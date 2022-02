Katri Helena nähdään pitkästä aikaa illalla tv:ssä – hätkähtää ystäväntä yllätyksestä

Seela Sella sai aikoinaan Katri Helenalta arvokasta apua suureen suruunsa, kun hän menetti aviomiehensä. Nyt Seela haluaa kiittää ystäväänsä esiintymällä tälle Laulu rakkaudelle -ohjelmassa.

Sunnuntaina nähtävässä Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi -jaksossa rakastettu laulaja Katri Helena, 76, saapuu kuvausstudiolle täysin epätietoisena siitä, kuka hänet voisi yllättää.

Yllättäjäksi paljastuu näyttelijälegenda Seela Sella, 85, sekä a cappella -lauluyhtye Club for Five.

Yhtyeen jäsenet kertovat ohjelmassa, miten he ihailevat Katri Helenassa erityisesti sitä, miten tämä huokuu aina lämpöä ja positiivisuutta. Heidän mukaansa on kunnia esiintyä juuri Katri Helenalle.

Seela puolestaan halusi yllättää Katri Helenan, sillä hän kertoo olevansa laulajalle äärimmäisen kiitollinen siitä, miten tämä on ollut läsnä hänen elämänsä vaikeimmilla hetkillä.

Seela oli menettänyt aviomiehensä Elis Sellan, kun hän tapasi Katri Helenan Kansallisteatterin lämpiössä 30 vuotta sitten.

He olivat tavanneet jo aiemmin Eliksen kautta, mutta nuo tapaamiset eivät olleet Seelan mukaan vielä kovin syvällisiä.

Tämä kohtaaminen muutti kaiken. Seela oli tuolloin surusta sekaisin.

– Minua alkoi yhtäkkiä itkettää, oli ikävä ja raskas olo. Muistan, kun aloimme puhua Katri Helenan kanssa siitä, että uskonko siihen, että se ihminen (Elis) seuraa minua, Seela muistelee jaksossa.

– Sanoin, että joku energia on olemassa – että on konkreettisia tilanteita, jotka eivät voi olla sattumia. Huomasimme silloin, että ajattelimme asiasta samalla tavalla, ja se yhdisti ja yhdistää meitä.

Eliksen kuoleman jälkeen kahden naisen välit lämpenivät. Yhteinen ajatusmaailma on kantanut ja ylläpitänyt ystävyyttä tähän päivään saakka.

Tästä kiitoksena Seela lausuu ohjelmassa Katri Helenan Taivaan tie -kirjasta tekstin, joka on kummallekin tärkeä.

– Siinä tekstissä kiteytyvät meidän molempien ajatukset, Seela sanoo.

Seela saapuu lavalle vasta, kun Katri Helena on ensin kuullut Club for Fiven esittämänä oman lempikappaleensa, joka on Stingin tunnetuimpiin biiseihin lukeutuva Fragile.

Katri Helena ihastelee Seela Sellan ja Club for Fiven esitystä.

Katri Helena suorastaan hätkähtää tuolissaan, kun hän tunnistaa kappaleen.

– Se ihmisen hauraus, se kappale vain menee läpi, Katri Helena selittää esityksen jälkeen kappaleen merkitystä.

Kun koko esitys on ohi, on Katri Helena todella otettu.

– Ihanaa! Täydellistä! Katri Helena huokaa.

Seelalla esitys menee jopa vielä enemmän tunteisiin. Hän jopa harmittelee, ettei hänen pitäisi itkeä, koska on vain esiintymässä. Hän saa lopulta sanotuksi, mikä esityksessä kosketti niin syvästi.

– On ikävä sitä, kun Elis sanoi aina, että olen kaunis.

Laulu rakkaudelle: Secret Song Suomi sunnuntaisin MTV3-kanavalla klo 19.30.