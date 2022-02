Danilla on pieni penis, Andrew’lla ei penistä lainkaan – avovaimo sai tietää asiasta lehdestä

Sosiaalinen media on lisännyt miesten painetta kauneusleikkauksiin. Viikon dokumenteissa tavataan brittejä, jotka haluavat suuremmat huulet tai isomman elimen. Andrew Wardlella ei ole penistä lainkaan.

– Haluan enemmän! Enemmän! 23-vuotias James huudahtaa.

Hänellä on jo massiiviset huulet, mutta britti haluaa isommat. Koska ammattilaiset eivät suostu enää täyttämään Jamesin huulia, hän on päättänyt tehdä sen itse netistä löytämällään täyteaineella. Mies vähät välittää riskeistä tai siitä, ettei enää edes tunne ylähuultaan. Hän saa kannustusta ystävältään, mutta sisko on huolissaan pakkomielteestä, joka voi käydä hengen päälle.

James haluaa isommat huulet.

Miehet koukussa kauneusleikkauksiin -dokumentissa tavataan brittejä, jotka eivät ole tyytyväisiä ulkonäköönsä. 22-vuotias George haluaa poptähdeksi, mutta kärsii ihmisten pilkasta.

George muokkaa ulkonäköään somen takia.

– En pysty katsomaan videoita itsestään. Ihmiset kommentoivat nenääni, otsaani...

- Ihminen voi todellakin tuhota toisen sanoillaan, hän muistuttaa.

Koulukiusattu nuori on käyttänyt nettitrollien takia neljän vuoden aikana 12 000 euroa kosmeettisiin operaatioihin. Hänellä on muun muassa botoxia leuassa ja otsassa sekä huulitäytteet.

– Jos minulla olisi loputtomasti rahaa, ottaisin peppuimplantit, pidän persikanmuotoisista.

39-vuotias Dan on roteva nyrkkeilyvalmentaja, joka kärsii peniksestään. Hän ei pääse yli ex-naisensa sanoista. Nainen tuumasi entisellä miehellään olleen suurempi.

– Miehet arvostavat penistään, se määrittää mieheyden, hän toteaa ja suree pientä kokoaan.

Dan on menettänyt elimensä takia itseluottamuksensa makuuhuoneessa, eikä halua tavata naisia.

Dan kerää kaveriporukkansa ympärilleen ja tunnustaa ongelmansa "alakerran pikkuveikan" kanssa. Hän kertoo menevänsä peniksensuurennusleikkaukseen. Kaverit suhtautuvat asiaan tyynesti ja rauhoitellen. Yksi heistä tuumaa, ettei siinäkään olisi mitään ihmeellistä, jos nainen kertoisi menevänsä ottamaan silikoni-implantteja.

Dokumentissa näytetään koko toimenpide. Kirurgi kertoo nähneensä vastaanotollaan viisisenttisiä peniksiäkin, jotka voidaan saada korkeintaan kymmensenttisiksi.

Peniksensä kanssa tuskailee myös Andrew Wardle The Man With No Penis -dokumentissa.

Manchesterilainen mies on entinen bilettäjä, joka on kaatanut yli sata naista. Hän kehuu rakastajantaitojaan. Nykyään miehellä on 23-vuotias unkarilainen tyttöystävä Fedra.

– Minulla on salaisuus, jota olen piilotellut koko elämäni. Synnyin ilman penistä, Andrew paljastaa kameroille.

Andrew Wardle syntyi ilman penistä rakkoekstrofian takia. Vierellä elämänkumppani Fedra.

Synnynnäisen rakennevian, rakkoekstrofian, takia Wardle haluaa mennä 52 000 euron arvoiseen leikkaukseen, jossa penis on rakennettu ihosta, verisuonista ja hermoista. Mies sanoo salanneensa peniksettömyyttään naisiltaan.

Hän päättää kertoa asiasta ensin brittiläisille iltapäivälehdille ennen kuin uskaltautuu puhumaan Fedralle.

The Sunista asian lukeva Fedra järkyttyy tiedosta. Parin suhde viilenee hetkeksi.

Dokumentti on tehty vuonna 2015, jolloin Wardle oli 40-vuotias. Mies toteutti myöhemmin haaveensa peniksestä ja vietti kuusi viikkoa toipilaana ennen seksin harrastamista. Hän menetti poikuutensa 44-vuotiaansa.

Viikko sen jälkeen Andrew sairastui vakavasti ja vietti tajuttomana viisi päivää sairaalassa. Daily Mailin mukaan miehen kohtaloksi oli koitua sappirakon tulehdus.

Miehet koukussa kauneusleikkauksiin torstaina Nelonen klo 23.05

The Man With No Penis sunnuntaina 13.2. TLC klo 22.00