Lauantaina tv:ssä 4,5 tähden Jim Carrey -elokuva – ”Taidonnäyte”

Lauantaina 19.2. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Reija Karkkonen (RK), Siru Valleala (SV), Taneli Topelius (TT) ja Timo Malmi (TM).

Happy Feet (2006)

MTV3 klo 11.55

Menestysanimaatio ★★★½

Taidokkaasti animoitu koko perheen riemukas seikkailu kertoo suloisesta keisaripingviinin poikasesta, joka ei täysin kuulu joukkoon. Siinä missä muut osaavat laulaa, hän osaa tanssia. Onko erilaisuus lopulta enemmän haitta vai hyöty? Ympäristöteemaisen Oscar-palkitun tietokoneanimaation on ohjannut Mad Max -elokuvista tunnettu George Miller. (111) RK

Cast Away - tuuliajolla (2000)

Nelonen klo 14.30

Selviytymistarina ★★★

Robert Zemeckisin ohjaamassa nykyaikaisessa Robinson Crusoe -tarinassa Tom Hanks näyttelee lento-onnettomuudesta hengissä selviävää miestä, joka ajautuu autiosaarelle. Eksoottisella mutta karulla saarella miehen seurana on vain suomalaisvalmisteinen lentopallo. Pitkäksi venyvä selviytymistarina on hyvin uskottavasti kerrottu. (138) TK

Agatha Christie: Ruumis kirjastossa (2004)

Ava klo 15.00

Dekkaritrilleri ★½

BBC valmisti 80-luvulla tv-elokuvia, joissa Joanna Hickson esitti Agatha Christien dekkarisankaria Neiti Marplea. ITV-yhtiön 2000-luvulla tuottamissa Marple-episodeissa Geraldine McEwanin pääosatulkinta on paljon modernimpi. Ruumis kirjastossa -elokuvakin on siirretty uusine loppuratkaisuineen 1950-luvulle. Ratkaisujen onnistuminen on kyseenalaista, kuten komediallisuuden ja nimekkäiden näyttelijöiden liioittelukin. (94) TM

Tahraton mieli (2004)

Frii klo 16.10

Draama ★★★★½

Harvoin palapelimäiset, teknisiä kikkoja hyväksi käyttävät elokuvat ovat niin sujuvia ja aidon tunteellisia kuin tämä Charlie Kaufmanin kirjoittama ja Michel Gondryn ohjaama taidonnäyte. Taiteilija Joel Barish (Jim Carrey) päätyy rakkauslabyrintissä boheemin Clementinen (Kate Winslet) kanssa muistinhallintaklinikalle, mistä päästään alitajunnan kiehtovan surrealistisiin kysymyksiin. Elokuva voitti käsikirjoitus-Oscarin. (104) TM

Kuninkaan hologrammi (2016)

Hero la klo 19.00 & su klo 11.35

Komedia ★★★

Tom Hanksin versio Talking Headsin Once in a Lifetime -biisistä aloittaa räväkästi hilpeän draamakomedian. Amerikkalainen myyntimies (Hanks) on kauppaamassa Saudi-Arabiassa kuninkaalle uudenlaista hologrammiohjelmistoa. (93) TK

Homefront (2013)

Hero klo 21.00

Toimintajännitys ★★½

Sylvester Stallonen käsikirjoittamassa ja Gary Flederin ohjaamassa sujuvassa, mutta kovin yksi-ilmeisessä kostotarinassa Jason Statham on kovanaamainen ex-huumekyttä Phil, joka on muuttanut tyttärensä kanssa maaseudun rauhaan. Menneisyyden lisäksi Phil vetää magneetin lailla puoleensa ihmisiä, jotka oikein kerjäävät tullakseen hakatuiksi. (95) TK

Blackhat (2015)

Kutonen la klo 21.00 & su 23.30

Hakkerijännitys ★★½

Hakkerit tunkeutuvat kiinalaiseen ydinvoimalaan. Luikurit on saatava kiinni, ja homman voi hoitaa vain vankilassa viruva amerikkalaishakkeri, jota näyttelee roolin vaatimaa karismaa täysin vailla oleva Chris Hemsworth. Michael Mannin ohjaamassa jännärissä kulutetaan paljon aikaa siihen, miten kamera matkaa bittinä tietoverkoissa, ja koodit vilistävät näyttöpäätteillä. (126) TK

Mother's Day (2016)

