Isä hurmasi ruotsalaiskaunottaren, playboy-poika Monacon Carolinen – Rossellinin elokuvaperhe purjehti skandaalista toiseen

Italialaisohjaaja Roberto Rossellini oli neorealismin isä ja neroksi kohotettu taiteilija. Omalle perheelleen hän oli myös kontrollifriikki ja etäinen isoisä, lapsenlapsi paljastaa illan tv-dokumentissa.

Italialaista ohjaajaa Roberto Rossellinia (1906–1977) on kutsuttu neorealismin isäksi ja mestarilliseksi elokuvantekijäksi.

Ohjaajan perheen mukaan hän oli kyllä nero – mutta myös lujatahtoinen kontrollifriikki ja etäinen isoisä, joka ei varsinaisesti välittänyt olla lapsilleen tai lapsenlapsilleen läsnä.

– Isoisä jätti mestariteoksensa maailmalle, meille ei liiraakaan. Sen sijaan hän jätti perinnöksi valtavan määrän riitoja, täräyttää 55-vuotias Alessandro Rossellini, Roberto Rossellinin lastenlapsista vanhin, ohjaamansa dokumentin alkajaisiksi.

Yle Teemalla torstai-iltana esitettävä Rossellinit (The Rossellinis, 2020) avaa sitä, millaista oli syntyä sukuun, jossa kaikkia verrattiin luovaksi jumalhahmoksi korotettuun isoisään.

Ohjaaja Roberto Rossellinia pidetään neorealismin isänä.

Neroksi Roberto Rossellinia oli alettu kutsua elokuvakerrontaa mullistaneen draaman Rooma – avoin kaupunki (1945) menestyksen sekä neorealismin klassikoiden Paisa – vapauden tuli (1946) ja Saksa vuonna nolla (1947) jälkeen.

Antifasistiset ja yhteiskuntakriittiset elokuvat nostivat esiin amatöörinäyttelijöiden voimin esiin jokapäiväisen elämän koettelemuksia.

Kotona Roberto Rossellini kuitenkin jatkoi muiden ohjaamista. Patriarkka valitsi lapsilleen jopa ammatit ja sääteli sitä, mitä oli lupa tehdä.

– Jos halusin tehdä jotain tavallista työtä, ihmiset sanoivat: Sinähän olet Rossellini. Et voi ruveta tarjoilijaksi, Robin Rossellini sanoo dokumentissa varovaisesti.

Roberto Rossellinin toinen vaimo oli ruotsalainen näyttelijätähti Ingrid Bergman.

Robertinoksi kutsuttu Robin on Roberto Rossellinin ja tämän toisen vaimon, ruotsalaisnäyttelijä Ingrid Bergmanin poika, joka nykyään asuu Bergmanin lomapaikassa Ruotsissa Dannholmenin saarella.

Playboyna pidetyn Robertinon kumppaneista kuuluisin oli Monacon prinsessa Caroline, ruhtinas Rainier III:n ja näyttelijä Grace Kellyn tytär, jonka kanssa tämä oli lyhyesti kihloissa 1980-luvun alussa.

Mestariohjaajan lapsilta ja lapsenlapsilta odotettiin sisäsyntyistä luovuutta ja kultturellisuutta.

– Koska olin Rossellini, kaikki odottivat minun olevan kultivoitunut ja luova luonnostani, Alessandro Rossellini säestää setäänsä.

–Aikuisena huomasin, ettei neroutta alkanut kuulua, hän jatkaa lakonisesti.

Moraalisääntönsä Roberto Rossellini loi itse. 1950-luvun taitteen suuria skandaaleja oli, kun naimisissa ollut Rossellini alkoi Stromboli-elokuvan (1949) kuvauksissa suhteeseen naimisissa niin ikään tahollaan olleen Ingrid Bergmanin kanssa.

Hurmaavana ja karismaattisena pidetty ohjaaja sai yleensä tahtonsa läpi. Bergmania hän kielsi näyttelemästä kenenkään muun elokuvissa.

Päätös johti taloudelliseen katastrofiin ja rakoilevaan suhteeseen, joka päättyi, kun yli 50-vuotias Rossellini aloitti Intian-matkallaan uuden suhteen ystävänsä puolison, 27-vuotiaan käsikirjoittajan Sonali Das Guptan kanssa. Hänestä tuli mestariohjaajan kolmas vaimo.

Alessandro Rossellini saa nuhteet tädiltään, näyttelijä Isabella Rossellinilta.

Menestyneimpiä nyky-Rossellineja ovat Bergmanin ja ohjaaja-Rossellinin kaksostyttäret: Isabella Rossellini on tunnettu malli ja näyttelijä, ja Ingridiksi kutsuttu Isotta Rossellini on tehnyt uransa New Yorkissa Italian kirjallisuuden opettajana.

Myös Isabellan lapset Elettra ja adoptiopoika Roberto Rossellini ovat menestyneitä muotimalleja.

Dokumentista käy ilmi, että suku on usein myös hyväksikäyttänyt Isabellan menestystä häikäilemättömästi.

Aikoinaan huumekoukussa ollut Alessandro myöntää pyytäneensä tädiltään 10 miljoonaa liiraa lapsen syntymästä aiheutuneihin kustannuksiin, vaikka oikeasti osti rahoilla Rolex-kellon.

– Olit kuullut helposta tavasta saada rahaa ja soitit. Olin naiivi, kun annoin huumeidenkäyttäjän manipuloida itseäni, tuohtunut Isabella Rossellini nuhtelee elokuvassa.

Täti auttoi Alessandron lopulta irti huumeista maksamalla tälle paikan huumevieroitusklinikalta Yhdysvalloista.

