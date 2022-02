Malla, 18, on elänyt hyvin erilaisen elämän kuin ikätoverinsa – tv:ssä paljastuu raadollinen totuus nuorten suomalaisten ongelmista

Tyttöjen yksinäisyys ja ahdistus lisääntyy. Uudessa dokumenttisarjassa Tytöt 18 nuori kertoo olleensa selvin päin vain 14 päivää noin puolen vuoden aikana.

Malla on pahassa huumekierteessä. Hän ajautui sille muutettuaan laitokseen viisi vuotta sitten.

Nuoruus voi olla elämän raskainta aikaa. Uusi dokumenttisarja Tytöt 18 kertoo neljästä täysikäisyyden korvilla olevasta oululaistytöstä: Aliisasta, Mikistä, Mallasta ja Sunisasta.

Kukin kamppailee omien ongelmiensa kanssa viisiosaisessa, harvinaisen rehellisessä sarjassa. Heistä kaksi asuu laitoksessa, kaksi omissa kodeissaan.

18-vuotissyntymäpäivä on kuin veteen piirretty raja. Yhtäkkiä sitä on aikuinen kaikkine velvollisuuksineen. Aliisa päivittelee asiaa ja miettii, kumman valitsee: reuman hoidon ja luottotiedottomuuden vai laskujen maksun.

Aliisa pohtii, ostaako lääkkeet vai säilyttääkö luottotiedot.

Laitoksessa viisi vuotta asunut Malla haaveilee pääsevänsä vihdoin omaan kotiin. Hän on yrittänyt itsemurhaa yhdeksän kertaa.

– Ei aina edes muista, että on se perhe, kun on niin tottunut laitoselämään.

– Jos olisin asunut kotona lapsuuden, en mä olisi ikinä alkanut alkaa käyttää päihteitä. Se alkoi laitoksien kautta kannabiksella ja bentsoilla, sitten pikkuhiljaa vahvempiin ja vahvempiin. Nyt se on vahvimmasta päästä: on subutexia suoneen, amfetamiinia suoneen, ekstaasia, bentsoja, mitä niitä nyt on.

Malla kertoo avoimesti, miten laitokseen salakuljetetaan huumeita. Kun hän tulee sisään, hänen täytyy riisuutua sermin takana ja antaa kaikki vaatteet henkilökunnalle. Esimerkiksi reiteen teippaamalla huumeet saa sisään helposti.

Malla sanoo tämän kuin itsestäänselvyytenä. Henkilökunta on aseeton.

Päihteet ovat selvä ongelma Mallan lisäksi ainakin Aliisalle ja Sunisalle. Heillä kaikilla on mielenterveysongelmia.

Miki on sairaslomalla. Ahdistus sulkee hänet kotiinsa.

Mikin on vaikea lähteä ulos kodistaan.

– En ymmärrä, miten jotakin ei voisi ahdistaa se fakta, että pitää mennä ihmisten ilmoille ja olla ihmisten katseltavana.

Sarja ei juuri ota kantaa tai osoittele suuntaan tai toiseen, mutta katsoja ei voi olla miettimättä, miten yhteiskunnan auttavat mekanismit toimivat ja eivät toimi. Ilmiselvää on muun muassa se, miten vaikeaa on saada apua, jos on sekä mielenterveys- että alkoholiongelma.

Kovia kokenut Aliisa ei saa terapiaa ennen kuin hän pääsee eroon alkoholista. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, kun kosteat juhlat ovat kaveriporukan arkea. Kesällä kuvatussa sarjassa Aliisa pohtii olleensa selvin päin yhteensä 14 päivää kuluvan vuoden aikana.

Dokumentti on ajankohtainen ja tärkeä aikana, jolloin koronapandemia on lisännyt nuorten pahoinvointia entisestään. Ohjaaja Kati Laukkanen on aikaisemmin ohjannut muun muassa Markus Kuotesahosta kertovat dokumenttisarjat.

– Tytöt 18 -dokumenttisarjan päähenkilöt ovat juuri niitä nuoria, joista keskustellaan, kun puhutaan nuorten masennushäiriöiden ja -oireilujen lisääntymisestä. Päähenkilöiden rohkeus, aitous ja avoimuus antavat dokumenttisarjan katsojalle aivan erityisen näköalapaikan monen nuoren tytön normaaliin arkeen, kertoo ohjaaja Laukkanen Ylen tiedotteessa.

Hän painottaa, että ongelmat eivät synny tyhjästä.

Sarjassa käsitellään kipeitä aiheita kuten seksuaalista häirintää, väkivaltaa, koulukiusaamista ja sitä, kuinka riittämätön tuki vie yhä vakavampiin seurauksiin.

Lastensuojelun sijaishuollossa sekä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olevien lasten ja nuorten määrä kasvaa.

– Etenkin nuorten tyttöjen yksinäisyys on lisääntynyt, ja jo yli neljännes nuorista tytöistä kokee ahdistusta, Laukkanen kertoo.

Malla (vas.), Sunisa, Aliisa ja Miki kertovat rehellisesti elämästään Tytöt 18 sarjassa.Huolta aiheuttavat niin päihteet kuin mielenterveyskin sekä muun muassa raha-asiat,ihmissuhteet ja itsenäistyminen.

Vaikka Tytöt 18 -sarja tuo aikuistumisen kipupisteet esiin paikoin raadollisestikin, ei siinä sorruta alleviivaavaan synkistelyyn, vaan rankatkin ongelmat ovat osa elämää, johon kuuluu myös valloittava huumori, nuoruuden keveys ja hetkessä elämisen riemu.

Millään tavalla surkutteleva dokumentin viesti ei ole. Tytöt avaavat rehellisesti elämänsä iloista ja suruista. He ovat äänessä itse. Joukossa on paljon nuorten arkea.

Kuvausryhmä on tarkkaillut heitä puolen vuoden ajan, mistä luonteva suhtautuminen varmaankin johtuu. Katsoja miettii usein, miten ja miksi he kertovat niin avoimesti jopa laittomuuksista.

Tytöt 18 maanantaina alkaen Yle Areena, keskiviikkona 23.2. alkaen TV2 klo 22.10