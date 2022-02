Suomi sai sittenkin osittaisen Oscar-ehdokkuuden

John Websterin osittain tuottama dokumentti Tulella kirjoitettua on aiemmin palkittu jo Sundancen elokuvajuhlilla.

Suomi on sittenkin edustettuna tämän vuoden Oscar-ehdokkaiden joukossa, vaikka Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 ei saanutkaan ehdokkuutta kansainvälisen elokuvan kategoriassa.

Parhaan dokumenttielokuvan Oscarista kilpaileva Tulella kirjoitettua (Writing with Fire) on kuitenkin tuotettu osittain suomalaisella rahoituksella.

Vastikään Docpoint-festivaalillakin esitetty dokumentti seuraa kastittomien naisten perustaman Khabar Lahariya -sanomalehden toimittajien työtä Pohjois-Intian Uttar Pradesh -osavaltiossa useiden vuosien ajan. Sanomalehden naiset ovat ottaneet tehtäväkseen paljastaa yhteiskunnallisia ongelmia.

Tulella kirjoitettua -dokumentin päätuotantomaa on Intia. Sen suomalaisena osatuottajana on toiminut John Webster, joka tunnetaan muun muassa ohjaamistaan dokumenteista Pölynimurikauppiaat (1993), Katastrofin aineksia (2008) ja Donner – Privat (2021). Yksi elokuvan äänisuunnittelijoista on suomalainen Janne Laine.

John Webster on yksi intialaisen Tulella kirjoitettua -dokumentin tuottajista.

Dokumentti on saanut rahoitusta myös Suomen elokuvasäätiöltä, Yleltä sekä Kopioston osana toimivalta Avekilta.

Jos elokuva palkitaan Oscarilla, Oscar-palkinto menee Websterin sijaan kuitenkin elokuvan ohjaajille ja päätuottajille Rintu Thomasille ja Sushmit Ghoshille.

Maailmanensi-iltansa Tulella kirjoitettua sai tammikuussa 2021 Yhdysvalloissa Sundancen elokuvajuhlilla, jossa se palkittiin tuomariston erikoispalkinnolla ja yleisöpalkinnolla.

Suomen elokuvasäätiön mukaan Tulella kirjoitettua esitetään Ylen Areena-suoratoistopalvelussa maanantaista 28.3. alkaen osana Ylen Dokkarifestivaalia. Oscar-gaala järjestetään sunnuntaina 27.3. eli Suomen aikaa maanantain 28.3. vastaisena yönä.

Tulella kirjoitettua seuraa kastittomien naisten perustaman sanomalehden toimittajien työtä Pohjois-Intiassa.

Tulella kirjoitettua -elokuvan lisäksi parhaan dokumenttielokuvan Oscar-palkinnosta kilpailevat myös kiinalaisesta luokkayhteiskunnasta kertova Ascension, vuoden 1971 vankilakapinaa muisteleva Attica, afganistanilaisen miehen pakomatkasta Tanskaan kerova animaatiodokumentti Flee sekä Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised), joka kertoo vuonna 1969 Harlemissa New Yorkissa järjestetystä kulttuurifestivaalista.