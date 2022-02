Näyttelijä Rea Mauranen, 72, loukkasi itsensä kuvauksissa – ikävä vaiva yhä mysteeri

Huonot naiset -elokuvan ovat käsikirjoittaneet Niklas Lindgren ja Karoliina Lindgren. Niklas on myös ohjannut elokuvan. Naimissa oleva pariskunta kertoo nauttivansa yhdessä työskentelemisestä. – Meillä on pieniä lapsia, ja teemme töitä usein iltaisin, kun lapset ovat menneet nukkumaan. Työ on osa meidän arkeamme, Karoliina kertoo.