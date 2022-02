Kuusiosainen sotadokumenttisarja esitetään National Geographic-kanavalla.

Sotadokumenttiin on kaivettu ennen julkaisematonta materiaalia arkistoista. Kuva on Norjan sotavankileiriltä.

Yhdysvaltalainen viihdejätti Walt Disney Company ostaa oululaisen NTRNZ median tuottaman Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarjan. Sarja nähdään National Geographic -kanavalla.

Kuusiosainen Vaietut arktiset sodat on ensimmäinen suomalainen dokumenttisarja ja ensimmäinen YLEn alkuperäissarja, jonka Disney ostaa. Kanava näyttää sarjaa aluksi Benelux-maissa

Vaietut arktiset sodat (Untold Arctic Wars) on kuusiosainen dokumenttisarja toisen maailmansodan vähiten tunnetuista tapahtumista. Sarja on ollut kehitteillä vuodesta 2018 ja tuotannossa lähes kaksi vuotta.

Sarjaa on kuvattu Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Vaietut arktiset sodat on ensimmäinen Suomessa tuotettu kansainvälinen dokumenttisarja.

Kaikki kuusi jaksoa julkaistaan Yle Areenassa 14.2. ja ensimmäinen tv-esitys on Yle Tv1:llä keskiviikkona 16.2.

– Monen vuoden työ ja usko omaan tekemiseen palkitaan nyt hyvin konkreettisella tavalla. The Walt Disney Company osoitti luottamusta pientä pohjoista tuotantoyhtiötämme kohtaan ostaessaan sarjan ennakkoon. Sarja ei kaupan allekirjoitushetkellä ollut vielä edes valmis, vastaava tuottaja Teemu Hostikka kertoo.

Näyttelijä Peter Franzén on oululaisen tuotantoyhtiön osakas. Hän toimii sotadokumenttisarjassa kertojaäänenä.

NTRNZ median hallituksessa ja osakkaana toimiva, kansainvälistäkin mainetta niittänyt näyttelijä Peter Franzén on sarjassa mukana kertojaäänenä. Hän ei yllättynyt kuultuaan isosta kansainvälisestä kaupasta.

– Työryhmä sarjan takana on uskomattoman kova. He ovat käyneet läpi järisyttävän määrän tietoa ja materiaalia. He ovat myös saaneet sarjaan kansainvälisen tason imua ja dramaturgisen kaaren, joka vetää katsojan mukaansa. Ei ihme, että sarja on saanut arvokasta ja ansaittua kansainvälistä huomiota, Franzén toteaa.

NTRNZ:n sarjoja on myyty maailmalle aiemminkin. Suomessa jättisuositun Eränkävijät-sarjan kansainvälinen versio Love of the Wild (Eränkävijät — Alpeilta Arktiselle) myytiin miljoonayleisön katseltavaksi Kiinaan.

Taikuutta sekä pohjoista luontoa yhdistävä Magic in Lapland on jo nähty aasialaisella TrueVision-alustalla, Finnairin lentojen viihdejärjestelmissä sekä Unkarissa. Lisäksi sarja julkaistiin juuri sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa.