Ex-puoliso kommentoi ilkeästi Agnesin, 23, ulkonäköä, mikä romutti itsetunnon – nyt hän laittaa tv:ssä elämänsä uusiksi

Revenge Body with Martina Aitolehti -ohjelmassa muutetaan 16 ihmisen elämää. Mutta mitä ajattelee suhteessaan kärsinyt Agnes ohjelman nimessä mainittavasta kostamisesta?

Hyvinvointiohjelmien uutuus on Martina Aitolehden juontama Revenge Body with Martina Aitolehti, jossa päähenkilöt osallistuvat 12-viikkoiseen, kokonaisvaltaiseen elämäntapamuutokseen.

Jokaista osallistujaa seurataan yhden jakson verran, ja jokainen 16 osallistujasta saa käyttöönsä henkilökohtaisen kuntovalmentajan, joita on kauden aikana mukana kahdeksan. Koska ohjelmasarjassa keskitytään henkilöiden kipupisteisiin ja siihen, miksi he ovat päätyneet elämässään siihen, että muutokselle on tarvetta, on tukena myös henkisiin haasteisiin erikoistunut psykologi.

Martina kuvailee sarjassa nähtäviä elämäntarinoita hyvin koskettaviksi. Hän oli mukana valitsemassa sekä ohjelman osallistujia että valmentajia.

–Tarinat ovat ajoittain aika rajujakin. On surullista, millaisten asioiden kanssa ihmiset ovat joutuneet elämään.

–Kyllä minäkin vieritin useampaan kertaan kyyneleitä, kun he kertoivat minulle tarinansa. Moni puhui asioistaan ensi kertaa ikinä ja vieläpä tuntemattomalle ihmiselle kameroiden edessä. Oli tosi tärkeää kannatella heitä siinä tilanteessa.

Ensin tavataan Agnes, 23, joka haluaa tehdä täydellisen elämäntaparemontin päästyään irti huonosta parisuhteesta. Agnes kertoo joutuneensa kuuntelemaan ex-puolisoltaan hyvin ilkeitä ja satuttavia kommentteja ulkonäöstään.

– Mä en rakastanut itseäni ollenkaan, koska siinä oli toinen ihminen estämässä sitä koko ajan, Agnes lausuu kyynelten lomasta.

Agnes haluaa nyt saada itseluottamuksensa takaisin.

Ohjelma perustuu amerikkalaiseen hittiformaattiin Revenge Body with Khloé Kardashian, jonka idea on kostaa upean kropan avulla entisille kumppaneille ja näyttää, mistä he jäävät paitsi.

Agnes tyrmää kostoajatuksen.

–Mielestäni kostaminen ei ole oikea motivaatio pysyvään elämäntapamuutokseen. Ohjelman alkuperäinen nimi onkin vähän kyseenalainen, sillä oma tavoitteeni oli se, että halusin näyttää nimenomaan itselleni, että pystyn muutokseen, Agnes kertoo.

Myös Martina korostaa, että ohjelman idea ei ole kostaa kellekään, vaan keskittyä omaan hyvinvointiin. Sarjan nimi on harhaanjohtava.

–Saimme formaatin haltijalta luvan tehdä muutoksia alkuperäiseen ohjelmaan, sillä halusin, että tässä mennään minun arvojeni mukaisesti, eikä kosteta eksille eikä muillekaan, Martina sanoo.

–Tärkeintä osallistujille on löytää itsensä, elämänilonsa, kehonsa ja minäkuvansa. Ja voin kertoa, että kasvutarinat tulevat olemaan upeita. On ollut todella siistiä katsoa, miten ihmiset, jotka ovat saattaneet menettää jopa koko elämänilonsa, heräävät totaalisesti henkiin.

Revenge Body with Martina Aitolehti Discovery+ 25.2. alkaen