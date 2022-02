Seksiä, bordelleja, alastomuutta – uusi versio legendaarisesta Sissi-sarjasta kohauttaa 70-luvun hattaraklassikon ystäviä

Uusi synkistelevä versio Sissi-keisarinnan elämästä häviää Romy Schneiderin rakastetulle elokuvasarjalle.

Heti alkukohtaus täräyttää, mitä tuleman pitää. 15-vuotias tuleva Itävallan keisarinna ja Unkarin kuningatar Elisabet näkee seksiunta, jonka keskeyttää makuuhuoneeseen ryntäävä sisar Helene.

Nyt ei olla Ernst Marischkan luomassa 1950-luvun Sissi-elokuvien viattomassa ja kuvankauniissa maailmassa. Elisabet astuu modernimmille ja synkemmille teille uudessa MTV-palvelun Sissi-sarjassa.

Ensimmäisten Sissi-sarjan jaksojen perusteella tulee ikävä Romy Schneideria (1938–1982), joka loisti keisarinnana Sissi-elokuvatrilogiassa vuosina 1955–1957.

Myös Netflix on tekemässä Sissistä 6-osaista sarjaa, jonka on määrä tulla suoratoistopalveluun keväällä. Sen pääroolissa on saksalainen Devrim Lingnau.

Intohimo on iso osa uutta Sissi-minisarjaa.

Uudessa MTV-palvelun Sissi-sarjassa 26-vuotias sveitsiläinen Dominique Devenport on sulokas Sissi, johon salskea Itävallan keisari Frans Joosef (Jannik Schümann) iskee silmänsä Ischlin keisarillisessa kesäpalatsissa. Alun perin hänelle on kaavailtu morsiameksi Sissin sisarta Heleneä, mutta huomion varastaa mustiin pukeutunut pikkusisko.

Metsäretkellä hevosten kanssa Sissi ja keisari äityvät väittelemään, ja siinä vaiheessa lähtee jo etukappale puvusta povea paljastaen. Kaksikon yllättää rosvojoukko. Keisari ei arkaile käyttää asettaan taltuttaessaan unkarilaisia roistoja. Väkivalta on julmaa. Loukkaantuneelta hevoselta katkaistaan kaula.

Tapahtuneen jälkeen keisari menee peseytymään vuorenrinteille ja heittää paidan pois päältään Sissin edessä.

Alastomuutta ei arkailla. Sissi törmää tulevan miehensä makuuhuoneen ovella ilkialastomiin prostituoituihin. Seuraavassa jaksossa Sissi saa selville keisarin käyvän bordellissa ja ostaa tämän käyttämän ilotytön itselleen juttutuokiota varten. Tilanne käy intiimiksi, ja Sissi pakenee.

Seuraavana päivänä Sissi ryntää ilotytön huoneeseen, hoitaa tälle muodonmuutoksen ja palkkaa tämän palvelijakseen keksityllä arvonimellä.

Kumpikaan päänäyttelijöistä ei ollut nähnyt rakastettuja Sissi-elokuvia entuudestaan. Devenport ja Schümann päättivät katsoa ne lopulta yhdessä kuvauspaikalla Latviassa päästäkseen tunnelmaan.

Devenport kertoo Foxille katsoneensa lapsena jouluisin Tuhkimoa ja Saiturin joulua Sissi-elokuvien sijaan. Itävalta-Unkarin hallitsijoiden elämäntarina oli hänelle tuntematon. Näin ollen häntä ei myöskään hirvittänyt astua Romy Schneiderin kenkiin. Tuotantoryhmä tiesi luovansa aivan oman versionsa tarinasta.

– Minulle tämä kaikki oli aivan uutta. En tiennyt mitään Sissistä, Fransista ja heidän rakkauselämästään. Koulussa heitä sivuttiin opetuksessa, mutta en liiemmin perehtynyt yksityiskohtiin.

Jannik Schümann vertaa Sissiä prinsessa Dianaan.

– Sarjassa on kyse miesten ja naisten välisistä suhteista. Sissi oli kuin sen ajan Diana. Hän oli rohkea nainen, joka uskalsi mennä huoneeseen, kun Frans puhui siellä Napoleonin kanssa. Yksikään nainen ei olisi saanut mennä huoneeseen, jossa Napoleon on. Frans piti hänestä paljon, koska hän oli erilainen, vahva ja uskalias, miesnäyttelijä selittää Lubiie-blogin haastattelussa.

Sissi-sarja nostaa esiin poliittisen ulottuvuuden ja sodat, joita klassisissa elokuvissa ei nähty. Frans Joosefin esittäjä selittää, miksi seksillä on niin iso osuus sarjassa.

– Sarja esittelee keisarin, joka harrastaa prostituoituja jopa avioliitossaan. Seksi ei kuulu sarjaan vain siksi, että halusimme näyttää sitä, vaan se on tärkeä osa tarinaa ja kuljettaa sitä eteenpäin. Frans on ennen pitänyt naisia vain seksiobjekteina. Nyt hän tapaa naisen, joka ei alistu siihen. Hän ei halua olla vain rakastajatar, vaan hellyydenkohde. Heille syntyy rakkaussuhde, jota Frans ei ole ennen kokenut, Schümann selittää 24 Hours World -sivuston haastattelussa.

Keisarinna Elisabetin (1837–1898) elämä ei ollut helppoa, vaikka se on niin esitetty elokuvissa ja sarjoissa. Painoaan sairaalloisesti tarkkaillut Sissi kärsi masennuksesta.

Sissi menetti pienen lapsensa, ja myöhemmin hänen kruununperijäpoikansa tappoi itsensä ja rakastajattarensa.

Itävallan keisarinna ja Unkarin kuningatar Elisabet kuoli traagisesti 60-vuotiaana, kun italialainen anarkisti Luigi Lucheni iski viilan hänen sydämeensä Genevessä syyskuussa 1898. Surmaaja oli valinnut kohteensa sattumanvaraisesti.