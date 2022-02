Tiesitkö tämän toisen maailmansodan yllättävästä parivaljakosta? Kahden maan suurmiehistä kertova draamasarja alkaa Ylellä

Tositapahtumiin perustuva draamasarja De Gaulle kertoo ajasta, jolloin Ranska ja Britannia olivat liittolaisia toisessa maailmansodassa Saksaa vastaan. Ranskan sankariksi nousi kenraali Charles de Gaulle, joka loi yllättävän suhteen Britannian pääministeriin Winston Churchilliin.

Historiallinen draamasarja De Gaulle seuraa ranskalaiskenraali Charles de Gaullen (1890–1970) taistelua maansa puolesta toisen maailmansodan aikana.

Kesäkuussa 1940 Ranska on taipumassa natseille. Nämä ovat miehittäneet jo Pariisin ja monta muuta kaupunkia ja ovat ottaneet maassa ylivallan, mutta kenraali De Gaulle (Samuel Labarthe) vastustaa viimeiseen asti antautumista.

Hän laittaa kaiken peliin maansa ja rakkaidensa puolesta ja lähtee Lontooseen tarkoituksenaan neuvotella apua Britannian pääministeriltä Winston Churchilliltä.

Avausjaksossa hän jättää vaimonsa ja perheensä Ranskaan ja matkaa Lontooseen sotaministeriön alivaltiosihteerin ominaisuudessa.

Ranskan pääministeri Paul Reynard toivoo yhteistyötä Churchillin (Christopher Craig) kanssa, vaikka saakin idealleen paljon vastustusta Ranskan sisällä, koska monet ovat jo hyväksyneet tappion.

De Gaulle ei itsekään usko liian nopeasti kyhätyn kahden valtion välisen liiton onnistumiseen ja kutsuu sitä avausjaksossa ”kuin liian hätäisesti kyhätyksi avioliitoksi”.

Churchill puolestaan näkee De Gaullessa paljon potentiaalia, sillä tämä on yksi harvoista, joka jaksaa edelleen taistella maansa puolesta.

Kahden valtion neuvotellessa Ranskan pääministeri ehtii kuitenkin ehdottaa aselepoa ja eroaa tehtävästään. Presidentti Albert Lebrun nimittää pääministeriksi marsalkka Philippe Petáinin, mistä De Gaulle ei ole lainkaan mielissään. Petáinista ei ole hänen mielestään maan pelastajaksi.

Sotatoimien vastapainona kuusiosaisessa draamasarjassa seurataan myös De Gaullen perhettä ja erityisesti tämän Yvonne-vaimoa (Constance Dollé).

Avausjaksossa De Gaullen perheen on tarkoitus siirtyä Bretagnesta Etelä-Ranskaan, pakoon natseja.

De Gaullella on kolme lasta, joista nuorin tytär Anne on kehitysvammainen. Ilmassa on jatkuva jännite siitä, selviääkö De Gaullen perhe sodan kynsistä, kun mies itse on pelastamassa maataan.

Charles de Gaullen nuorin tytär Anne oli kehitysvammainen. Sarjan tarina perustuu tositapahtumiin.

Tytöistä kaksi vanhempaa saavat sarjassa varsin näkyvät roolit.

Uskottavasti kuvatussa, tositapahtumiin pohjautuvassa draamassa on todellista menneen ajan aitoa tunnelmaa, ja kuvaukset vaihtuvat upeista 1940-luvun kartanoista sotalentokoneisiin ja brittien ja ranskalaisten virkahuoneisiin.

Sota-ajan Ranskaa johdettiin Bordeauxista, johon De Gaullen perheenkin on tarkoitus päästä.

Kiinnostavaa sarjassa on seurata paitsi toisen maailmansodan tapahtumia, myös De Gaullen ja Churchillin välille kehittyvää elämänmittaista ystävyyttä vaikeasta tilanteesta huolimatta. Välit ovat välillä myrskyisät, kun molemmat puolustavat kiihkeästi omaa maataan.

Avausjakso alkaa hetkellä, joka tapahtuu paljon sodan aikaisten vaiheiden jälkeen.

Eletään vuotta 1958, kun ex-pääministeri Churchill matkaa Ranskaan ja antaa vapaudenristin De Gaullelle. Churchill tunnustaa De Gaullen ensimmäiseksi vapaaksi ranskalaiseksi. Kohtaaminen on jännittävä, sillä he eivät ole tavanneet toisiaan sitten vuoden 1944.

De Gaullen elämää seurataan sarjassa aina vuoteen 1969 saakka.

De Gaulle maanantaisin 14.2. alkaen TV1 klo 19.00.