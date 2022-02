Riku Rantala lampsii Putinin maille Ahvenanmaalla ja vetää housut alas – turvautuu epätoivoiseen tekoon Venäjän omistamalla rantatontilla

Riku Rantala jättää melkoiset terveiset presidentti Vladimir Putinin omistamalle tontille.

Madventures Suomi -sarjan uudessa jaksossa Riku Rantala ja Tunna Milonoff suuntaavat kohti Ahvenanmaata. Matka taittuu kätevästi matkailuautolla, mutta hätä yllättää Rantalan kesken matkan.

Seurue päättää kääntää autonsa nokan kohti Saltvikia, jossa sijaitsee Venäjän federaation omistama maa-alue.

Paikka nousi vuonna 2014 otsikoihin, kun suomalaismediat uutisoivat presidentti Vladimir Putinin omistavan tontin Ahvenanmaalla. IS kertoi tuolloin, että Venäjän presidentin kanslialle on muodostettu Norrudden-niminen tila, jonka pinta-ala on 1,78 hehtaaria.

– Tästä eteenpäin olette omillanne. Tämä on venäläistä maaperää. Jos kuolette, te kuolette, Madventures-kaksikon oppaana Ahvenanmaalla toimiva Grulle Eklund ilmoittaa.

Koska Rantalalle on iskenyt kova vessahätä, päättää hän kipittää pusikkoon ja vetää housut nilkkoihinsa. Hän myöntää, ettei hän mielellään tee tarpeitaan luontoon, mutta nyt on pakko.

– Kansainvälisen selkkauksenkin uhalla oli pakko laskea raappahousut nilkkoihin, Rantala sanoo kameralle.

Rantala huomauttaa, ettei hän ole itseasiassa hakemassa helpotusta Ahvenanmaan itsehallintoalueella, vaan maatilkulla, joka kuuluu Venäjälle ja presidentti Putinille.

– Muutama vuosi sitten nämä Saltvikin metsät, tai oikeastaan tää Putinin tontti, nousi kansainvälisiin otsikoihin, koska eräänä viikonloppuna tänne rakennettiin homobaari, Tunna Milonoff puolestaan taustoittaa.

Rantala huomauttaa, että homobaari oli rakennettu metsään musiikkivideon kuvauksia varten ja siitä tehtiin rikosilmoitus.

– Nähtäväksi jää, tekeekö Venäjän federaatio rikosilmoituksen myös tästä ulostamisesta, vai saako suomalainen edelleen omassa maassaan p*skantaa metsään, Rantala toteaa kykkiessään puskan juurella housut kintuissa.

Myös IS kertoi musiikkivideon kuvauksia varten rakennetusta homobaarista, josta Venäjän konsuli Mihail Zubov teki rikosilmoituksen.

– Tämä on puhdasta huliganismia, Zubov sanoi vuonna 2015.

