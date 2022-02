Illalla tv:ssä: Murhasiko 14-vuotias perheensä? Eräs yksityiskohta kiinnitti tutkijoiden huomion

Television dokumenttisarja esittelee kuuluisimmat amerikkalaiset rikostapaukset 1980-luvulta. 14-vuotiasta epäiltiin oman perheensä ja tätinsä murhasta.

Murhat järkyttivät Elklandin pikkukylän asukkaita 1980-luvun Missourissa. Kuva on dramatisoidusta kohtauksesta ohjelmassa.

1980: Murhaava vuosikymmen -ohjelmassa käsitellään USA:ssa 1980-luvulla tapahtuneita kuuluisia rikoksia, osin dramatisoituina ja kiihkeän musiikin siivittäminä. Mukana on uhrit tunteneiden ihmisten haastatteluja.

Alkujaksossa ollaan Missourissa, Elklandin pikkukylässä. 35-vuotias maitotilallinen Steve Buckner ei selviydy lainoistaan, ja lanko Jim Schnick hermostuu, kun mies lainaa työkaluja hänen tilaltaan.

Syyskuussa 1987 Schnick soittaa hätänumeroon ja kertoo, että häntä on ammuttu. Poliisit löytävät hänet verta vuotavana keittiöstään. Hänen vaimonsa on murhattu nukkuessaan. Perheen pikkulapset ovat elossa.

Bucknerien poika Kirk, 14, makaa eteisessä kuolleena ase kädessään. Läheiseltä maitotilalta löytyvät loput Bucknerit menehtyneinä: isä Steve, äiti Jeannette sekä Kirkin kolme pikkuveljeä.

Jim Schnick kertoo, että on joutunut puolustautumaan Kirkiä vastaan, jolloin teinipoika on kuollut kamppailussa. Ase on Kirkin äidin.

Voisiko nuori Kirk olla murhaaja? Monet kyläläiset muistavat hänet yhä ahkerana ja kohteliaana nuorena miehenä.

Monet paikalliset puolustivat 14-vuotiasta teinipoikaa poliiseille ja medialle.

Schnickin kertomusta uskotaan, mutta sitten tutkijat alkavat kiinnittää huomiota outoon seikkaan. Kirk oli ollut vasenkätinen, mutta ase löytyi kuolleen pojan oikeasta kädestä.

Tämän jälkeen alkaa ilmaantua monia muita asioita, jotka eivät sovi yhteen. Kuka siis murhasi nämä ihmiset ja vahingoitti Jim Schnickiä?

Seuraavassa jaksossa käsitellään pörssimeklari Joe Pikulin ja hänen Diane-vaimonsa tapausta. Pari eli hulppeaa elämää New Yorkissa, mutta väkivalta astui kuvaan Mustan maanantain pörssiromahduksen jälkeen 1987. Brittiläinen sarja (2016) esitetään nyt uusintana.

1980: Murhaava vuosikymmen, perjantaina 18.2. Frii klo 21.00