alkuperäissarjan The Flight Attendant pääosassa.

Perheen Isoisää näytellyt James Garner (1928–2014) muistetaan tv-rooleistaan Maverickissa (1950-luku), Rockfordin papereissa (1970-luku) ja Chicagon lääkäreissä (1990-luku). Teinitytön kasvatusoppaassa Garner oli elämänsä ensimmäisessä tilannekomediaroolissa.

James Garner kuoli 86-vuotiaana vuonna 2014.

– On mukavampaa työskennellä näyttelijänä hyvässä ryhmässä kuin olla jonkun ohjelman tähti. Tähteys ei aina ole hauskaa, Garner kertoi Tv-lehdelle 2005.

Eläkkeelle tuolloin 77-vuotias Garner ei ollut jäämässä.

– En muista, milloin olisin tarvinnut kellon pirinää, jotta heräisin lähteäkseni töihin. Olen aina valmiina!