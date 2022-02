Ghostbusters-ohjaaja Ivan Reitman on kuollut

Reitman kuoli rauhallisesti nukkuessaan. Hänen kuolinsyytään ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

Tuottaja ja elokuvaohjaaja Ivan Reitman on kuollut, uutisoi muun muassa Variety. Ghostbusters-hittikomediasta tunnettu Reitman, 75, kuoli lehden mukaan nukkuessaan 12. helmikuuta Montecitossa, Kaliforniassa. Reitmanin perhe vahvisti ohjaajan kuoleman uutistoimisto AP:lle, muttei paljastanut hänen kuolinsyytään.

– Perheemme suree aviomiehen, isän ja isoisän yllättävään kuolemaa. Hän opetti meitä etsimään aina elämän taikaa, Reitmanin lapset Jason, Catherine ja Caroline kertovat tiedotteessaan.

– Saamme lohtua siitä, että hänen työnsä elokuvantekijänä toi iloa ja onnea lukuisille ihmisille ympäri maailmaa, he jatkoivat.

Reitmanin perhe kertoo surevansa valtavaa menetystään yksityisesti. He toivovat, että ohjaajan elokuvien kautta hänet tunteneet eivät koskaan unohtaisi häntä.

Reitman syntyi Tsekkoslovakiassa nykyisen Slovakian alueella, mutta varttui Kanadassa. Hänen äitinsä selviytyi Auschwitzin keskitysleiriltä ja hänen isänsä taisteli sodassa. Perhe muutti Pohjois-Amerikkaan vuonna 1950.

Reitman aloitti uransa elokuvien parissa jo 1970-luvulla ja työskenteli tuottajana ja ohjaaja useissa komeadiaelokuvissa. Reitmanin uran suurimmaksi menestykseksi jäi vuonna 1984 ilmestynyt Ghostbusters (suom. Haamujengi), joka nousi valtavaksi hitiksi.

Elokuvan haamujenginä nähtiin Dan Aykroyd, Bill Murray, Sigourney Weaver ja Harold Ramis. Hittileffa sai jatkoa vuonna 1989, kun Ghostbuster II ilmestyi. Elokuvan uusintaversioita on nähty myös 2000-luvulla.

Reitmanin poika Jason Reitman seurasi isänsä jalanjälkiä elokuvamaailmaan ja myös hänet tunnetaan menestyneenä elokuvaohjaajana. Nuorempi Reitman on ohjannut muun muassa Juno- ja Up In the Air -elokuvat, joista jälkimmäisessä isä ja poika työskentelivät yhdessä. Reitmanin tyttäret puolestaan tunnetaan näyttelijöinä.