Uudet sohvaperunat julki! Vanha suosikkipari tekee paluun

Keväällä 2022 sohvaperunoihin liittyy viisi täysin uutta kasvoa sekä yksi paluun tekevä suosikkipariskunta, tiedottaa Yle.

Ylen suosikkisarja Sohvaperunat tulee taas uusin jaksoin ja ohjelman kokoonpano on jälleen täynnä erilaisia sanavalmiita persoonia. Kyseessä on hittisarjan 13. tuotantokausi, jolla on tällä kertaa mukana 23 erilaista sohvaperunaporukkaa.

Täysin uusia sohvaperunoita tulee mukaan Helsingistä ja Paimiosta. He ovat paimiolaisserkukset Sami ja Werner sekä helsinkiläisystävykset Fatmire ja Melike. Lisäksi kahdelta edelliskaudelta tutun Hamzan seuraksi liittyy hyvä ystävä Isabella.

Sohvaperunoiden kokoonpanoon palaavat katsojasuosikit Jarno ja Perttu koirineen.

Perttu ja Jarno, Helsinki

Suorapuheinen helsinkiläispariskunta Jarno ja Perttu tekevät paluun yhdessä koiriensa Benin ja Leon kanssa. Jarno uskaltaa esittää ääneen ne kaikkien huulilla roikkuvat kysymykset ja huomioi nekin nopeat yksityiskohdat, jotka jäävät muilta huomaamatta. Perttu tasoittelee tapansa mukaan myrskyjä ja kyselee välillä myös sohvalla kisailevien koirien mielipidettä asioihin.

Sami ja Werner, Paimio

Paimiosta kotoisin olevat serkukset Sami ja Werner viettävät ahkerasti aikaa toistensa kanssa niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Töiden ohella maatilojen hoitaminen ja Samin omistamat alpakat pitävät huolen, ettei kaksikon arjesta puutu vauhtia. Television katselu iltaisin tarjoaakin näille hilpeille serkuksille kaivatun aivot narikkaan -hetken.

Melike ja Fatmire, Helsinki

Iloiset ystävykset Fatmire ja Melike ovat tunteneet toisensa jo useamman vuoden ajan ja viettävät yhdessä melkein kaiken mahdollisen vapaa-aikansa. Nämä energiset mimmit eivät vaivaa päätään liian negatiivisilla asioilla, vaan juhlivat mieluummin ystävien ja perheen kanssa, tekevät tiktokkeja ja katsovat telkkaria. Tämän duon sohvalla nauru raikaa ja välillä saatetaan heittäytyä jopa tyynysotaan.

Hamza ja Isabella, Helsinki

Katsojia jo kaksi kautta ilahduttaneen Hamzan viereen istahtaa tällä kaudella aurinkoinen Isabella. Ystävykset ovat tunteneet toisensa teini-iästä asti ja tottuneet jakamaan elämässä niin ilot kuin surut. Hamza toimii myös kummina Isabellan vuoden ikäiselle tyttärelle. Tv-ohjelmien suhteen

kaikkiruokaisen kaksikon sohvalta ei naurua ja energiaa puutu.

Muita sohvaperunoita uusien kasvojen lisäksi ovat pääkaupunkiseudulta Iris ja Monna, Marjo ja Sari, Tom ja Robert, Sanna ja Pinja sekä Omar ja Mika. Riihimäeltä mukana jatkavat Jani ja Simo.

Tampereella tv-tarjontaa kommentoivat Raija ja Jukka sekä Katja ja Santeri. Kajaania edustavat Kati ja Mari ja Oulua Asta ja Katariina, Kaarina ja Sinikka sekä Jani, Linda, Samuel ja Daniel.

Turkulaisia sohvaperunoita kaudella 13 ovat Jussi-Pekka ja Jarno sekä Laura, Ville ja Aamos. Myös hämeenlinnalaiset Juha ja Markus, parolalaiset Mici ja Maikki, lohjalaiset Eila ja Minna, nousiaislaiset Tanja ja Sannis nähdään ruudussa keväällä 2022, kuten myös rovaniemeläiset Jorma ja Soile.

Sohvaperunat Yle TV2:ssa ja Yle Areenassa 4.3. alkaen perjantaisin klo 21.00. Edelliskauden Best of -koostejakso nähdään 25.2.