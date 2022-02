Carrie Bradshaw’n luksuselämä Sinkkuelämää-sarjassa ihmetyttänyt vuosia – vihdoin selvisi, miten hänellä oli varaa kaikkeen

Sinkkuelämää-sarjan eräänlaisena äitinä toiminut Candace Bushnell paljastaa, miten suuria summia kuvitteellisena kolumnistina työskentelevälle Carrie Bradshaw’lle olisi voitu maksaa 1990-luvulla.

Sinkkuelämää-sarja on iskostanut monien päähän yltäkylläisen ja ihastuttavan kuvan elämästä New Yorkissa. Päähenkilö Carrie Bradshaw matkustaa lähes aina taksilla metron sijaan, käy lukuisia kertoja viikossa ulkona syömässä, siemailee cocktaileja upeissa baareissa ja asuu mukavassa asunnossa arvostetulla Upper East Siden alueella.

Glamouria tihkuvan elämäntyylin lisäksi Sarah Jessica Parkerin roolihahmo tunnetaan pettämättömästä tyylisilmästään ja upeista asuistaan. Hän pukeutuu luksusmerkkien vaatteisiin, kantaa käsivarrellaan Chanelin laukkuja ja rakastaa kalliitta korkokenkiä, erityisesti satoja euroja – jopa yli tuhat euroa – maksavia Manolo Blahnikin design-kenkiä.

Sinkkuelämää-sarjan elämäntyyli on herättänyt vuosien ajan kysymyksiä ja epäilyksiä siitä, ettei sellainen olisi todellisuudessa mitenkään mahdollista sanomalehden kolumnistina työskentelevän kolmekymppisen Carrien palkalla. Ei edes 1990-luvulla, jolloin eläminen New Yorkissa oli vielä nykyistä halvempaa.

Carrie Bradshaw kirjoitti Sinkkuelämää-sarjassa kolumneja newyorkilaiselle sanomalehdelle.

Nyt Marie Claire -lehti huomauttaa, että epäilijät ovat saattaneet olla väärässä. Yhdysvaltalainen kirjailija ja kolumnisti Candace Bushnell on nimittäin paljastanut The New Yorker -lehdelle, että 1990-luvulla kolumneista maksettiin todella hyvin.

Sinkkuelämää-sarja perustuu Bushnellin The New York Observer -lehdelle kirjoittamaan Sex And The City -kolumniin, jossa hän käsitteli ystäviensä elämää New Yorkin sykkeessä 1990-luvulla. Bushnellin kolumnit julkaistiin vuonna 1996 kirjana, ja kaksi vuotta myöhemmin päivänvalon näki niihin perustuvat Sinkkuelämää-sarja.

– 1990-luku oli minulle median kulta-aikaa. Työskentelin Voguelle, kirjoitin ”People Are Talking About” -kolumnia ja minulle maksettiin 5 000 dollaria kuussa, ”tosielämän Carrieksi” tituleerattu Bushnell paljastaa.

Bushnellin mukaan The New York Observer maksoi kolumneista vähemmän, mutta Voguen anteliaan palkan ansiosta hänen oli mahdollista elää leveästi New Yorkissa.

– Se oli aikaa, jolloin kirjoittajat tekivät Vanity Fairin kanssa sopimuksia kuudesta artikkelista ja heille maksettiin 250 000 dollaria vuodessa. Ihmiset arvostivat kirjoittamista: sitä ei pidetty asiana, jota kuka vain voi tehdä. Nykyään tietokoneiden takia jokaisen täytyy tehdä sitä, joten luulemme, että kaikki pystyvät siihen, Bushnell toteaa.

Candace Bushnellin mukaan kolumnistit tienasivat 90-luvulla isoja summia.

Bushnellin kertoman perusteella on siis hyvinkin mahdollista, että Carrie Bradshaw’n kuvitteellinen elämäntyyli 1990-luvun New Yorkissa olisi ollut mahdollista.

Nykyään tilanne olisi varmasti toinen, sillä kaupungin vuokrat ovat nousseet taivaisiin ja vain harvalle kolumnistille, toimittajalle tai kirjailijalle maksetaan yhtä suuria summia.

Tänä talvena HBO:n julkaisemassa Sinkkuelämää-sarjan jatko-osassa And Just Like That Carrie laajensi työnkuvaansa ja ryhtyi tekemään muun muassa podcastia ja kirjoittaa omaan elämäänsä perustuvan kirjan.