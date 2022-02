Kiinan sensuuri iski Frendeihin – sarjan lesbohahmo oli liikaa

Suosikkisarjan sensurointi on herättänyt raivoa sosiaalisessa mediassa.

Frendit-sarja on joutunut Kiinassa sensuurin kouriin. Useat kiinalaiset striimauspalvelut ovat sensuroineet sarjasta juonikuvion, jossa esiintyy lesbohahmo, kertoo CNN. Sensurointi on herättänyt faneissa raivoa sosiaalisessa mediassa.

Muun muassa sarjan ensimmäisestä jaksosta on poistettu keskustelut, jotka koskevat päähahmo Rossin entistä vaimoa Carolia. Carol erosi Rossista sarjassa tajuttuaan olevansa lesbo. Myös muita keskusteluja, joissa on käsitelty seksuaalisuutta, on poistettu.

Eräässä kohtauksessa Ross sanoo naisten voivan saada monia orgasmeja, kun hahmot väittelevät miesten ja naisten paremmuudesta. CNN:n mukaan striimauspalvelu Sohussa kohtauksen kiinalaiset tekstitykset on kuitenkin muutettu muotoon: ” Naiset voivat juoruta loputtomasti”. Alkuperäinen ääniraita ja englanninkieliset tekstitykset on kuitenkin jätetty ennalleen.

– Se ei vain sivuuta naisten seksuaalista halua ja nautintoa, mutta myös vahvistaa sukupuolistereotypioita naisista, eräs käyttäjä kritisoi sensuuria kiinalaisessa sosiaalisen median palvelussa Weibossa CNN:n mukaan. Kommentti keräsi yli 81 000 tykkäystä.

Kohtauksen sensurointia myös kutsuttiin loukkaukseksi kiinalaisten englannin kielen taidoille.

Frendit ilmestyi kiinalaisiin striimauspalveluihin Sohuun ja iQiyihin vuonna 2012 ilman sensuuria ja oli katsottavissa palveluissa vuoteen 2013 saakka, jolloin sopimus sarjasta loppui.

Viime vuonna julkaistiin Friends: The Reunion -erikoisjakso, jonka suosion jälkeen useat kiinalaiset striimauspalvelut ostivat sarjan lähetysoikeudet.

Sarjan fanit ovat protestoineet sensurointia vastaan kiinalaisessa sosiaalisen median palvelussa Weibossa, ja hashtagista #FriendsCensored tuli sivuston suosituin aihe. Hashtagia käytettiin yli 54 miljoonaa kertaa, mutta myös se sensuroitiin alustalta lauantaiaamuna.

Kiinan hallituksen kontrolli median ja viihteen kulutuksesta on tiukkaa. Vuonna 2016 Kiina julkisti uudet ohjeet televisio-ohjelmille. Ohjeiden mukaan ohjelmissa ei saa olla juonikuvioita, joissa esiintyy homosuhteita. Homoseksuaalisuuden lisäksi kiellettiin myös muun muassa avioliiton ulkopuoliset suhteet ja yhden yön suhteet.