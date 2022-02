Ulkomaiset asiantuntijat hehkuttavat erityisesti yhtä UMK-kappaletta – perässä hengittää yllätyshitti

Lauantaina selviää, kuka edustaa Suomea Torinon euroviisuissa. Pyysimme kansainvälisiä ja suomalaisia viisuasiantuntijoita laittamaan UMK-finalistit järjestykseen.

The Rasmus: Jezebel

Viisuasiantuntija Clara Cabrera, Eurovoxx, Espanja: (Instagram: @claracabrerastudio) Jezebel alkaa kitarariffillä, jonka ansiosta biisin tunnistaa heti seuraavalla kuuntelukerralla. Tiedämme The Rasmuksen osaavan esiintyä ja kuulostavan yhtä vahvalta livenä kuin levyllä. Biisissä on oiva kertosäe, joka on tarttuva ja miellyttävä. Kappaleessa on hienoja jousisovituksia, joita tukee rummutus kertosäkeeseen johtavissa "silloissa". Ne johtavat siihen räjähdykseen, jonka olimme toivoneet kuulevamme. Kitarariffi viimeisessä kertosäkeessä houkuttelee kuuntelemaan biisin uudestaan.

Pisteet: 12

Viisuasiantuntija Deban Aderemi, Wiwibloggs, Britannia: (Instagram: @deban_deban) Suomella on muutamia maailman parhaimpia musiikillisia vientituotteita, ja maailman paras laulukilpailu on paras alusta esitellä tätä lahjakkuutta. The Rasmus on koettu ja testattu. Viiden miljoonan levyn myynnillä ja 9 hittialbumillaan The Rasmuksen valitseminen on ehdoton KYLLÄ yhtyeen eurooppalaiselle fanikunnalle. Jezebel kunnioittaa alkuperäistä raamatullista pahantekijää. Hän on raivokas ja valmiina ottamaan Euroopan haltuunsa. Kaikki UMK:n biisit ovat tasaisen hyviä. Joukossa ei ole huonoja vaihtoehtoja, mutta The Rasmus nousee koko joukon edelle.

Pisteet: 12

Janne Tamminen, promoottori Nelonen Media: (Instagram: @jannextamminen) Pitkästä aikaa The Rasmus -kappale, joka jo ensikuulemalla herättää mielenkiinnon. Vaikka ei taida itse kappaleen sisältöön vaikuttaa, uusi kitaristi Emppu toi bändin ulkoiseen habitukseen lisää virtaa huomattavasti. Tällä voisi olla mahdollisuuksia menestyä itse euroviisuissakin, sillä kappale on riittävän tarttuva ja bändillä seuraajia paljon rajojemme ulkopuolellakin.

Pisteet: 8

Yhteensä: 30

Isaac Sene – Kuuma jäbä

Clara: Kappale alkaa mystisellä introlla, jossa kuullaan ensin ilmavia ääniä ja sitten niiden muuttuminen tasaiseksi rytmiksi, joka kestää käytännössä koko kappaleen loppuun asti. Isaac käyttää myös rockelementtejä biisinsä osana, koska voi kosiskella sillä suomalaista yleisöä. Ja se on trendinä tällä hetkellä viisuissa. Uskon Isaacin persoonan ja karisman olevan biisin suurin koukku. Tämä on biisi, joka sopii hyvin näyttävästi lavalle, ja saa sillä huomiota.

Pisteet: 4

Deban: Isaac näyttää upealta. Hänellä on hyvä studioääni, mikä on hyvä juttu, jos näinä päivinä haluaa menestyä, mutten pidä biisistä. Mitä ikinä kisassa käykään, hänellä on todella lupaava tulevaisuus. Häntä ei varmasti unohdeta!

Pisteet: 6

Janne: Anttituiskumainen pop-biisi. Jotta villiintyisin tällaisesta, kaipaisin tuotannollisesti enemmän rohkeutta – enemmän säröä ja pauketta. Nyt kappale jää vähän vaisuksi, vaikka elementit onnistumiseen olisikin olemassa. Potentiaalia olisi kunnon pommiin, mutta nyt turvallisuushaluinen toteutus jää hieman piippuun.

