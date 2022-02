Dwayne Johnson kieltäytyi Oscar-gaalan juontamisesta – järjestäjät päätyivät harvinaiseen ratkaisuun

Maaliskuun lopussa järjestettävän Oscar-gaalan juontaa kolme menestynyttä koomikkonaista. Viimeksi kuuluisan palkintotapahtuman lavalla on nähty kolmen juontajan poppoo 35 vuotta sitten.

Maaliskuun lopussa järjestettävän Oscar-gaalan juontavat koomikot Amy Schumer, Regina Hall ja Wanda Sykes.

Elokuvien kuuluisalla palkintojuhlalla on viimeksi ollut virallinen juontaja vuonna 2018, jolloin tehtävää hoiti talk show -tähti Jimmy Kimmel. Viime vuosina Oscar-gaala on kuitenkin järjestetty niin, että gaalan ohjelmanumeroita ovat esitelleet lavalla vaihtuvat näyttelijät ja muut elokuva-alan ihmiset.

– Haluamme ihmisten valmistautuvan hauskanpitoon. Edellisestä kerrasta onkin jo aikaa, Schumer, Hall ja Sykes kommentoivat tulevaa pestiään Yhdysvaltain elokuva-akatemian tiedotteessa tiistaina, mutta eivät täsmentäneet, viittasivatko he pandemia-aikaan vai ilman juontajia järjestettyihin Oscar-gaaloihin.

Edellisen kerran Oscar-gaalalla oli useampi kuin kaksi juontajaa vuonna 2011, jolloin vetovastuussa olivat näyttelijät Anne Hathaway ja James Franco. Kolmen juontajan Oscar-gaala on nähty viimeksi 35 vuotta sitten vuonna 1987, jolloin lavalla nähtiin Chevy Chase, Goldie Hawn ja Paul Hogan.

Aktiivisin Oscar-gaalan juontaja on ollut koomikko Bob Hope, joka on juontanut palkintotilaisuuden 19 kertaa.

Regina Hall tunnetaan muun muassa Scary Movie -elokuvasarjasta.

Vuosi sitten Oscar-gaala järjestettiin koronapandemian takia aiempaa huomattavasti pienimuotoisemmin Los Angelesin Union Station -rautatieasemalla. Erikoisjärjestelyt näkyivät myös gaalalähetyksen romahtaneissa katsojaluvuissa.

Tänä vuonna gaala järjestetään jälleen perinteisessä paikassa, Los Angelesin Dolby-teatterissa.

Uusi juontaja Amy Schumer tunnetaan muun muassa komediasta Ihan yössä (2015), joka käsitteli sitoutumiskammoa, sekä ulkonäköpaineita käsittelevästä komediasta I Feel Pretty (2018).

Regina Hall tunnetaan kauhuelokuvia parodioineesta Scary Movie -komediasarjasta (2000–2006) sekä Yhdysvalloissa jättimenestyneestä Girls Trip -ilottelusta (2017).

Wanda Sykes on puolestaan nähty muun muassa komedioissa Anoppi on pahin (2005) ja Bad Moms (2016) sekä komediasarjassa Black-ish.

Schumer ja Sykes ovat saaneet Emmy-palkinnot: Sykes vuonna 1999 The Chris Rock Show’sta ja Schumer omasta komediasarjastaan Inside Amy Schumer vuonna 2015.

– Tämän vuoden show’n teemana on tuoda elokuvia rakastavia yhteen. Siihen sopivasti olemme koonneet yhteen kolme dynaamisinta ja ratkiriemukasta naista, joilla on hyvin erilaiset komediatyylit, Oscar-gaalan tuottaja Will Packer kommentoi juontajakolmikkoa.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti juontajavalinnat tiistaina iltapäivällä Suomen aikaa. Elokuvalehti Variety ehti tosin uutisoida naiskolmikon valinnasta jo maanantai-iltana.

Wanda Sykes on nähty muun muassa komediasarjassa Black-ish.

Naiskolmikosta kukaan ei ole juontanut Oscar-gaalaa aiemmin. Elokuvalehti Deadlinen mukaan gaalan juontotehtäviä tarjottiin myös muun muassa näyttelijä Dwayne Johnsonille, koomikko Pete Davidsonille ja John Mulaneylle sekä Steve Martinille ja Martin Shortille, jotka kuitenkin kieltäytyivät kunniasta.

Eniten Oscar-ehdokkuuksia saivat tänä vuonna Jane Campionin ohjaama draama The Power of the Dog, joka sai 12 ehdokkuutta, sekä Denis Villeneuven ohjaama tieteisdraama Dyyni, jolle ehdokkuuksia kertyi yhteensä 10.

Oscar-gaala järjestetään 94. kerran maanantain 28.3. vastaisena yönä Suomen aikaa.