Ava klo 21.05

Äitiyskomedia ★★

Garry Marshallin hölmöhkö komedia esittelee eri äitityyppien arjen kamppailuja. On avioeroja, eksiä ja epäsoveliaita puolisoita. Äitienpäivän kynnyksellä äidit (Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson) ja ympäristön odotukset törmäävät toisiinsa aiheuttaen vapauttavan räjähdyksen. Kevyellä otteella huitaistussa viikonloppuelokuvassa sympaattisin hahmo on kahden tyttären tragikoominen isä (Jason Sudeikis). (113) SV

Fury (2014)

Nelonen klo 22.05

Sotadraama ★★½

David Ayerin iskevästi ohjaama, mutta käsikirjoitukseltaan hieman raakileeksi jäävä sotaelokuva sijoittuu toisen maailmansodan loppuvaiheisiin. Se kertoo luhistuvassa Saksassa panssarivaunulla liikkuvan amerikkalaismiehistön edesottamuksista. Draaman näkökulma on nuoren kokemattoman rivisotilaan (Logan Lerman). Hänestä ei kasvutarinoiden perinteiseen tyyliin tule kovien kokemusten kautta täysipainoista miestä, vaan herkkyytensä kadottava julma tappaja. Sotilaina nähdään myös Brad Pitt ja Shia LaBeouf. (129) TK

Viimeinen partiopoika (1991)

MTV3 klo 22.35

Toimintakomedia ★★

Tony Scottin ohjaamassa, nyt jo aikansa eläneessä ysärirymistelyssä Bruce Willis on elämänsä sössinyt juoppo yksityisetsivä, joka alkaa selvitellä urheiluun liittyvää laitonta vedonlyöntibisnestä. Asiaan pääseminen vie kohtuuttoman pitkään, kun aikaa kuluu mm. strippibaarissa ja parisuhdekiemuroissa. Kaverina on buddy-filmien tyyliin vastentahtoinen mies (Damon Wayans), mutta kaksikon kemiat eivät kohtaa, ja läpänheitto on väkinäistä. (101) TK

State of Play (2009)

Frii klo 22.50

Poliittinen trilleri ★★★½

Englantilaiseen minisarjaan Valta pelissä (2003) perustuvan, jäntevästi toteutetun poliittisen toimintatrillerin on ohjannut The Last King of Scotland -elokuvan (2006) Kevin Macdonald ja kirjoittanut Tony Gilroy. Poliitikon rakastajattaren kuolemasta alkava poliittinen jännitysnäytelmä etenee vauhdilla ja näppäriä yksityiskohtia viljellen. Nimekkääseen näyttelijäkaartiin kuuluvat mm. Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams ja Helen Mirren. (116) TK

Poliisiopisto 4 - Korttelipoliisit (1987)

Sub klo 23.55

Poliisikomedia ★

Poliisiopiston tunarit kouluttavat taviksista korttelipoliiseja. Mitäänsanomattomassa uuslämmittelyssä on mukana upea Sharon Stone. (84) TK

Reservation Road (2007)

TV5 klo 24.00

Draama ★★★

Elokuvat vanhempien surusta pahimman menetyksen äärellä eivät ole helppoja katsottavia. Erityisen vaikea on tämä Terry Georgen (Hotel Ruanda) ohjaus, joka perustuu John Burnham Schwartzin romaaniin. Katsojaa ei säästellä, ja kyseessä on suoranainen itkuun pakotus. Pääosissa on kaksi isää, joista toinen elää surun verhon takana, toinen syyllisyyden piinassa. Pieni poika on kuollut, syypää karkuteillä. Mark Ruffalo pärjää sympaattisen syyllisen roolissa varsin hyvin, mutta show'n varastaa Joaquin Phoenix. Surevan isän eskaloituminen koston koneeksi on intensiivinen esitys. Vaimo (Jennifer Connelly) käsittelee suruaan eri tavalla, mikä aiheuttaa rakoilua liitossa. (104) SV

The Nice Guys (2016)

Nelonen la-su yö klo 0.55

Rikoskomedia ★★

Rikoskomedia täyttyy herkullisen epäkorrektilla pulp fiction -perinteellä: kuolleen pornotähden tapausta selvittävät 70-luvun Los Angelesissa vajaaälyinen yksityisetsivä ja pahoinpitelypalveluksia kauppaava kovanaama. Ryan Goslingin ja Russell Crowen sanailusta tai juonenkäänteistä ei saada irti mehukkaimpia sävyjä. (111) TT