Pisteet: 4

Yhteensä: 14

Olivera: Thank God I’m an Atheist

Clara: Hänen ”lapsenäänensä” yllätti minut. Pidän hänen herkkyytensä ja provosoivien sanoitusten kaksijakoisuudesta. Biisi on radioystävällinen mutta pidän sitä maltillisen kiinnostavana viisuihin. Arvostan sen raakuutta ja syvää sukellusta hänen mielenliikkeisiinsä. Oliveralta hyvin rehellinen tuotos.

Pisteet: 5

Deban: Vau, kuinka poeettinen! Onpa syvälliset ja koskettavat sanoitukset. Biisin yksinkertaisuuskin toimii. Tämä on hyvin epätavanomainen biisi. Pidän biiseistä, jotka saavat ajattelemaan. Tätä voi hyräillä ja laulaa mukana, koska Oliveran ääni sopii sellaiseen.

Pisteet: 4

Tommi: Kappaleen nimi nappasi huomioni kekseliäisyydellään heti. Sanoitukset tosin voivat olla monelle liikaa ja vaikuttaa myös äänestysintoon, vaikka itselle ne mainiosti maistuvatkin. Erittäin kansainvälisen kuuloinen teos, ei häviä esikuvilleen kyllä ollenkaan. Artisti on entuudestaan itselle tuntematon, mutta jos tällaista materiaalia on luvassa lisääkin, uran soisi kantavan pitkällekin.

Pisteet: 6

Yhteensä: 15

Bess: Ram Pam Pam

Clara: Tämä diskobiitti on salainen paheeni ja vei huomioni UMK:n rockkappaleilta. Kertosäe on tarttuva, energinen enkä pystynyt olemaan jammaamatta. Tämä biisi on upea yllätys. Uskon, että erilaiset Ram Pam Pam -toistot toimivat hyvin ja yllättävät kuulijan. En ole koskaan tavannut Bessiä, mutta olen varma, että hänellä on hyvä huumorintaju. Pidän videon sähäkästä persoonasta. On mielenkiintoista nähdä, miten kaikki välittyy lavalla.

Pisteet: 10

Deban: Rakastan tätä energiaa! Bess näyttää niin hyvältä. Pidän siitä, miten hänen äänensävynsä vaihtelevat biisin aikana. Bessille ei ryttyillä! Onpa tarttuva meno. Olen ihan koukussa. En tiedä kuitenkaan, pystyykö tämä voittamaan UMK:n.

Pisteet: 8

Janne: Kuunneltuani UMK-kappaleet putkeen ensikertaa, tämä kappale jäi mieleeni parhaiten. Hyvä energia ja melodia vievät mukanaan. Vahvan naisen vahva tulkinta. BESSin nimi on maamme popkentällä näkynyt jo jonkin aikaa, toivottavasti tämä kappale ja kisan tuoma näkyvyys nostavat hänet uudelle tasolle.

Pisteet: 12

Yhteensä: 30

Younghearted – Sun Numero

Clara: Mielestäni kappaleen kasvaminen kestää liian kauan. Se alkaa lupaavasti ja miellyttävästi, mutta kun luulee jo sen olevan menossa johonkin, se pysähtyy ja alkaa alusta. Laulajalla on kaunis ja kirkas ääni ja hän kantaa sillä biisin tarinaa niin, ettei edes tarvitse osata suomea ymmärtääkseen sanoituksen tunneskaalan. Kappale on upea, mutta pidän sen kulkua turhauttavana, vaikka ymmärrän kyllä sen hienovaraisuuden.

Pisteet: 6

Deban: Tässä on paljon elokuvallista otetta. Biisi voisi soida romanttisen leffan soundtrackilla. Rakastan biisin sovitusta ja visuaalista tyyliä, joka on helposti omaksuttava ja rento muttei lainkaan laiska. Sun numero on erittäin hyvä, muttei kuitenkaan uppoa minuun täysillä.

