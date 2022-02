Viivi Pumpanen kertoo tv:ssä kohtaamisestaan Donald Trumpin kanssa – sitten Tuija Pehkonen pamauttaa ilmoille tyhjentävän kysymyksen

Viivi Pumpanen muistelee lauantai-illan Kuutamolla-jaksossa vuosien takaista kohtaamistaan Donald Trumpin kanssa.

Tämän illan Kuutamolla-ohjelman jaksossa elämänsä sattumuksia juontaja Janne Katajan johdolla arvuuttelevat Roope Salminen, Viivi Pumpanen ja Tuija Pehkonen.

Miss Suomena julkisuuteen nousseella, nykyään muun muassa Posse-viihdeohjelmasta tutulla Pumpasella on esittää jaksossa kolme väittämää omasta elämästään: hän on ollut moninkertaisen Grammy-voittajan John Legendin taustatanssijana, lähtenyt Donald Trumpin kannustamana mallikeikalle Meksikoon ja kopeloinut Shakiraa.

Tositarinaksi paljastuvan Donald Trumpin tapaamisen Viivi kertoo sattuneen isossa tapahtumassa, joka lienee ollut Trumpin järjestämä Miss Universum -kisa. Tuleva presidentti sattui kuulemaan, kuinka kosmetiikka-alalla työskentelevä yhteistyökumppani halusi Pumpasen muotinäytökseen Cancuniin ja päätti liittyä keskusteluun.

Kuutamolla-ohjelman lauantain jaksossa tarinoitaan kertovat Roope Salminen, Viivi Pumpanen ja Tuija Pehkonen.

Trump kehui, että miehen tarjoukseen kannattaa tarttua.

–Hän on hyvä, äärimmäisen kova mies, Trump suositteli.

Pumpanen kehuu Trumpin käyttäytyneen todella hyvin ja asiallisesti.

–Ei ollut mitään kopelointia? Pehkonen kysyy.

–Ei luojan kiitos, Pumpanen vakuuttaa.

Pumpanen ei olisi ollut ensimmäinen Donald Trumpin kohtaama suomalaismissi. Vuonna 2016 muun muassa entinen Miss Suomi Ninni Laaksonen kertoi Donald Trumpin kähmineen häntä epäsopivasti. Tapaus nousi isosti otsikoihin myös maailmalla.

Laaksonen kertoi tuolloin miljardöörin tarranneen hänen takapuoleensa heinäkuussa 2006 New Yorkissa hänen ollessaan menossa esiintymään David Lettermanin show’hun kolmen muun Miss Universum -kilpailijan kanssa. Trump omisti vielä tuolloin Miss Universum -kisat.

– Trump seisoi vieressäni ja yhtäkkiä hän puristi takapuoltani. Hän todella tarrasi takapuoleeni. En usko, että kukaan näki sitä, mutta ilmeeni värähti ja ajattelin, mitä ihmettä tapahtuu, Laaksonen kertoi IS:lle vuonna 2016.

Donald Trump on entinen Yhdysvaltain presidentti. Hän omisti aikanaan myös Miss Universum -kilpailun.

Myös toinen Pumpasen kertoma tarina osoittautui todeksi. Muusikko John Legendille Pumpanen pääsi nimittäin tanssimaan Las Vegasissa. Hänet valittiin kahden muun kanssa kiehnäämään All of Me -laulajan pianon ympärille ja heiluttelemaan käsiään.

–Hänelle käytiin lirkuttelemassa ja piruetteja tekemässä. Se oli unelmahetki nuorena tytön hupakkona, Pumpanen muistelee ohjelmassa.

