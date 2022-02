Kitin, 38, sydän petti juhannussaunassa

Akuutin jaksossa Kiti ja Anne-Marie kertovat, kuinka järkyttävää oli saada nuorena ihmisenä sydänsairausdiagnoosi. Jaksossa huomioidaan myös pitkittyneen flunssan vaarat.

Kiti Kososen, 38, sydän pysähtyi, kun hän oli juhannussaunassa pesemässä tyttäriensä hiuksia. Hän ehti pyytää tyttöjä hakemaan miehensä, kun taju meni. Ambulanssia odottaessa mies elvytti Kitiä.

Ensihoidon saapuessa sydän pysähtyi vielä toisenkin kerran.

Kitiä pidettiin lääkekoomassa viisi päivää, ja diagnoosina oli sepelvaltimotauti. Syyksi Kiti epäilee tupakointia ja sukurasitetta.

Kun Kiti Kososen sydän pysähtyi saunareissulla, elvytti oma mies häntä ambulanssin tuloon asti.

– Jälkikäteen mietittynä ilmoilla oli merkkejä, kuten kaulakipu ja särkyä leukaperissä ja lapaluissa, kertoo Kiti.

Äidin vakava sairastuminen järkytti perheenjäseniä.

– Lapsille kohtaus oli iso shokki. Nuorempi tytöistä on työstänyt asiaa piirtämällä sarjakuvaa, jossa äitiä kannetaan hautaan.

Akuutin jaksossa tavataan myös Anne-Marie Kainulainen, jonka aorttavika löytyi sattumalta hyvinvointianalyysin sykemittauksessa.

– Aortta oli merkittävästi pullistunut. Oli mahdollista, että se saattaisi revetä milloin vain. Se tarkoittaisi äkkikuolemaa.

Anne-Marie Kainulainen sai tietää vakavasta, synnynnäisestä sydänviastaan sattumalta.

Avosydänleikkaukseen joutuneen Anne-Marien ensimmäinen ajatus oli:

– Tämä ei voi tapahtua mulle, mähän olen nuori, urheileva ihminen!

– Mutta sain jatkoajan elämälleni. Vitsi, mä olen täällä ja pystyn yhä tekemään asioita, joilla on merkitystä!

Akuutin jaksossa puhutaan aiheesta, joka on noussut esille sekä tanskalaisjalkapalloilija Christian Eriksenin lyyhistyttyä kentälle että koronan myötä.

Jakso sisältää tärkeitä opetuksia kaikenikäisille, myös nuorille ja hyväkuntoisille.

– Liikkuessa virukset pääsevät kulkeutumaan nielusta syvemmälle. Meillä Suomessa usein urheillaan kylmissä olosuhteissa. Kun elimistön lämpötila laskee, virukset lisääntyvät nielussa. Vaarana on sydänlihastulehdus.

Näin kertoo urheilukardiologi Kirsi Korpi, joka muistuttaa, ettei flunssasta toipuminen ole parin päivän asia vaan kestää todellisuudessa 2-3 viikkoa.

– Ensisijaisen tärkeää on urheilla terveenä. Jos suvussa on perinnöllisiä sydänsairauksia, syytä on käydä terveystarkastuksissa.

Jaksossa käydään läpi elvytyksen periaatteet. On hyvä muistaa, että elvytys on aloitettava heti, eikä sitä saa keskeyttää. Painallukset ovat nopeita, noin 100-120 kertaa minuutissa, ja otteen on oltava rohkea: rinta-lastan tulee painua 5-6 cm syvyyteen.

– Siinä tilanteessa, kun ihminen on eloton, ei tarvitse miettiä, tuottaako kipua. Välillä saattaa kylkiluita mennä poikki, kertoo ensihoitaja.

Ihmissydän pumppaa noin 60-70 kertaa minuutissa. Se on noin 100 000 kertaa päivässä.

Sydänsairauden ennaltaehkäisevä hoito on tuttua kauraa: ei tupakointia, huolen pitoa kolesterolista, välillä verenpaineen mittausta, liikuntaa ja terveellistä ruokavaliota.

Akuutti: Kun nuoren sydän pettää tiistaina 15.2. TV1 klo 20.00