Pisteet: 5

Tommi: Jostain syystä bändin englanninkielinen nimi on aina häirinnyt, kun musa kuitenkin suomenkielistä. Kappale on oivallinen pop-veto, joskin vähän kaipaisi tarttuvuutta lisää, jotta se jäisi kunnolla mieleen. Elementit kohdillaan, mutta ”se jokin” jää uupumaan.

Pisteet: 5

Yhteensä: 16

Cyan Kicks – Hurricane

Clara: Tämä on hyvin tuotettu. Pidän visuaalisesta puolesta, mutten tiedä, mikä tekee tästä uniikin, koska kappale on sekoitus rockia ja elektronista musiikkia ja näitä kumpaakin löytyy UMK-finaalissa. En löydä mitään pahaa sanottavaa tästä takuutuotteesta. Biisi kulkee oikeaoppisesti kaikissa sfääreissä, mutta ehkä koska se alkaa korkealta ja pysyy korkealla koko kolmen minuutin ajan, siinä ei ole yllätyselementtejä, jotka rikkoisivat tasaisen virtauksen – eikä ylimääräisen kitaran lisääminen loppuun riitä. Mielestäni on myös melko epäreilua perustaa mielipide vain videoon ja kappaleeseen, koska uskon, että bändi on paljon persoonallisempi keikoilla.

Pisteet: 8

Deban: Suomi todellakin tietää, miten tehdä rockia! Biisissä tapahtuu paljon, mutta se pysyy silti koossa eikä junnaa kolmea minuuttia paikoillaan. Sanoitukset olivat aika kliseiset. Kyllä tämä ihan kelpo biisi on ja nousee esiin.

Pisteet: 7

Tommi: Cyan Kicks on ollut nimenä tuttu, mutta musiikkiinsa en jostain syystä ole aiemmin tutustunut. Odotin jonkinlaista glam rockia, mutta tämähän on varsin tasokasta modernia rockia, jolla luulisi olevan kansainvälisilläkin kentillä vientiä. Blind Channelin vanavedessä tässä voisi meillä olla potentiaalinen menestyjä euroviisuissakin; energinen ja tarttuva kappale, joka jää soimaan päähän.

Pisteet: 10

Yhteensä: 25

Tommi Läntinen - Elämä kantaa mua

Clara: Nostalginen kappale. Hän kuulostaa Suomen Bryan Adamsilta ja biisi Summer of 69 -hitiltä. Olisi kiva tietää UMK-katsojien keski-ikä, koska näistä rockbiiseistä tämä on hankalin nuorille, ja he ovat kaikista suurin äänestäjäryhmä. Pidän kappaleen soundista, koska arvostan hyviä klassisia rocksoundeja. Hänen raspinen äänensä on rauhoittava.

Pisteet: 7

Deban: Tässä on nostalgista hyvän mielen laatua! Tommi on todellakin elänyt ja kokenut ja nähnyt maailmaa. Hän on mahtava esiintyjä, karismaattinen pappa! Pidin tästä. Uskoisin, että kappale toimii vielä paremmin livenä.

Pisteet: 10

Tommi: Länä on viime aikoina nostanut osakkeitaan laadukkailla sinkuilla. Tämä on hyvää jatkumoa tuolle sarjalle. Kappaleen positiivinen, elämännälkäinen sanoma miellyttää suuresti. Vaikka matkan varrella tulee kolhuja, ei niiden tarvitse antaa jarruttaa kulkua. Kesäinen, tarttuva biisi, jota mielellään kuulee radiosta tulevana kesänäkin retkiensä varrella.

Pisteet: 7

Yhteensä: 24

Raadin kärkikolmikko on The Rasmus 32 pisteellään, BESS 30 pisteellään ja Cyan Kicks 25 pisteellään.