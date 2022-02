Pikavipit veivät Johannan ja Simon hirvittävään velkakierteeseen – perhe avautuu lohduttomasta tilanteestaan tv:ssä: ”Kaikki on ulosotossa”

Nuoruuden pikavipit ovat pilanneet Johannan ja Simon talouden. Rikkaat ja rahattomat -sarjassa he pääsevät kokeilemaan leveämpää elämää.

Rikkaat ja rahattomat -sarjan seuraavassa jaksossa päästään seuraamaan kuinka vähävaraiset Johanna ja Simo vaihtavat kotia viikoksi varakkaiden Larin ja Soilan kanssa.

Jaksossa selviää, että Johannan ja Simon taloudellinen tilanne on todella tiukka, eikä mihinkään ylimääräisiin ostoksiin ole varaa. Pari nukkuu Facebookin roskalava-ryhmästä löytyneessä sängyssä ja kaikki rahat menevät ruokaan. Hyvältä vaikuttava auto paljastui valtavaksi kulueräksi, johon uppoaa myös rahaa koko ajan.

Parilla on tuloja, mutta niistä ei jää mitään käteen, sillä ulosotto syö suurimman osan palkasta.

– Kyllä mä pidän mun työstä. Se on hyväpalkkaista, tosin ulosotto vie suuren osan siitä palkasta, niin se vaatii sen, että mun on tehtävä pitkiä päiviä, viemärisaneerauksia tekevä Simo sanoo.

Nuorempana otetut pikavipit ovat vieneet Johannan ja Simon velkakierteeseen, josta he ovat päättäneet nyt päästä kuiville.

– Kun oli vielä nuori, niin sitä (pikavippejä) otti ja ajatteli vaan, että ostan ton. Onpa kiva ostaa tätä ja tätä. Sit huomaakin, ettei ole varaa maksaa, Johanna sanoo.

– Alkuun on ollut mukamas pienempi erä, mutta sitä ei oo pystynyt kuitenkaan maksamaan. Sitten on ottanut uuden lainan, jolla on maksanut sitä vanhaa pois. Tavallaan, kun sitä lainaa sai helposti ja se on sellainen oravanpyörä. Nyt ollaan siinä pisteessä, että kaikki on siellä ulosotossa, Simo kertoo.

Johanna ja Simo vaihtavat koteja kuvassa olevien Soilan ja Larin kanssa.

Johanna, Simo ja heidän tyttärensä Luna huomaavat vaihtokodissa, ettei varallisuus tarkoita sitä, että koti olisi täynnä kalliita ja uutuuttaan kiiltäviä esineitä. He yllättyvät iloisesti huomatessaan, että vaihtoperheen koti on aivan tavallinen lapsiperheen koti.

– Ei se välttämättä tarkota sitä jos ollaan varakkaampia, että eletään älyttömän leveesti, Simo sanoo.

– Että pröystäillän sillä rahalla, Johanna lisää.

Vaihtoviikko alkaa iloisissa merkeissä, kun heille selviää, että heillä on 1 000 euron viikkobudjetti. Molemmat toteavat, etteivät he ole koskaan ennen pitäneet käsissään yhtä suurta summaa rahaa.

Vaihtoviikolla Johannalla ja Simolla on varaa käydä myös ravintolassa, joka on harvinaista herkkua perheelle. Johanna herkistyy kyyneliin nähdessään, kuinka iloinen heidän tyttärensä on ravintolakäynnistä.

– On se ihanaa nähdä Luna innoissaan. Tulee itselle hyvä fiilis, kun ei ole sitä rahaa niin paljon, niin ois kiva antaa joskus joku ihana elämys. Nyt pystyin ja huomasin, että tyttö on ihan onnessaan, Johanna sanoo ja pyyhkii kyyneliään.

Rikkaat ja rahattomat Nelosella ja Ruudussa torstaisin klo 20.