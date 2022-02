Tänään tv:ssä: Viiden tähden mestariteos

Torstaina 24.2. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Siru Valleala (SV), Taneli Topelius (TT) ja Timo Malmi (TM) ja Reija Karkkonen (RK).

Paksunahka (1958)

TV1 klo 13.15

★★

Etsiväkaksikko Ripatti (Uljas Kandolin) ja Koukku (Heikki Savolainen) nähdään yhdessä kolmesta elokuvasta, joissa Aarne Tarkaksen luomat nerokkaat jeparit näyttäytyivät. Tulosta tosin syntyy harvoin – jos koskaan. Paksunahan päähenkilöä näyttelee Hannes Häyrinen. Vaatimattomassa mutta kohtalaisen sujuvassa rikosjännärissä hän on salapoliisihommista haaveileva pankkivirkailija, joka joutuu ratkomaan ”omaa” rikostaan. (91) TM

Armoton (1992)

Sub klo 21.00

★★★★★

Perinnetietoinen, myyttejä kritisoiva western-renessanssin merkkipaalu oli Clint Eastwoodin ensimmäinen mestariohjaus. Entinen pyssysankari joutuu palaamaan tappokeikalle kostamaan ilotyttöjen murhaajille. Armoton on absurdin huumorin sävyttämää lännenrunoutta – mutta realistista: tapotkin näytetään kaunistelematta, kaikessa turhuudessaan. (126) TM

Wonder Wheel (2017)

Hero klo 21.00

★★★

Woody Allenin ohjaama ja italialaisen mestarin Vittorio Storaron kuvaama, mukavan viihdyttävä ja nostalginen 1950-luvun muistelo vie Coney Islandille New Yorkiin. Hermoherkän roolin vetäisevä Kate Winslet näyttelee ankeassa avioliitossa elävää, elämäänsä kyllästynyttä naista, joka ajautuu suhteeseen nuoren ja komean hengenpelastajan (Justin Timberlake) kanssa. Pakkaa saapuu sopivasti sekoittamaan aviomiehen (Jim Belushi) tytär edellisestä avioliitosta (Juno Temple), joka tuntee myös vetoa hengenpelastajaan. (96) TK

The Others (2001)

Kutonen klo 21.00

★★★★

Nicole Kidmanin tähdittämä ja espanjalaisen Alejandro Amenábarin ohjaama kauhumysteeri on lajissaan ihanan piinaava, mutta siitä ei saa tietää etukäteen liikaa – mielellään mitään. Yksinhuoltajaäiti Gracelle ja tämän valolle allergisille lapsilleen alkaa tapahtua omituisia vanhassa kartanossa. Mikä ihme on vialla? Neuroottisen Gracen arvoitus aukenee hitaasti, ja psykologinen kauhu nappaa kiinni syvältä. Parasta on kauniiden, pimeiden huoneiden kihelmöivä tunnelma. (104) SV

Salakuljettaja (2012)

TV5 klo 21.55

★★½

Ex-salakuljettaja ja nykyinen työssä käyvä perheenisä (Mark Wahlberg) joutuu vanhoihin hommiin maksaakseen muiden aiheuttamia mokailuja. Baltasar Kormákurin ohjaama sujuva ja hyvin juonittu elokuva perustuu hänen aiempaan jännäriinsä Reykjavík Rotterdam (105) TK